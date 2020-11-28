Бесплатно и анонимно. В Казани проходит акция «Тест для победы»

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в ПФО началась масштабная кампания по борьбе с ВИЧ — «Тест для победы». С 27 ноября по 1 декабря тест-мобили будут тестировать на ВИЧ всех желающих в трех городах Татарстана, а затем отправятся по населенным пунктам в 9 регионах Приволжского федерального округа. За работой одного из тест-мобилей сегодня наблюдал видеокорреспонент «Реального времени».

