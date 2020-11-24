В России могут официально ввести компенсацию за ненормированный рабочий день

Фото: Илья Репин

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил возможность введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день на законодательном уровне.

«Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — цитирует его «РИА Новости».

На данный момент Трудовой кодекс не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу в режиме ненормированного рабочего дня.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в некоторых статьях ТК — «Неполное рабочее время», «Ненормированный рабочий день» и «Перерыв для отдыха и питания» ТК РФ. Согласно им уточняется порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха.

Фото: kremlin.ru

«Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)», — говорилось в пояснительной записке.