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Видеоопрос: «Вы верите, что какой-то продукт может предотвратить заражение ковидом?»

00:00, 21.11.2020
Видеоопрос: «Вы верите, что какой-то продукт может предотвратить заражение ковидом?»
Фото: lada.kz

Телеведущая Елена Малышева заявила, что черный перец способен защитить человека от коронавирусной инфекции благодаря содержащемуся в нем пиперину. По ее словам, он может блокировать действие частиц SARS-CoV-2. Кроме того, пиперин вступает во взаимодействие с белком S — «короной» — таким образом, что тот перестает функционировать. Также она сообщила, что черный перец обладает антибактериальными свойствами.

— А вы верите, что какой-то продукт может предотвратить заражение ковидом? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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