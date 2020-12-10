СМУ-88 замахнулось на три амбициозных проекта и продолжает менять среду Казани к лучшему

Футбольное поле для интерната, парки за свой счет и детские сады — что еще планирует сделать строительная компания для казанцев?

Фото: пресс-служба СМУ-88

Только в этом году СМУ-88 обновило футбольное поле для детей из интерната, украсило спальный район самым большим муралом в Казани и провело экореабилитацию озера Марьино. Эти и другие проекты — лишь следствие «захода» строительной компании на территорию. Девелопер продолжает реализовывать авторские ЖК, вкладываясь и развивая параллельно окружающее их пространство. Как узнала корреспондент «Реального времени», сейчас компания начинает еще три новых проекта жилой застройки. О том, что они из себя представляют и каким районам повезет с новыми детсадами и скверами с набережными, — в нашем материале.

Наследие в хороших руках

Компания СМУ-88 собрала журналистов и блогеров в ресторане More&More, чтобы подвести предварительные итоги года и подробнее рассказать о новых проектах. Выбор на это заведение пал не случайно, ведь это восстановленные лавки купца Курманаева — объект культурного наследия и новый офис СМУ-88. От здания, известного в Казани как бывший кинотеатр «Спутник», осталась только фасадная стена, которую сохранили и аккуратно вписали в проект за авторством архитектора Светланы Мавлеевой. Здание восстановили за счет средств его собственника — компании «Восток-С», которая является генеральным подрядчиком СМУ-88. Как отмечают в компании, только на согласование проекта потребовалось около трех лет. В результате сложной кропотливой работы здание получило новую жизнь в воссозданном историческом обличье.

За четыре года работы в Казани СМУ-88 завершило строительство четырех жилых комплексов, причем три из них с опережением. ЖК IQ Dom на Оренбургском тракте и ЖК SKYLINE на Новаторов сдали раньше на полгода, а первую очередь ЖК «Малиновка» — на целый год.

У каждого из проектов есть свои авторские решения. Например, в IQ Dom — это станции для зарядки гаджетов во дворе, в SKYLINE — парк на высоте 70 метров с мягкой мебелью, телескопами и возможностью устраивать уличные кинопоказы. В «Малиновке» — самый длинный мурал в Казани от художника Рустама Кубика (QBic).

У каждого из проектов есть свои авторские решения

Освоение территории равно развитие

В своей работе компания использует принципы интеллигентного строительства, которые проявляются как в мелочах, так и в масштабных решениях, начиная от появления цветов на заборах строительных площадок и заканчивая использованием вдавливающих установок для свай. За непонятной формулировкой скрывается забота о жителях близлежащих домов, ведь в отличие от распространенного способа забивки свай используемая технология делает работу максимально бесшумной.

Эта забота проявляется и в других вещах. Как говорит директор группы компаний СМУ-88 Илья Вольфсон, они выходят за пределы строительной площадки — девелопер занимается комплексным развитием территории, обеспечивая комфорт как жителям своих домов, так и соседних. Например, рядом с ЖК «Малиновка» перед строительством модернизировали инженерное оборудование, отремонтировали трансформаторную подстанцию и канализационно-насосную станцию, устроили ливневую канализацию. Вместе с жителями застройщик продумал проект двора и благоустроил его за свой счет, а для строительства детсада с яслями передал городу собственный участок земли. Это все в рамках первой очереди строительства ЖК.

Кстати, это не единственный случай. Еще два участка под детские сады компания передала муниципалитету при строительстве ЖК «Пять звезд» и Richmond. Во втором случае компания дополнительно вложила средства в оформление фасада, чтобы он гармонировал с жилым комплексом.

При строительстве ЖК SKYLINE на Новаторов компания помогла ребятам с ограниченными возможностями из интерната №4. У них есть собственная футбольная команда, которая тренируется на постоянной основе и даже занимает призовые места на российский первенствах, но поле для тренировок было, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

— Они показали поле, на котором тренируются. И мы ужаснулись. До ввода ЖК в эксплуатацию мы сделали им футбольное поле с искусственным покрытием по всем стандартам. Видели бы вы, как у них горели глаза, когда они увидели его на открытии, — рассказал Илья Вольфсон.

