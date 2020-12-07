«Филармониада-2020»: баттл татарского и башкирского джаз-бэндов

В Татарской филармонии имени Г. Тукая джазовым концертом открыли XIII Международный фестиваль искусств

Фото: Ринат Назметдинов

13-ая Филармониада (подходящий номер для пандемийного года) открылась джазовой программой с участием двух знаменитых российских коллективов - BigBand BGF из Уфы под руководством Олега Касимова и Филармонического джаз-оркестра Татарстана под руководством Сергея Васильева. Гости из соседней республики были воодушевлены долгожданными гастролями — в ковидные времена поездки — редкость для артистов. Хозяева же успели перевести дух после «Джазовой Казани» — подготовили премьерные исполнения и с честью выдержали баттл-сейшн. Последний номер концерта был не столько музыкальным состязанием, сколько совместным творением-импровизацией на тему композиции американского композитора Мерсера Эллингтона, сына великого Дюка.

«Не в наших правилах отменять концерты»

Удивительно и радостно, что «Филармониада» в этом году вообще состоялась. Конечно, она пойдет с корректировками, но гостей на фестивале искусств будет немало. По словам директора Татарской государственной филармонии Кадима Нуруллина, пришлось отказаться от традиционного участия зарубежных гостей:

— Не в правилах филармонии отменять концерты, однако замену нам искать все же пришлось. Однако скажу, что скучнее наш декабрьский фестиваль не станет. Как обычно, мы представляем практически все виды искусств — это и джаз, как в день открытия, и театральное искусство, которое в воскресенье представил музыкальный театр «Санкт-Петербургская оперетта» Сергея Шалагина. Будет балет от гостей из северной столицы, приедут знаменитые пианисты, народный ансамбль «Россия», а за литературную часть фестиваля в этом году отвечает Павел Любимцев, артист, путешественник и телеведущий. Новшество фестиваля — детские концерты, по утрам, ведь филармония — традиционное место культурного отдыха для всей семьи.

Первыми на «Филармониаде «слово взяли» башкирские джазмены. Руководитель коллектива Олег Касимов в Казани — свой человек. Он окончил Казанскую консерваторию, после чего отправился завершать музыкальное образование в Берлин. «Хороший, крепкий музыкант», у меня в студенческом оркестре играл на саксофоне», — отозвался о нем пришедший на концерт легендарный джазмен Анатолий Василевский.

Руководитель коллектива Олег Касимов в Казани — свой человек

Курай как гвоздь программы

Олег Касимов рассказал «Реальному времени», что на казанский концерт, который они ждали с таким нетерпением, они за 500 км привезли не столько джазовые стандарты — их прозвучало только два, сколько свой, особенный башкирский джаз.

— Мы выпустили два диска — с них прозвучат лучшие композиции. Конечно же, наш джаз прозвучит с башкирской ноткой — вместе с оркестром выступит уже успевший прославиться кураист Ильнур Хайруллин. Казанцам не нужно объяснять, что такое курай, а вот зарубежным артистам этот инструмент в диковинку. Помню, Ильнур на фестивале «Розовая пантера» подарил курай одному из приезжих музыкантов прямо на сцене. Тот долго не мог понять, как же из него звук извлекается, пока наш исполнитель не показал класс. Номер, который мы привезли в Казань — «Легенда востока» — пользуется неизменным успехом, — поделился Олег Касимов.

Действительно, в этой композиции в главной роли выступает курай — во всей своей красе. Ильнур Хайруллин продемонстрировал также горловое пение, имитировал лошадиное фырканье и бег, а саксофонист оркестра играл не только на самом инструменте, но и отдельно на мундштуке, изображая улетающую дичь — музыканты веселились вовсю.

К слову, в первом отделении прозвучали композиции его сочинения, как та же «Легенда» или, например, «Предчувствие, а также известные композиции, которые он аранжировал. Именно с такой — «Тро-ло-ло», рожденной из вокализа Аркадия Островского «Песня идущего домой» — и начался концерт. С оркестром выступили два солиста — Сиявуш Шерматов с его прекрасным почти американским джазовым вокалом и Полина Кобец. К слову, песню «Капитан» Исаака Дунаевского спел весь зал.

С оркестром выступили два солиста — Сиявуш Шерматов с его прекрасным почти американским джазовым вокалом и Полина Кобец

Джаз татарских композиторов

Второе отделение началось с самой знаменитой рождественской песни, написанной жарким летом 1945 года. Филармонический джаз-оркестр Татарстана исполнил «Let it snow» Жюля Стайна.

— Мы очень рады приезду наших коллег их Башкортостана. Сами же подготовили такую разношерстную программу. Дело в том, что сейчас мы записываем диск, полностью, посвященный джазовой музыке татарских композиторов разных времен в современных аранжировках и в обработках старших товарищей, — сообщил руководитель оркестра Сергей Васильев.

В подтверждение его слов была исполнена пьеса музыканта татарского джаз-оркестра Равиля Камышева «Солнечный берег». Конечно, не мог концерт обойтись и без аранжировок Олега Лундстрема. Сергей Васильев объявил, что будет исполнена знаменитая песня в честь 75-летия Великой победы и предложил зрителям поаплодировать, когда они узнают ее. В наступившей тишине за миг до первых нот Анатолий Васильевский сказал: «Катюша, наверное», и тут же поплыла мелодия «Расцветали яблони и груши…»

Диск будет выпущен в начале 2021 года. К слову, первый концерт джаз-оркестра в новом году состоится уже 3 января — «Джаз перед Рождеством» с Аллой Рид, финалисткой шоу «Голос», участницей программы «Три аккорда», вокалисткой с практически неограниченными голосовыми данными.

Следующий концерт фестиваля «Пиано серф» состоится уже сегодня. На сцене филармонии выступил пианист и певец Денис Мажуков со своим коллективом.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов