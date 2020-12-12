Как Кремлевская набережная стала ретро-городком

Сегодня на набережной Казанки открылся «Кремлевский городок», улицы и проспекты которого оформлены в ретро-стиле. Так, на 3-ей Центральной обосновались магазины советской эпохи и елочный базар, на улице Детской — дом Деда Мороза, уличный театр «Буратино», Дом детского творчества «КремлинМультфильм». В сквере «Олимпийский» можно установить рекорды в подвижных играх, на Дорожном проспекте — увидеть стилизованные ретро-автомобили.