Слуцкий доказал: Бердыев не виноват в плохом выступлении ЦСКА в еврокубках

«Рубин» во второй раз в сезоне обыграл армейцев

После двух поражений в РПЛ подряд — от «Химок» и «Ростова» — встреча с ЦСКА ожидалась болельщиками «Рубина» без особого ажиотажа. Единственным поводом для оптимизма было возможное возвращение в состав лидеров команды, вернувшихся к тренировкам за несколько дней до матча. В результате решающим стало появление Деспотовича, который забил спустя три минуты после выхода на поле. О том, как «Рубин» смог обыграть ЦСКА, а Слуцкий доказать непричастность Бердыева к проблемам Гончаренко в еврокубках, читайте в материале «Реального времени».

Медведев, Старфельт и Игнатьев вышли в старте

Леонид Слуцкий произвел сразу несколько изменений в стартовом составе «Рубина» по сравнению с матчем против «Ростова». С первых минут появились два игрока, пропустившие предыдущую игру из-за болезни. В центр обороны вернулся Карл Старфельт, в середине недели прервавший свой коронавирусный карантин. В атаке появился Иван Игнатьев, которому вновь представился шанс подтвердить свое право выходить в старте (спойлер — ему это не удалось).

Самым любопытным изменением стала замена вратаря — вместо Юрия Дюпина на поле с начала игры вышел Никита Медведев. Основной голкипер казанцев провел два невзрачных матча подряд, и смена стража ворот напрашивалась. С «Химками» и «Ростовом» именно непосредственная ошибка Дюпина приводила к пропущенному голу. Не среагировать на такое Слуцкий не мог, и Юрий остался в запасе.

В заявку на игру наконец-то попали Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. Очень важным стало именно возвращение сербского нападающего. Без Деспота игра «Рубина» впереди в последних матчах была откровенно беззубой. Своим выходом на 25 минут с ЦСКА он показал, что без него казанцам в РПЛ делать нечего.



Уже на 3-й минуте игры Игнатьев вывалился на ворота ЦСКА, обыграл на замахе Магнуссона и не смог переиграть Акинфеева. Фото: vk.com/pfc_cska

Чалов не Афиногенов («с метра легко»)

Первый тайм начался с атак хозяев поля. Уже на 3-й минуте игры Игнатьев вывалился на ворота ЦСКА, обыграл на замахе Магнуссона и не смог переиграть Акинфеева. Следом дважды бил издали Макаров, но такими ударами голкипера армейцев не пробить. Еще был момент после розыгрыша углового, однако Акинфеев сам же исправил свою оплошность и зафиксировал мяч.



У ЦСКА в атаке получалось чуть больше. В отличие от своего визави, Чалов предпочитал получать мяч исключительно в штрафной площади «Рубина». Форвард армейцев 8 раз за тайм получал мяч в непосредственной близости от ворот, в то время как Игнатьев всего лишь дважды вступал в игру в штрафной гостей. Но справедливости ради надо отметить, что партнеры казанца частенько игнорировали Ивана. Тот же Макаров на 38-й минуте матча мог катнуть мяч в центр на Игнатьева, но предпочел протащить сам и помешал своей команде открыть счет.

Наиболее острый момент первого тайма случился у ворот Медведева. ЦСКА, в частности Эджуке, на постоянной основе разрывал полуфланги казанцев и в одном из моментов едва не организовал гол. Нигериец прошил оборону «Рубина» своим дриблингом и прострелил в центр, где Чалову оставалось лишь забить в пустые ворота с двух метров. Но Федор не Афиногенов («с метра легко») и пробил выше. Спустя несколько мгновений Ахметов прошел по другому полуфлангу, но Чалов уже не успевал на его прострел.

В отличие от своего визави, Чалов предпочитал получать мяч исключительно в штрафной площади «Рубина». Фото: vk.com/pfc_cska

Деспотович за три минуты дал мастер-класс Игнатьеву

В двух последних матчах камнем преткновения для «Рубина» становился второй тайм. В играх с «Химками» и «Ростовом» голы были пропущены на отрезке с 48-й по 76-ю минуты. При этом игра казанцев окончательно расклеивалась и от первотаймовской команды ничего не оставалось. На этот раз Слуцкий пересмотрел тактику на второй тайм, сделав упор на оборону с первых минут после перерыва. А когда команда начала проседать, то провел тройную замену, выпустив Зуева, Ин Бома и Деспотовича.

Сербскому нападающему хватило всего три минуты и одного касания головой, чтобы забить гол. «Рубин» разыграл штрафной, Абильдгор подрезал мяч, и тот от головы форварда казанца застал Акинфеева, метнувшегося в другой угол ворот, врасплох. Чуть позже Деспотович мог забить еще раз, но воспользоваться оплошностью голкипера ЦСКА не смог. С выходом серба игра «Рубина» впереди приобрела солидность, и его уверенность передалась партнерам.

Правда, пробыл Деспотович на поле недолго. За 20 минут до конца игры тренерский штаб убрал серба, выпустив Климова, хотя сам нападающий жестами показывал, что готов продолжить игру. Без него «Рубин» отдал инициативу, однако смог удержать победный результат, добыв первую домашнюю победу над армейцами за последние шесть лет.

Гончаренко считает, что «Рубин» отсиживался в обороне

Перед игрой в Казани главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко разразился большим интервью журналисту Нобелю Арустамяну, где пытался объяснить причины неудачного выступления команды в еврокубках. По его словам, виновником отсутствия побед армейцев в Лиге Европы в некотором роде стал Курбан Бердыев.

«Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича, который выстроил достаточно качественную игру в обороне. Повлияла ли философия Бердыева в его успешные годы в «Ростове» и в «Рубине» на всю Премьер-лигу? Я считаю, что да. К сожалению, всем каким-то образом приходилось на это реагировать, и маленькие клубы поняли, что можно очень хорошо обороняться и против каждого соперника иметь свой шанс», — сказал Гончаренко.

Гончаренко вновь нашел повод списать поражение на соперника. На этот раз, по его словам, «Рубин» отсиживался в обороне после забитого гола. Фото: vk.com/pfc_cska

Игра с «Рубином» не проходила в закрытом режиме, и команда Слуцкого не отсиживалась на постоянной основе в обороне. У ЦСКА были шансы забить, но не так много, чтобы говорить о каком-то невезении. Казанцы грамотно противодействовали сопернику, в особенности во втором тайме. Несмотря на это, Гончаренко вновь нашел повод списать поражение на соперника. На этот раз, по его словам, «Рубин» отсиживался в обороне после забитого гола.

«К сожалению, любой стандарт может развернуть игру. Соперник начинает глубоко обороняться. Наверное, мы не реализовали моменты, которые были у нападающих. Итог для нас не очень хороший. Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Но тренер ЦСКА, кажется, ошибается, пытаясь найти проблему там, где искать надо в последнюю очередь. Слуцкий сегодня доказал — в удручающем выступлении российских команд в еврокубках виноват не Бердыев. Они просто не умеют играть в атаке.