Автопарк россиян за год вырос на миллион машин — но рынок ждет падение

В Башкортостане, Пензенской, Саратовской и Самарской областях стагнация началась еще перед началом пандемии

Как выяснило «Реальное время», российский авторынок продолжил восстанавливаться после кризиса, показав рост за прошлый год на 2%. Количество легковушек возросло на один миллион. Положительную динамику показал и рынок грузовиков. Правда, в Татарстане этот парк еще не восстановился полностью после прошлого кризиса и введения системы «Платон». Тем не менее компании нарастили число большегрузов, все чаще предпочитая «ревущие» моторы маломощным. Татарстанцы также отказываются от «немощных» легковых авто — их число за 5 лет упало на 20%. В результате татарстанский авторынок в 2019 году показал общероссийскую положительную динамику — такую, как и в ПФО. Однако в ряде регионов Поволжья в конце года была отмечена стагнация. В текущем году рынок вовсе обвалился из-за влияния пандемии коронавируса и дефицита машин у дилеров из-за весеннего простоя автозаводов по всему миру.

Яхтам предпочитают гидроциклы



В прошлом декабре в Татарстане было зарегистрировано 1,57 млн наземных транспортных средств, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, за год жители республики купили 36 185 машин, подсчитала аналитическая служба «Реального времени».



Позитивная динамика наблюдается уже четвертый год подряд (так, в 2018 году транспортных средств стало на 3,5% больше), однако из-за кризиса 2015 года, когда число автомобилей впервые за годы снизилось, пятилетний рост составил всего 5%. С 2014 по 2019 год количество машин на дорогах Татарстана выросло на 73,5 тысячи.



Это прежде всего легковые автомобили, на втором месте — грузовики, далее — автобусы, а также другие транспортные средства в собственности организаций или физлиц. Катеров и других лодок, судов в Татарстане всего 13 529 (годом ранее было 13 500). Самолетов и прочих «планеров» — 139 (было 134). Для примера, в Татарстане к началу 2020 года было всего 10 яхт и других парусно-моторных судов — за 2019 год их было приобретено всего три. Состоятельные татарстанцы предпочитают гидроциклы, количество которых выросло на 18%, составив уже 189 штук.

Парк грузовиков не восстановился



Самый высокий прирост показали грузовики, которые приобретали, очевидно, для ведения бизнеса. Как мы уже писали ранее, в кризисные 2014—2015 годы, главным образом после введения системы «Платон» осенью 2015 года, грузовой автопарк татарстанских компаний сильно просел, для многих налоги оказались неподъемными.



Что характерно, государство изначально обещало для налогоплательщиков-организаций федеральную льготу, уменьшающую налог для транспортных средств массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему «Платон». И эта льгота действительно действовала, но с начала 2019 года владеющие грузовиками организации вынуждены были вновь платить транспортные налоги в полном объеме.



Поэтому ничего удивительного в годовом приросте 4,4% нет — это эффект «низкой базы»: за один 2015 год число грузовиков, от которых избавились компании РТ, составило почти 5 тысяч, и в дальнейшем оно фактически не росло. Так, даже на начало 2020 года в республике было 144,6 тысячи грузовиков, тогда как в 2014 году — их было 146,4 тысячи.

Предприятия предпочитают мощные грузовики

Что интересно, главным образом прирост грузовиков произошел за счет роста спроса на самые мощные грузовые автомобили (свыше 250 л. с.), правда, в общем объеме их доля не превышает 25%. За год, однако, татарстанские предприятия и ИП увеличили свое приобретение таких монстров почти на треть — количество их составляет уже 34,5 тысячи.



Для сравнения, динамика спроса на маломощные грузовики фактически не изменилась. Однако если число грузовиков с мощностью двигателя до 100 л. с. продолжает падать все последние годы (с 38,5 тыс. до 33,6 тыс. за 2014—2019 гг.), то спрос на чуть более мощные грузовые авто, напротив, растет (с 45,5 до 50 тыс. за тот же период).



Похожая тенденция наблюдается и с самыми мощными автомобилями. Если в 2012 году количество грузовиков с мощностью двигателя 200—250 л. с. превышало число грузовиков с двигателем мощностью свыше 250 л. с. — 32,5 тыс. против 22,3 тыс. — то в 2019 году все было наоборот: 21,2 тыс. против 34,5 тыс.



Мало того, число самых мощных грузовиков впервые превысило число самых «не мощных»: в 2019 году количество самых маломощных грузовиков (до 100 л. с.) уменьшилось до 33,6 тыс., а число самых мощных (свыше 250 л. с.) выросло до 34,5 тысячи грузовых автомобилей. То есть организации, несмотря на повышающий коэффициент (ставка налога тем выше, чем выше мощность двигателя), все более склонялись к покупке более дорогих и мощных машин.

