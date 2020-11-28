Новости общества

07:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бесплатно и анонимно. В Казани проходит акция «Тест для победы»

18:00, 28.11.2020
Бесплатно и анонимно. В Казани проходит акция «Тест для победы»
Фото: idelreal.org

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в ПФО началась масштабная кампания по борьбе с ВИЧ — «Тест для победы». С 27 ноября по 1 декабря тест-мобили будут тестировать на ВИЧ всех желающих в трех городах Татарстана, а затем отправятся по населенным пунктам в 9 регионах Приволжского федерального округа. За работой одного из тест-мобилей сегодня наблюдал видеокорреспонент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

07:26 МСК Все новости
Новости раздела