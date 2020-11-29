«У атлета все должно быть гармонично. А не так, что захотел почесаться — и не достаешь»

Тренер по фитнесу и бодибилдингу Михаил Спиридонов — о том, какая качалка дает результат

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Тренер по фитнесу, бодибилдингу, пауэрлифтингу и силовому экстриму Михаил Спиридонов рассказал каналу «Дзержинский спорт» о том, совместимы ли бокс и качалка, стоит ли сначала похудеть или нужно сразу идти в зал, почему гормонозаместительная терапия показана не только женщинам, и о многом другом.

«Дам тебе уколишку, уколешься дома. Но только у меня это бери!»



— Михаил, можно ли накачаться только на курице и гречке, без спортивного питания?

— Можно. Только скорее не на курице и гречке, а на обычном правильном питании. При котором соотношение белков, жиров и углеводов у вас будет оптимальным. И уровень гормонов, естественно.

— И каким должно быть это соотношение?

— Для каждого человека индивидуально. Для подростка, когда все горит, когда обменные процессы летят, это одно. А для мужчины, например, моего возраста совершенно другое.

— Как лучше работать: на количество повторений или на большой вес?

— Смотря какие цели вы преследуете. Если вы развиваете окислительные мышечные волокна — выносливость например, особенно в боксе, силовых единоборствах, то можно работать на большое количество повторений. Если вы работаете на силовой показатель, то среднее количество повторений 8—12.

Есть еще промежуточные мышечные волокна, но они уже силовые, там необходимо малое количество повторений. Но это относится скорее уже к спортсменам.

— Что такое гликемический индекс?

— Это выброс глюкозы на определенные продукты питания. Вот так просто скажу.

— Фитнес-тренеры работают на результат или на выручку?

— (Шепотом, прикрывая рот) Они все на выручку работают. Все! Это же деньги! И обязательно продавать спортивное питание и «астероиды» — это лучший источник (смеется).

Ну, естественно, в фитнесе в основном работают фанатики своего дела. Прошедшие большую школу жизни, если это нормальные тренеры. Из-за этого к ним и идет народ. Так что, я думаю, работают на результат.

Ты же не будешь ходить к тренеру, который (изображает): «Я тебе все дам, все сделаю, дам тебе уколишку, уколешься дома, но только у меня это бери! И питание только у меня!»

Фото: скриншот видео

Тренировка в первую очередь, — это стресс для организма. И первоисточник того, чем мы здесь занимаемся, — это адаптация к стрессу

«В зале выполняется только 30 процентов работы, здесь ты только спичку зажигаешь»

— Но жалобы-то от клиентов идут! «Я хожу, тренер плохой, результата нет, он работает на выручку». У меня есть такие подруги...

— Толстые?

— Полненькие, да. Вот вчера одна сходила на тренировку, хвастается: «Я потренировалась, скинула килограмм, пойдем пиво пить!»

— Вот! Сразу говорю — пейте пиво для похудения! А лучше пиво с молоком и селедкой. Очень хорошо слабит, сразу килограмма три.

Я здесь так скажу. Очень многое зависит от мотивации, то есть от того, что человеку надо. Женщины приходят — им говоришь одно, они делают другое.

Здесь, в зале, выполняется только 30 процентов работы, здесь ты только спичку зажигаешь. Всю остальную работу ты выполняешь дома — это питание, это режим. А не так что: «Да че там, выходные же, давай нажремся!» А за выходными еще пивка попили. А потом она пришла отекшая, вот с таким лицом, и говорит: «Че-то я не худею! Ты так сильно меня гоняешь!»

Тренер просто может дать наставления. У этих людей еще цель неправильно поставлена, понимаете? Тренировка в первую очередь — это стресс для организма. И первоисточник того, чем мы здесь занимаемся, — это адаптация к стрессу. Вот она пришла, позанималась, у нее мышцы болят, все болит, ни рукой, ни ногой пошевелить не может и говорит: «Говно тренер!»

А кто-то ставит перед собой определенные и реальные цели с тренером. И потихонечку к ним движется. Ломоносов сказал: «Поспешай медленно», быстро ничего не бывает.

