Марченко Александр Михайлович
Общая информация
Родился 2 октября 1955 года.
Образование
1976 г. — Вознесенский механико-технологический техникум молочной промышленности, техник-механик по специальности «Машины и оборудование предприятий молочной промышленности»
Трудовая деятельность
1974-1976 гг.- Слесарь в Гофицком заводе.
1976- 1978 гг.- Главный механик в Зеленодольском Молмаслокомбинате.
1978-1982 гг.- Главный технолог в Макуловском молкомбинате.
1982-1985 гг.- Директор Совхоза XXIII съезда КПСС Верхнеуслонского района.
1985-1986 гг.- Начальник управления сельского хозяйства Верхнеуслонского райисполкома.
1986-1986 гг.- Директор Совхоза XXIII партсъезда Верхнеуслонского района.
1992-1993 гг.- Зам.председателя правления по торговле Высокогороское РАЙПО.
1993-1993 гг.- И.о.председателя правления Высокогороское РАЙПО.
1993-1996 гг.- Директор Совхоза «Луговой».
1996-1997 гг.- Директор ООО-фирмы «Тройка», г.Волжск.
1997-1998 гг.- Зам.генерального директора по строительству и коммерческим вопросам в АООТ «Зеленодольский молочный комбинат».
1998-2001 гг.- Главный инженер АООТ «Зеленодольский молочный комбинат».
2001-2001 гг.- Генеральный директор ООО «Тавис».
С 2001 года — Генеральный директор ОАО «Васильевсий хлебзавод».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Васильево
- Адрес: р.п. Васильево, ул. Набережная, 15
- Телефон: (84371) 6‒24‒37
- Сайт: https://hlebopekv.ru/
Дата последнего обновления: 14.08.2020