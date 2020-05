Игровая неделя: экранизация The Sims, бета-версия симулятора флота и утечка данных Nintendo

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Утечка данных Nintendo и, возможно, The Sims 5 для Xbox Series X

Японская компания Nintendo на неделе подтвердила информацию, что хакерам удалось получить доступ к большому количеству учетных записей. По оценкам Nintendo, речь идет примерно о 160 тысячах аккаунтов. В руках хакеров оказались данные о никнейме, почтовом адресе, дате рождения, поле и регионе проживания. При этом данные банковских карт злоумышленникам похитить не удалось. Доступ к учетным записям, как сообщает «Игромания», удалось получить через Nintendo Network ID — этот способ временно отключен.

Тем временем издание Windows Сentral опубликовало список игр, которые будут доступны на новой игровой приставке от Microsoft — Xbox Series X. Среди них есть и новинки — например, The Sims 5, Forza Motorsport 2020, The Lord of the Rings: Gollum. Что касается игры The Sims 5, слухи о которой ходят уже довольно давно, не исключено, что в издании допустили ошибку, так как ссылки ведут на страницу самой актуальной на данный момент версии игры — The Sims 4.

Экранизация «Симс» и «спойлеры» к The Last Of Us Part 2

Еще одна новость, связанная с известной франшизой «симуляторов жизни» (когда, как не сейчас, серия должна быть особенно популярной?), заключается в слухах о работе над экранизацией игры. «Игромания» со ссылкой на портал GeeksWorldWide сообщает, что экранизация The Sims находится на очень ранней стадии — актеры будут исполнять партии и реальных людей, и своих «аватаров» в игре. Планируется, кроме того, экранизация градостроительного симулятора SimCity. Как именно это может выглядеть, понятно еще меньше, чем в случае с The Sims, но утверждается, что это будет «комедийный фильм-катастрофа», а среди героев будут «отец», «мать», «сын», «злодей».

А вот к игре The Last Of Us Part 2 в интернете появились видео с геймплеем, на котором можно обнаружить сюжетные спойлеры, что очень расстроило ожидающих релиза геймеров. Первое видео датировано концом февраля, второе — началом марта. Как утверждает gameguru, в роликах был продемонстрирован «важнейший сюжетный поворот». Игра в жанре survival horror изначально было анонсирована в конце 2016 года, ее должны были выпустить в апреле 2020 года. Недавно дата выпуска была перенесена на 19 июня.

В начале недели состоялся релиз симулятора управления грузовиком во внедорожных условиях SnowRunner от Focus Home Interactive. Фото unrealengine.com

Релиз SnowRunner и бета-версия симулятора управления флотом

В начале недели состоялся релиз симулятора управления грузовиком во внедорожных условиях SnowRunner от Focus Home Interactive. Игра стала доступна на Playstation 4, Xbox One и PC. Она получила хорошую критику — игру оценили в 81 балл из 100. В симуляторе игрока ожидают 40 транспортных средств, 11 уровней открытого игрового мира — в штатах Мичиган и Аляска, а также на Таймыре. В зависимости от площадки игра стоит от 1,4 до 3,5 тысячи рублей.

А 25 сентября состоится релиз экономической стратегии Port Royale 4 от студии Gaming Minds и издательства Kalypso для Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. На сайте начался прием предварительных заказов — оформившие его получают доступ к бета-версии. В игре пользователь будет правителем колонии одной из держав XVII века. Предстоит развивать поселение, исследовать мир, налаживать торговые связи. В Port Royale 4 можно будет строить здания, также в ней будут исторически точные парусники, между которыми будут происходить сражения (до восьми кораблей).