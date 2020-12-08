Сотрудники ГИБДД Казани изъяли почти три килограмма наркотиков у жителей Башкирии

Фото: МВД РТ

В Верхнеуслонском районе Татарстана инспекторы ГИБДД остановили машину с двумя жителями Башкирии. У них в багажнике нашли 2,7 кг наркотика мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по РТ.

По словам водителя, перевозкой наркотиков он начал заниматься в сентябре 2020 года. Мефедрон он забрал в подмосковных Люберцах Московской области и должен был отвезти в Уфу, где планировал оборудовать тайник.

Ранее в Казани сотрудники полиции задержали 19-летнего студента одного из вузов с 20 свертками наркотиков синтетического происхождения.