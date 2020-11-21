Старейшее московское дерби, попытка «Рубина» пробить «Ростов» и «Локомотив» в ожидании перемен

Превью главных матчей 15-го тура чемпионата РПЛ

Перерыв на матчи сборных всегда нервирует клубных тренеров, ведь есть большой риск недосчитаться здоровых игроков по их возвращении в команды. Зато благодаря этому болельщики получают куда более интересные игры с обилием голов и захватывающим сценарием. Скорее всего, не станет исключением и 15-й, «экваторный» тур чемпионата РПЛ. О том, чего ожидать от старейшего московского дерби, в каком состоянии «Рубин» примет «Ростов» и какова вероятность прихода Станислава Черчесова в «Локомотив» — в материале «Реального времени».

«Спартак» — «Динамо»: немецкая проверка на прочность

После назначения Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо» прошло уже три тура, и за это время команда не потеряла ни одного очка. При этом бело-голубые забили 10 мячей, обыграв «Сочи», «Тамбов» и забуксовавший «Локомотив». Судя по всему, «Спартак» станет первой настоящей проверкой на прочность Шварца в российском чемпионате. Экзаменовать немца будет его соотечественник Доменико Тедеско — зрелище в любом случае интересное.

В этом противостоянии сразу несколько любопытных сюжетов. Во-первых, в обеих командах есть выбывшие из-за травм, болезней и дисквалификаций. У «Спартака» не ясно состояние Соболева, который странным образом травмировался в сборной. А вот капитан и вратарь «Динамо» Шунин до национальной команды не добрался — помешал коронавирус. Также не сыграют из-за дисквалификации Паршивлюк и Шиманьски, под вопросом участие Комличенко, Грулева и Нойштедтера.

После назначения Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо» прошло уже три тура, и за это время команда не потеряла ни одного очка. Фото: vk.com/fcdm_official

Во-вторых, фигура судьи. Обслуживать встречу назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ростовский судья уже несколько раз был «уличен» в ошибочном принятии решений в пользу соперников «Спартака». Искать подводные камни в назначении арбитров заранее не принято, но здесь внимание на этом заострил Тедеско:

— В трех последних матчах «Динамо» было шесть удалений, пять из которых у соперников. Это очень много! Безусловно, игроки «Динамо» опасны в атаке, на них фолят. Но ранее за время работы в России я подобного не видел, — сказал он.

В-третьих, победа «Динамо» перевернет ситуацию в верхней части турнирной таблицы. В случае успеха бело-голубые опередят «Спартак», который вроде как намеревался бросить перчатку «Зениту». Интересно, будет ли это считаться победой, если красно-белые все-таки обойдут питерцев, но чемпионом станет кто-то другой?



«Рубин» — «Ростов»: справятся ли казанцы с обороной дончан

Казанский клуб за время паузы на матчи сборных потерял сразу четверых игроков основного состава — Хван Ин Бом, Кварацхелия и Старфельт заразились коронавирусом, а Уремович потянул заднюю мышцу бедра. Ни один из них не успеет восстановиться к игре с «Ростовом», о чем поведал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Ребята с коронавирусом остались на карантине, Уремович дернул заднюю, он тоже остался. Слава богу, у всех троих ребят коронавирус проходит бессимптомно. Все молодые, иммунитет крепкий, вообще никаких проблем у них нет. Обидно, что они сейчас выбыли, но это современные реалии, ничего не поделаешь. С остальными игроками все в порядке», — сказал Сайманов.

Без этих четверых игроков «Рубину» будет сложно противостоять «Ростову», несмотря на то, что у ростовчан тоже не все ладно с составом. У южан проблемы иного характера, которые связаны не с травмами, а с летне-осенней селекцией. Новички еще только притираются друг к другу и команда пока не способна показывать стабильный результат. Зато к тренировкам с основным составом вернулись Норманн и Мамаев, они наверняка выйдут на поле в Казани.

«Рубину» будет сложно противостоять «Ростову», несмотря на то, что у ростовчан тоже не все ладно с составом. Фото: rubin-kazan.ru

В сложившейся ситуации для «Рубина» важно, чтобы к игре успел восстановиться Джордже Деспотович. Когда серб выходил в стартовом составе, казанцы лишь дважды в девяти матчах сезона покидали поле без набранных очков. Последняя игра против «Химок» (0:2) лишний раз показала, что с Игнатьевым в атаке игра у команды Слуцкого не клеится.

