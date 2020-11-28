Опрос предпринимателей: какой должна быть компенсация за ненормированный рабочий день?

В России на законодательном уровне предложили закрепить денежную компенсацию за ненормированный рабочий день. Сейчас по закону у сотрудников с ненормированным рабочим днем есть право на трехдневный отпуск. Предприниматели рассказали «Реальному времени», что вид компенсации за дополнительные часы должны определять руководители компании совместно с сотрудниками. Подробнее — в субботнем задачнике.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил возможность введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день на законодательном уровне. «Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — отметил Дмитрий Медведев.

Бывают ли в вашей компании ненормированные рабочие дни? Как они компенсируются? Какой вариант компенсации за ненормированный рабочий день вы считаете приемлемым?

Зуфар Исмагилов директор ООО «Казанская мануфактура №1» Лучше бы правительство не делало то, что предлагает. Все, что они рассматривают и принимают на законодательном уровне, касается бюджетных учреждений. А кто это будет компенсировать малому бизнесу? У частников может быть срочный частный заказ, и поэтому нужен ненормированный рабочий день. Цены поднять мы не можем. Соответственно, из каких денег мы должны платить за ненормированный рабочий день? Из тех, которые нам Медведев даст? Он нам ничего не даст. Если государство одной рукой дает, то потом забирает в четыре раза больше. Поэтому, когда Минпромторг говорит: «Чем вам помочь?», отвечаем: «Не трогайте нас. Это будет самая лучшая помощь». Не может государство абсолютно ничего предложить, кроме как увеличение налогов.

Андрей Симаков генеральный директор «ДАР», ГК «ИАРТ» В нашей компании заплата зависит от результата, который приносит сотрудник. У нас нет такого понятия, как ненормированный рабочий день. Учитывая, что сейчас мы находимся на «дистанционке», сложно определить, сколько сотрудник работает, так как нет контроля. И их доход зависит от производства.

По моим данным, многие сотрудники работают больше и работают в нерабочее время. Но они это делают, потому что понимают, что за результат получат высокую зарплату. Внеурочная работа приводит к денежной компенсации. Они сами решают, что и как производить. Если они хотят зарабатывать больше, то они, соответственно, больше и работают.

Айдар Гузаиров генеральный директор группы компаний InnoSTage Конечно, переработки бывают. В нашей организации мы их компенсируем финансово, либо дополнительно даем отгулы, отпуска. Мы дорожим нашими сотрудниками, поэтому для нас максимально важно создать комфортные условия труда и обеспечить работников достойной оплатой. Исходя из этого, приемлемы и отпуск, и дополнительная оплата. Эта инициатива нас нисколько не пугает. Мы в этих условиях уже живем.

Виктор Никитин генеральный директор ООО «Бипиум» Если степень ненормированного графика задает работодатель, то логично будет, что он вместе с сотрудником будет договариваться, на каких условиях происходит переработка. Это могут быть как дополнительные отпускные дни или другие привилегии, так и денежная компенсация. Я думаю, это нужно оставить в зоне ответственности работодателя и сотрудника. В нашей компании нет формата ненормированного рабочего дня, но бывает работа во внерабочее время. И она компенсируется или премией, или дополнительными свободными днями.

Миляуша Загидуллина генеральный директор рыбоводного комплекса «Биосфера-фиш» Наше трудовое законодательство на стороне работника, поэтому, скорее всего, приемлемый вариант компенсации — решение самого работника. Кому отдых не нужен, выберет деньги. Ненормированный рабочий день во всех организациях поощряется по-разному, как и было предложено: кто-то деньгами, а кто-то выходным днем. Это достаточно нормальная практика и она уже давно используется.

Есть определенные часы работы, которые человек не может перерабатывать. И этим нормам мы все должны соответствовать. И графики работы, и все остальные рабочие моменты распределяем исходя из законодательства. В нашей компании действуем в рамках трудового законодательства. А если есть переработки, то мы их оплачиваем.

Айрат Нагимов генеральный директор ИСК «Варикус» В нашей компании много ненормированных дней. И компенсируем мы их повышенными зарплатами. Конечно, как работодателя, меня вариант с отпуском больше устроит, чем денежная компенсация.

Марат Валиуллин директор «Первой упаковочной компании» Ненормированный рабочий день лучше компенсировать дополнительным выходным. Хотя все зависит от количества заказов. Если аврал, то лучше выплатить денежную компенсацию.

Александр Храмихин директор «Соло» Ненормированные рабочие дни бывают. Зарплата менеджера зависит от продаж. Соответственно, переработка компенсируется процентами. Это лучше стимулирует.