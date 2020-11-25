На достройку проблемных домов в Татарстане направят порядка 9 млрд рублей

Фото: Лина Саримова

На достройку всех проблемных домов в Татарстане направят примерно 9 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» Константин Тимофеев, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени». Сегодня он посетил стройплощадку долгостроя ЖК «МЧС».

По его словам, Татарстан находится в «зеленой» зоне. Вывод был сделан на основе того, сколько регионы берут денег из федерального бюджета. Республика вышла с запросом на 30% федеральных денег, 70% дает сама республика. В других регионах, как отметил Тимофеев, соотношение другое.

Ранее сообщалось, что Татарстан планирует досрочно завершить строительство всех долгостроев в республике в 2021 году.