К тому же «Рубин» бездарно проводит встречи с «Ростовом» у себя дома. В последних пяти домашних матчах казанцы лишь раз сумели поразить ворота ростовчан, и было это более двух лет назад.

«Уфа» — «Химки»: «битва за подвал»

Если бы не случился перерыв на матчи сборных, фаворитом в Уфе однозначно были бы химчане. Команда Игоря Черевченко эффектно обыграла «Рубин» в последнем туре РПЛ и заметно повысила свои шансы остаться в лиге на следующий сезон. Симпатичный футбол «Химок» строится на кураже двух игроков, которых забраковали в «Спартаке», — Глушакове и Мирзове. Если этот огонек иссякнет, тренеру придется искать другие варианты.

Зато за время паузы в «Химках» взялись вносить правки в тренерский штаб команды. Учитывая предыгровые дни с «Рубином», химчане расстались уже с четырьмя тренерами, в том числе специалистом по вратарям Евгением Корнюхиным. Теперь с голкиперами «Химок» работает Алексей Ботвиньев, что довольно интересно, особенно принимая во внимание два «сухих» матча команды в трех крайних турах РПЛ.

«Уфа», наоборот, до сих пор не может прийти в себя и находится в коматозе от непривычного последнего места в лиге. Пока стремление к выздоровлению остается здесь только на словах, начиная с «перехода на симпатичный футбол» и заканчивая желанием подписать игроков из Английской премьер-лиги. Все это скорее вредит команде.

«Уфа» находится в коматозе от непривычного последнего места в лиге. Фото: vk.com/ufafc

Реальность же такова, что к моменту завершения первого круга чемпионата важнейшими для «Уфы» стали игры с «Химками» и «Тамбовом», а не с «Ростовом» и «Краснодаром». И у команды есть все шансы остаться на дне турнирной таблицы вплоть до весны. Тем более что уфимцы не побеждали дома с июня, когда сразу же после выхода с карантина был повержен «Тамбов».



«Ахмат» — «Зенит»: что выберет Семак — РПЛ или Лигу чемпионов?

Сергею Семаку перед игрой в Грозном надо будет определиться с приоритетами команды. Впереди «Зенит» ожидают четыре подряд выездные игры и восемь матчей на отрезке с 21 ноября по 16 декабря. Сразу после «Ахмата» питерцы полетят на встречу с «Лацио» в Лиге чемпионов, а потом через Тулу — на матч с «Брюгге». Очевидно, что при таком плотном календаре придется ротировать состав, либо ближе к концу года столкнуться с проблемой «наевшихся» игроков основы.

И игра в Грозном носит показательный характер. «Ахмат» — лидер чемпионата по фолам, команда входит в число лучших прессингующих коллективов РПЛ, а домашние встречи всегда старается играть на максимуме своих борцовских качеств. В рамках чемпионата «Зенит» не побеждал в Чечне с 2015 года, забивая в среднем лишь один мяч за игру. Выставлять основу — это риск, можно лишиться системообразующих игроков перед выездом в Рим. А проигрыш в Италии будет означает лишь одно: Семак провалил еврокубки и здорово увеличил свои шансы быть уволенным по итогам сезона.

Сергею Семаку перед игрой в Грозном надо будет определиться с приоритетами команды. Фото: fc-zenit.ru

«Локомотив» — «Арсенал»: сменит ли Черчесов Николича?

На неделе появилась информация о том, что в случае увольнения из сборной России Станислав Черчесов может получить предложение возглавить «Локомотив». Слухи эти всерьез пока никто не обсуждает, но зимой в московском клубе ожидают больших перестановок, и это факт.

Уже сейчас понятно, что сменится руководство клуба, и в случае прихода Ротенберга-младшего есть вероятность приглашения в команду Черчесова (они уже работали вместе в «Динамо»).

Работа Марко Николича пока оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, его команда не посыпалась в Лиге чемпионов, имея хорошие шансы выйти в весеннюю часть еврокубков. С другой, «Локомотив» не побеждает уже с октября, а в последнем матче в РПЛ и вовсе был уничтожен «Динамо» со счетом 5:1.

«Арсенал» уже выбрал для себя путь расставания с тренером и поменял Сергея Подпалого на Дмитрия Парфенова. Игра с «Локомотивом» станет для туляков важным индикатором перспектив на сезон. Победят — можно надеяться на место в середине таблицы, проиграют — следует ориентироваться на борьбу за выживание.

