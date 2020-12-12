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Как Кремлевская набережная стала ретро-городком

22:30, 12.12.2020
Как Кремлевская набережная стала ретро-городком

Сегодня на набережной Казанки открылся «Кремлевский городок», улицы и проспекты которого оформлены в ретро-стиле. Так, на 3-ей Центральной обосновались магазины советской эпохи и елочный базар, на улице Детской — дом Деда Мороза, уличный театр «Буратино», Дом детского творчества «КремлинМультфильм». В сквере «Олимпийский» можно установить рекорды в подвижных играх, на Дорожном проспекте — увидеть стилизованные ретро-автомобили.

Видео Камиля Исмаилова
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