При строительстве ЖК SKYLINE на ул. Новаторов компания реконструировала футбольное поле для интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для Казани только лучшие

Пожалуй, одним из самых важных проектов на текущий момент стала экореабилитация озера Марьино, проведенная в партнерстве с кафедрой природообустройства и водопользования КФУ под руководством профессора Нафисы Мингазовой. Работу завершили за 4 месяца, и в августе водоем уже был очищен, а территория вокруг него благоустроена.

Работы по экореабилитации озера Марьино завершили за 4 месяца — в августе водоем уже был очищен, а территория вокруг него благоустроена

В ближайшей перспективе среди проектов в области создания общественных пространств у СМУ-88 появится настоящий гигант. Речь идет о проекте благоустройства правого берега Казанки. Как известно, в Казани утверждена стратегия развития речных берегов, которая предполагает появление 12 новых парков. Илья Вольфсон поясняет, что изначально они пригласили известного архитектора Мишеля Пена для создания уникальных ландшафтных решений в ЖК Atlantis Deluxe. В процессе обсуждения родилась идея привлечь его опыт и компетенции к благоустройству казанских общественных пространств и заказать у него проектирование набережной.

— Пообщавшись с ним, мы предложили, чтобы он спроектировал набережную от «Ривьеры» до Ленинской дамбы, и руководство города и республики нас поддержало. Мы полностью оплатили эти работы. Это наш подарок городу. Когда будет сам проект, его обязательно анонсируют и расскажут обо всех подробностях, — пообещал директор группы компаний СМУ-88.

Таким образом, к Атлантическому саду на вокзале Монпарнас в Париже, прогулочной Пайон в Ницце, ландшафтному парку ВДНХ и множеству других не менее выдающихся проектов у Мишеля Пена появится еще один, разработанный специально для Казани.

Пообщавшись с Мишелем Пена, мы предложили, чтобы он спроектировал набережную от «Ривьеры» до Ленинской дамбы. Руководство города и республики нас поддержало. Это наш подарок городу, — прокомментировал Илья Вольфсон

Еще два перспективных ЖК на карте города



Возвращаясь к реализуемым проектам жилой застройки СМУ-88, стоит сказать, что почти все текущие проекты компании уже в высокой степени готовности — 3 из 5 завершат в начале следующего года.

Еще два объекта, старт строительства которых положен, спроектировали известные российские архитекторы родом из Казани — Михаил и Максим Борщевские. Первый — это ЖК «Свобода» в Ново-Савиновском районе. На месте пустыря на улице Козина к 2023 году появятся два 16-ти и 21-этажных дома с общим стилобатом. Как рассказали архитекторы на презентации, в ЖК будет общая входная группа с просторным лобби с панорамным остеклением, мягкой мебелью и стойкой консьержа. В самом дворе разместятся функциональные зоны для всех категорий жителей. Уже сейчас можно выбрать одну из 25 планировок квартир, каждая из которых будет с потолками от трех метров. В компании поясняют, что стоимость недвижимости в элитном ЖК начинается от 6 млн рублей.

В ЖК «Свобода» будет общая входная группа с просторным лобби с панорамным остеклением, мягкой мебелью и стойкой консьержа

Еще один комплекс назвали ласковым татарским словом «Яратам». Он появится недалеко от «Меги», в Советском районе на улице Бухарской. Всего планируется возвести семь домов в 16 и 25 этажей, в каждом из которых будут доступная среда, стеклянные входные группы, зоны для хранения колясок и велосипедов. На территории появятся общественные пространства, а для комфорта жителей застройщик по традиции передаст муниципалитету участок для строительства детсада на 260 мест. Первые два дома «Яратам» сдадут в III квартале 2023 года, а стоимость квартир на сегодня начинается от 4,2 млн рублей.

Первые два дома ЖК «Яратам» сдадут в III квартале 2023 года

СМУ-88 возьмется за долгострой

На презентации Илья Вольфсон объявил еще об одной новости — именно СМУ-88 взялось достраивать «замороженные» дома в ЖК «Экопарк Дубрава». Предыдущий застройщик обанкротился и не смог завершить проект из-за кредитов в рухнувшем «Татфондбанке», и часть домов так и осталась в недостроенном виде. Директор группы компаний пояснил, что строительная компания сохранит общую концепцию комплекса, но улучшит качество инженерной и социальной среды в соответствии с современными трендами, применит более дорогие, качественные материалы. Подробнее о проекте он пообещал рассказать позже.

Партнерский материал, фото предоставлено пресс-службой СМУ-88