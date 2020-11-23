Сдача батареек перешла в формат «у дома»

В Казани стало на 27 мест больше, где можно сдать на переработку опасный мусор

Теме грамотной утилизации мусора постепенно оказывают все более пристальное внимание. Не так давно к созданию инфраструктуры для сбора отходов для повторной переработки подключилась сеть «Пятёрочка», о чем рассказала в материале «Реального времени». Теперь сдать использованные батарейки можно в 27 магазинах в Казани и в 20 в Самаре. Внедрение проекта позволит сделать практику правильной утилизации отходов еще более доступной и посодействует защите окружающей среды от загрязнения рядом токсичных веществ.

Вектор на осознанность

В ноябре торговая сеть «Пятёрочка» сделала еще один шаг на пути к экологичному потреблению — в 27 магазинах в Казани и 20 в Самаре установили контейнеры для приема всех видов использованных батареек. По мере накопления содержимое боксов будут вывозить для утилизации на завод группы компаний «Мегаполисресурс» в Челябинске. На сегодня это ведущее предприятие в России по переработке батареек, аккумуляторов и электронного лома. В результате его работы 94% материалов марганцево-цинковых батареек можно повторно использовать в черной металлургии, производстве тротуарной плитки, кирпичей и других изделий.

Проект по сбору использованных элементов питания в магазинах сети «Пятёрочка» был начат именно в Челябинске. В конце прошлого года там установили 10 контейнеров и за год собрали порядка 550 кг материала для переработки.

Как пояснил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка», инициатива по сбору батареек призвана повысить уровень ответственности в вопросе сортировки мусора. Компания помогает в этом деле, формируя условия для роста экологической осознанности.

«Забота о сообществе — одна из ключевых наших ценностей, и реализация экоинициатив — важная составляющая этого направления. Мы уже делаем многое для минимизации отходов, и видим, что растет уровень экологической осознанности населения и наши проекты находят все больший отклик. Сбор батареек — еще один шаг в реализации нашей стратегии устойчивого развития. Уверен, что постепенно все большее количество людей будет ответственно относиться к раздельному сбору мусора и правильно утилизировать отходы, поэтому мы уже сейчас помогаем им в этом, создавая необходимые условия», — комментирует инициативу Михаил Ярцев.

Борис Харченко уже несколько лет работает непосредственно с компанией «Мегаполисресурс», устанавливая в магазинах Казани контейнеры для сбора батареек и потом отправляя их в Челябинск. По его словам, по объему отправляемых еженедельно отработанных элементов питания столица Татарстана занимает лидирующее место. За прошлую неделю, например, было отправлено на завод около тонны опасных отходов. Появление 27 новых пунктов приема он оценивает положительно.

— В принципе, можно говорить, что в Казани закрыли вопрос с пунктами приема батареек — настолько эта сеть сейчас обширна. И это прекрасно! — отмечает собеседник издания.

По мере накопления содержимое боксов будут вывозить для утилизации на завод группы компаний «Мегаполисресурс» в Челябинске

Переработка как выход

Одной из самых активных организаций Казани, занимающихся популяризацией осознанного потребления, можно назвать «ЭкоЛогично». На сайте проекта и в социальных сетях подробно и доступно рассказывается, как сортировать мусор, кто занимается его переработкой, где найти пункты сдачи вторсырья. В частности, там можно найти и список точек, где принимают использованные батарейки. Всего по городу более 30 мест, где установлены соответствующие контейнеры. И это не считая 27 новых пунктов.

Батарейки, наравне с лампами и ртутными градусниками, являются самыми распространенными опасными отходами, которые остаются практически в любой семье.

В «ЭкоЛогично» поясняют, что зачастую в их состав входит до 20 элементов из таблицы Менделеева и многие из них токсичны. Если их отправить на мусорный полигон, то эти элементы начнут отравлять почву, грунтовые воды и водоемы. Таким образом, самым безопасным для природы и людей способом утилизации батареек остается их переработка.