«Герой нарвалового бивня» все еще на реабилитации год спустя после теракта на Лондонском мосту

Год назад под конец ноября в Великобритании произошел теракт, в результате которого погибли двое человек, еще несколько — получили ранения. В тот роковой день на Лондонском мосту на прохожих напал с ножом участник реабилитационной программы для бывших заключенных «Учимся вместе» Усман Хан. До приезда полиции несколько мужчин сумели обезвредить террориста при помощи сподручных средств. Один из них Дэррин Фрост бросился на убийцу с бивнем нарвала*, за что и получил меткое прозвище у журналистов: «герой нарвалового бивня». Год спустя Дэррин, который все еще проходит реабилитацию после трагедии, заявил, что считает необходимым продолжать проект для осужденных. Подробнее об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишет Катарина Карчер — старший преподаватель Бирмингемского университета, которая специализируется на исследованиях политического насилия.

*(Нарвал — морское млекопитающее с бивнем, «морской единорог», — прим. переводчика)



Англия год спустя после теракта

29 ноября 2019 года должно было стать для участников программы «Учимся вместе» днем празднования. Это программа-инициатива, объединяющая людей, находящихся в тюрьмах с людьми из высших учебных заведений. Есть много вдохновляющих историй о заключенных, которые изменили свою жизнь после участия в подобных программах. Но такие достижения часто легко упускаются из виду и в некоторой степени они были подзабыты и в данном конкретном случае.

Люди думают об этом дне потому что один из участников программы, 28-летний Усман Хан, убил двух человек.

Но в тот день я взяла интервью у нескольких людей, и они продолжают настаивать на важности реабилитационных мероприятий. Мое исследование фокусируется на людях, пострадавших в результате событий 29 ноября и недавних террористических атаках в Великобритании и за рубежом, а так же показывает, что, несмотря на травмы или благодаря им, многие из них полны решимости сделать мир лучше.

38-летний сотрудник Министерства юстиции Дэррин Фрост, который стал известен в СМИ как «герой бивня нарвала», одним из первых выступил против нападавшего. Фото: theguardian.com

События 29 ноября

Мероприятие «Учимся вместе» в Фишмонгер Холл в Лондоне резко изменилось во время перерыва на кофе в тот день. Хан пошел в туалет и примотал к рукам два больших ножа. Он ударил Джека Мерритта, 25-летнего сотрудника «Учимся вместе», когда тот вошел в туалет. Затем Хан ударил ножом еще нескольких человек, в том числе Саскию Джонс, 23-летнюю волонтерку «Учимся вместе», которая скончалась от полученных травм.

В то время как некоторые участники оказывали первую помощь пострадавшим, другие пытались остановить Хана, используя стулья, огнетушители и, как известно, бивень нарвала. 38-летний сотрудник Министерства юстиции Дэррин Фрост, который стал известен в СМИ как «герой бивня нарвала», одним из первых выступил против нападавшего. Фрост и трое других последовали за Ханом на улицу и сумели схватить и обезоружить его на Лондонском мосту.

Когда приехала полиция, они нашли Хана на земле. Фрост был сверху, отказываясь двигаться, потому что Хан был одет в поддельный жилет смертника, и Фрост боялся, что он взорвет бомбу. Позже Фрост сказал мне, что другая причина заключалась в том, что он хотел, чтобы Хан предстал перед судом, а не был застрелен полицией. Утащив Фроста, полицейские застрелили Хана. Несмотря на попытки спасти их, Джонс и Мерритт скончались. Еще нескольким жертвам ножевых ранений пришлось лечиться в больнице.

Во время атаки Хан формально находился под следствием и наблюдением со стороны Службы безопасности, но это явно его не остановило. Фото: DAVID HOLT/wikipedia.org

Террор и политика

Хан был заключен в тюрьму в 2012 году за организацию взрывов в Великобритании, «вдохновленных Аль-Каидой». После апелляции в 2013 году его бессрочный приговор был изменен на фиксированный 16-летний срок. Таким образом, он имел право на автоматическое досрочное освобождение в 2018 году. Во время атаки он формально находился под следствием и наблюдением со стороны Службы безопасности, но это явно его не остановило.

