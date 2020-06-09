В Казани бизнесмен разместил обращение к Минниханову на медиафасаде

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Владелец компании «Аю-медиа» Рафаэль Юсупов разместил обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову на одном из фасадов в Казани. Он просит выложить фото в instagram-маске, которую разработала его компания.

«Я, Рафаэль Юсупов, купил время на этом медиафасаде, чтобы Рустам Нургалиевич выложил фото в нашей инстаграм-маске», — говорится в тексте.

Судя по Instagram предпринимателя, недавно его компания выпустила instagram-маску «Насколько ты татарстанец?».

В прошлом году Юсупов разработал для режима stories в Instagram «маску татарина».

