Список персон

Марченко Александр Михайлович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 2 октября 1955 года.

Образование

1976 г. — Вознесенский механико-технологический техникум молочной промышленности, техник-механик по специальности «Машины и оборудование предприятий молочной промышленности»

Трудовая деятельность

1974-1976 гг.- Слесарь в Гофицком заводе.

1976- 1978 гг.- Главный механик в Зеленодольском Молмаслокомбинате.

1978-1982 гг.- Главный технолог в Макуловском молкомбинате.

1982-1985 гг.- Директор Совхоза XXIII съезда КПСС Верхнеуслонского района.

1985-1986 гг.- Начальник управления сельского хозяйства Верхнеуслонского райисполкома.

1986-1986 гг.- Директор Совхоза XXIII партсъезда Верхнеуслонского района.

1992-1993 гг.- Зам.председателя правления по торговле Высокогороское РАЙПО.

1993-1993 гг.- И.о.председателя правления Высокогороское РАЙПО.

1993-1996 гг.- Директор Совхоза «Луговой».

1996-1997 гг.- Директор ООО-фирмы «Тройка», г.Волжск.

1997-1998 гг.- Зам.генерального директора по строительству и коммерческим вопросам в АООТ «Зеленодольский молочный комбинат».

1998-2001 гг.- Главный инженер АООТ «Зеленодольский молочный комбинат».

2001-2001 гг.- Генеральный директор ООО «Тавис».

С 2001 года — Генеральный директор ОАО «Васильевсий хлебзавод».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Васильево
  • Адрес: р.п. Васильево, ул. Набережная, 15
  • Телефон: (84371) 6‒24‒37
  • Сайт: https://hlebopekv.ru/

Дата последнего обновления: 14.08.2020


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