Премьер-министр Борис Джонсон обвинил в нападении схему досрочного освобождения, введенную бывшим лейбористским правительством, и пообещал отменить закон. В ответ отец Джека Дэйв Мерритт призвал Джонсона перестать политизировать смерть сына. Действительно, несмотря на то, что более длительные сроки тюремного заключения могут приносить голоса, экспертные исследования показывают, что они не останавливают нападения.

В январе 2020 года двое сокамерников тюрьмы Вайтмур (Кембриджшир) зарезали пять человек в результате нападения, классифицированного как террористический акт. Один из преступников уже был приговорен к длительному тюремному заключению за террористические преступления и, как сообщается, использовал свое время за решеткой для радикализации других.

Мое исследование показывает, что многие люди, которые непосредственно пострадали от таких нападений, считают, что для предотвращения насилия в будущем требуется гораздо больше, чем просто реформы приговоров.

Несмотря на крайне острый характер их встречи, Фрост сказал мне, что у него сложилось сильное впечатление, что Хан «вероятно, был очень подавлен» и что он казался «человеком, который чувствует себя глубоко огорченным чем-то». Он сказал, что в тот день он держался за руки Хана даже после того, как ему приказали отойти частично, потому что он хотел защитить людей вокруг него от Хана, а частично потому, что он хотел защитить Хана от людей вокруг него.

Джек Мерритт работал с осужденными убийцами и другими заключенными, совершившими серьезные преступления. Фото: PA

Вспоминая и двигаясь вперед

Люди, пострадавшие от теракта на Лондонском мосту, быстро оказались в центре горячих споров о реабилитации и реформе приговоров. Дэйв Мерритт чувствовал себя обязанным перед своим сыном вмешаться в этот спор. Он написал, что Джек «будет кипеть даже после смерти и не стоит использовать его смерть для увековечения ненависти, против которой он сражался».

Вместо этого семья и друзья Мерритта хотят использовать годовщину его смерти, чтобы побудить всех нас использовать творческие средства, чтобы выразить то, что мы чувствуем по поводу этого дня, и поделиться фотографиями с помощью хэштега #creatingwithJackMerritt.

Джек Мерритт и Саския Джонс не были наивными или неопытными. Джонс имела многолетний опыт работы с заключенными и жертвами изнасилований. Те, кто ее знали, описывают ее как человека, который «закатал рукава и что-то делал». Она собиралась примкнуть к полиции. Джек Мерритт работал с осужденными убийцами и другими заключенными, совершившими серьезные преступления. Он знал их биографии, но все же верил в преобразующую силу реабилитации.

Действительно, двое других людей, которые помогли схватить Хана, — Стив Галлант и Джон Крилли — сами были осужденными убийцами. Они герои? Наверное, не в глазах семей их жертв. Но в тот день они также рисковали своей жизнью, чтобы защитить других. Фрост сказал мне, что, по его мнению, действия Галланта в тот день были «такими же героическими, если не более героическими», чем его собственные, потому что Галлант был на дневном освобождении и знал, что его действия могут повлиять на приговор.

Фрост говорит, что ему было не по себе из-за того, что его назвали героем по другой причине: «все видят медали и их славу», но «в эпизодах того дня славы не было». Как и многие выжившие после жестоких нападений, Фрост страдает посттравматическим стрессовым расстройством и сказал, что он начал «избегать социальной среды еще до COVID-19».

Учитывая это, еще более примечательно то, что он и другие жертвы пытаются продолжить борьбу Джека Мерритта. В настоящее время Фрост мобилизует поддержку новой программы реабилитации, которая направлена на помощь правонарушителям с низким и средним уровнем риска в работе и переселении. Программа названа в честь Джека Мерритта и называется «Собственная заслуга» (Own-Meritte — по фамилии Джека, merit заслуга с английского, — прим. переводчика). Фрост хочет сделать Галланта своим соавтором в этом проекте и предлагает его досрочно выпустить. Он говорит: «Я не хочу только продвигать реабилитацию, я хочу сделать это делом моей жизни».