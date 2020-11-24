В России могут официально ввести компенсацию за ненормированный рабочий день
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил возможность введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день на законодательном уровне.
«Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — цитирует его «РИА Новости».
На данный момент Трудовой кодекс не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу в режиме ненормированного рабочего дня.
Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в некоторых статьях ТК — «Неполное рабочее время», «Ненормированный рабочий день» и «Перерыв для отдыха и питания» ТК РФ. Согласно им уточняется порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха.
«Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)», — говорилось в пояснительной записке.Общество
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