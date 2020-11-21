Видеоопрос: «Вы верите, что какой-то продукт может предотвратить заражение ковидом?»

Телеведущая Елена Малышева заявила, что черный перец способен защитить человека от коронавирусной инфекции благодаря содержащемуся в нем пиперину. По ее словам, он может блокировать действие частиц SARS-CoV-2. Кроме того, пиперин вступает во взаимодействие с белком S — «короной» — таким образом, что тот перестает функционировать. Также она сообщила, что черный перец обладает антибактериальными свойствами.