— Для чего нужен тренер в зале? Вот я пришел в зал, у меня задача, допустим, чуть-чуть схуднуть в талии и чуть-чуть набрать в бицепсе.

— То есть вы пришли заниматься физкультурой? Этим тоже занимаются по-разному. Вот приходит в зал человек заниматься физкультурой, пошел приседать, наприседался и получил проблемы с коленями и спиной.

— Курение и зал совместимы?

— Обязательно курение, каждый день! С утра, после секса и вечером (смеется).

Спорт вообще и бодибилдинг в частности — это сосудистое. Проблема в том, что курение как таковое — это тоже наркотическое средство. И оно влияет на сосуды не лучшим образом. Этим все сказано.

Фото: скриншот видео

Вы пришли заниматься физкультурой? Этим тоже занимаются по-разному. Вот приходит в зал человек заниматься физкультурой, пошел приседать, наприседался и получил проблемы с коленями и спиной

«Ты выходишь боксировать на ринг и выключаешься. Так же и с весом. Поднимаешь его — входишь в особое состояние психики»

— Допустим, я толстый. Что лучше — сначала похудеть или сразу идти в зал качаться?

— Тут все должно быть в совокупности. У вас должно происходить замещение жировой массы мышечной. Правильно подобранные упражнения, правильные тренировки, правильное питание — вот и все [слагаемые успеха].

Но опять же — какая у вас цель, все зависит от нее. «Вот я пришел в зал и хочу вот такие вот мышцы!» — «А зачем они тебе нужны?» — «А вот я выйду, напрягусь, у меня так раз — и такие мышцы!» Ну и что? Дальше-то что? Я еще раз говорю: первоисточник всех физических занятий — это тренировка нервной системы.

Почему у спортсменов меняется характер? Почему они становятся более ответственными, серьезными и воодушевленным, скажем так? Естественно, это спорт их меняет. Вы меняете свою нервную систему.

Вот, например, бокс. Выходишь ты на ринг. Определенный боевой транс: ты выключаешься, начинаешь боксировать — ты ведь не слышишь, что происходит вокруг? Так же и с весом. Поднимаешь этот вес — входишь в особое состояние психики. Это прикольно, это здорово, особенно для пацанов.

— Бокс и качалка совместимы?

— Думаю, что не просто совместимы. Просто для боксеров предусмотрены определенные упражнения и определенное количество повторений, у них таким образом развивается взрывная сила. А «простые» спортсмены — они просто качаются. Мышцы должны быть рабочими, цель должна быть поставлена правильно. То есть ты развиваешь те мышечные группы, которые тебе необходимы.

— Что в вашем понимании хороший тренер?

— Это грамотный тренер, понимающий, что нужно клиенту. И что из него можно сделать. И что он, клиент, хочет.

— С какого возраста имеет смысл идти в качалку?

— Вообще-то, поднимать тяжести до 14 лет не советую никому. Только работа с собственным весом — отжимания, турник. Гормоны еще не определились. Вот когда начинается пубертатный период, тогда да, можно уже подходить к весам, потихонечку правильно строить тренировки.

Фото: скриншот видео

Хороший тренер — это грамотный тренер, понимающий, что нужно клиенту. И что из него можно сделать. И что он, клиент, хочет

«Мышцы должны быть рабочими. Если у вас большие мышцы, вы должны поднимать определенные веса»

— Сколько раз в неделю нужно ходить в качалку для хорошего результата?

— Тут для каждого свое. Что такое «для хорошего результата»?

— Для естественных форм.

— Три раза в неделю для начинающего достаточно.

— Если у человека физически трудная работа, можно совмещать ее с качалкой?

— Даже нужно, наверное. Просто надо правильно распределять нагрузки. Когда ты приходишь в зал с работы, где намахался кувалдой, потом покорячился здесь, а потом приходишь домой, где тебя еще и жена ждет... Я думаю, после такого сил уже ни на что не хватит.

— С какими травмами нельзя заниматься в зале?

— Да со всеми травмами можно. Единственное — есть же ЛФК, лечебная физкультура... Вы имеете в виду именно качаться или какие-то физические движения и упражнения?

— Именно качаться.

— У многих сосудистые заболевания, там перечень довольно серьезный. В общем, заниматься, правильно подобрав программу, можно всем. А вот когда какие-то нюансы, когда люди приходят с хроническими заболеваниями, тогда необходимо уже чистое ЛФК. Понимать, что ты делаешь и, опять же, смотреть индивидуально.

— Что такое хорошее атлетическое тело?

— Это рабочие мышцы. Если у вас большие мышцы, то вы должны поднимать определенные большие веса. И не только поднимать, но и делать что-то еще, выполнять какие-то движения. А не так, что я зашел, весь такой неповоротливый, захотел почесаться — и не достаю. Все должно быть гармонично. Не должно быть фанатизма, понимаете?

Фото: скриншот видео

Вообще, вы видели врача, который вылечил? Вот вы приходите к врачу — и что он вам говорит? Он говорит: «На, съешь таблетку, сейчас все пройдет»

«Мы живем в агрессивном климате, у нас солнца нет ни фига»

— Ваше отношение к мнению, которое часто можно встретить в комментариях, — о том, что любой боксер одним ударом уложит любого качка?

— Зовите его, кто там это сказал! (смеется) Да нет, конечно. Это шуты, смешно смотреть, смешно слушать. Естественно, никто там ничего не уложит. Пускай попробуют.

— Как вы относитесь к «кометам» и «астероидам»?

— (В сторону) Володя, можно тебя попросить подойти сюда? Просто для интереса. Вот человеку 61 год. У тебя ГЗТ? (гормонозаместительная терапия, — прим. ред.)

— Да. И всем советую.

— Спасибо. Вот смотрите: гормонозаместительная терапия. Что у нас для женщин? Как только у них начинается климактерический период, им ГЗТ выписывают сразу же. А для мужчин сразу: «Ой, вы что! Это же страшная вещь!»

Я к этому отношусь так: если будет грамотный подход, если будет спортивная медицина, а не такие врачи, которые... Сейчас расскажу. Я принимал [стероиды], врать не буду. Сейчас не принимаю. Пришел к врачу... Вот, предположим, ты машина. Ты едешь на двух тысячах оборотов — тыр-тыр-тыр — ты едешь нормально. А когда ты постоянно на пяти тысячах оборотов, то это значит, что ты готовишься к соревнованиям, ты тягаешь веса. И ты приходишь к врачу, а он смотрит на тебя и говорит: «Ой, батюшки!» А сам врач такой — свиная морда и задыхается.

Очень смешно на это смотреть. Вы говорите: «Я принимаю». Он: «Да вы что! Это же страшная вещь!» И начинаются сказки — «детей не будет» и так далее. Не знаю, у всех моих спортсменов — выступающих спортсменов, есть дети. У кого трое, у кого двое, проблем с этим вообще нет.

Повторю: с грамотным подходом — да. Можно ли накачаться без этого? Можно. Но спорт высших достижений без этого невозможен.

— А где у нас вообще можно сдать нормальные анализы на гормоны с нормальным врачом?

— Понимаете, у нас проблема как раз с врачами. Особенно со спортивной медициной. Ты приходишь, у тебя, например, какие-то колебания. Он их видит и, не учитывая твоих особенностей, сразу бракует.

Сдать-то можно везде, все лаборатории принимают, а вот специалистов нет. Это же наука. Эндокринология — это наука. Вообще, вы видели врача, который вылечил? Вот вы приходите к врачу — и что он вам говорит? Он говорит: «На, съешь таблетку, сейчас все пройдет».

— А мне однажды сказали: «Отдохни».

— Да. Понимаете, в чем еще дело: мы живем в агрессивном климате, у нас солнца нет ни фига. Почему все бодибилдеры качаются в Калифорнии? У них солнышко там светит, все в труселях ходят и бананы жрут. Ну мягкий климат. А у нас постоянные стрессы. У нас и на работу надо ходить в этом климате, и вкалывать... Естественно, нехватка витаминов, гормоны скачут. Вот в вашем возрасте... вам сколько лет?

— 25.

— Это возраст, в котором можно все. Стартовый возраст. Особенно для бодибилдинга, для силового вида спорта. А вот дальше уже проблемы.