Главным образом прирост грузовиков произошел за счет роста спроса на самые мощные грузовые автомобили (свыше 250 л. с.), правда, в общем объеме их доля не превышает 25%. Фото: realnoevremya.ru

Пессимизм экспертов не оправдался



Как писала газета «Реальное время» в прошлом году, рост количества легковых автомобилей в Татарстане оказался даже выше, чем по наземному транспорту в целом — 3,8% за год. Тогда в Татарстане было зарегистрировано 1,49 млн наземных транспортных средств, в отношении которых был исчислен налог. Из них легковых автомобилей — 1,28 млн штук.



Но уже в конце 2019 года эксперты отмечали, что, начиная с 2017 года, хоть и наблюдалось восстановление спроса, темпы были относительно невелики. Наблюдалось сокращение продаж, и эксперты на рынке предполагали, что по итогам 2019 года объем рынка даже немного сократится относительно 2018 года — примерно на 3%. Так как реальные доходы населения сокращаются, цены на автомобили растут. И в перспективе эксперты не видели причин, по которым продажи могли бы заметно расти. За 10 месяцев 2019 года произошло снижение продаж на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Пессимизм экспертов не оправдался, во всяком случае по Татарстану. Легковых автомобилей вновь стало больше, правда, темп прироста сократился примерно вдвое — и составил 2%. В гаражах легковых авто стало на 26 тысяч машин больше — всего 1,3 млн. Это по-прежнему где-то по 1,2 машины на брата. Мало того, в 2019 году продолжился и тренд на приобретение более мощных легковых машин. Так, на 7,6% выросло число приобретенных автомобилей с двигателями мощностью свыше 100 л. с. до 150 л. с. (с 487 856 до 525 067). Доля таких машин, если такая динамика продолжится в ближайшие 5 лет, вскоре превысит долю самых маломощных машин (с двигателями мощностью до 100 л. с.) — в прошлом году она уже составила 40,2% против 38% годом ранее. Это объясняется появлением новинок, у большинства из которых мощность хотя бы ненамного, но превышает 100 «лошадей».

А как раз количество маломощных легковушек за год снизилось — на 2,6%: с 683 854 до 665 921 машины. Для сравнения, до кризиса 2014—2015 годов их было в гаражах татарстанцев более 800 тысяч, а число машин с двигателями мощностью до 150 л. с. не превышало 300 тысяч. Тем не менее по-прежнему более половины всех катающихся на дорогах Татарстана машин имеют маломощные моторы. Что может объясняться хитом продаж последних лет — «Ладой Гранта», с таким мотором (в третьем квартале 2019 году была самой продаваемой).

На 20% меньше маломощных машин

Продолжает расти и число машин с более мощными, чем 150 л. с., двигателями. Почти на 7% выросло количество машин с мощностью двигателя до 200 л. с. — с 64,5 тыс. до 68,9 тыс. (это в два раза больше, чем в докризисные годы). И сразу на 8,8% больше стало машин с двигателями мощностью 200—250 л. с. — до 31,3 тысячи единиц (в два раза больше, чем, например, в 2012 году).



Динамика самых мощных машин для нашей статистики почти не представляет существенного значения — доля таких машин на рынке РТ не превышает 1,1% который год подряд. Это немудрено, так как для моторов мощностью свыше 250 л. с. применяется ставка транспортного налога аж в 15 рублей — она умножается на величину мощности (условно: 250 умножается на 15, получается 3 750 рублей транспортного налога в год). Таких «зверей» на дорогах РТ — 13,9 тысячи. Впрочем, в 2019 году вступили изменения в НК, теперь для расчета налога для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей (условно — «роскошные авто») не старше трех лет применяется только один вид повышающего коэффициента 1,1.

Чтобы визуально почувствовать тренд, достаточно сравнить нынешнее число автомобилей разной мощности с количеством легковых транспортных средств в 2014 году. Так, за 5 лет легковых авто вообще стало больше всего на 4%. При этом почти на 20% снизилось количество самых маломощных машин (на 150 тысяч), зато в 1,5 раза выросло число машин с мощностью 100—150 л. с. (на 170 тысяч). В 1,3 раза увеличилось количество машин с моторами мощностью 150—200 л. с. (на 16 тысяч единиц). Именно такая мощность у одних из наиболее продаваемых в эти годы Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta. И в 1,5 раза больше стало машин с мощностью двигателя 200—250 л. с. — в гаражах их стало на 10 тыс. единиц больше.

За 5 лет легковых авто вообще стало больше всего на 4%. Фото: Екатерина Аблаева

В России приобрели почти миллион новых авто

Татарстан оказался в тренде: 2019 год автомобильный рынок России закрылся также в плюсе — число легковых автомобилей выросло на 2,16%, с 42 до 42,9 млн транспортных средств: то есть у российских граждан за год стало больше почти на 1 млн новых автомобилей. При этом рост количества транспортных средств произошел именно за счет легковых средств — в целом количество транспортных средств, в отношении которых был начислен налог к уплате, выросло лишь на 1,75%. Более половины автомобилей сегодня приходится на Центральную часть России, в частности Центральный и Приволжский федеральные округа. По-прежнему наибольшее число легковых автомобилей приходится на Москву (3,4 млн), Московскую область (2,8 млн), Краснодарский край (почти 2 млн), Санкт-Петербург (1,6 млн).

— Судя по цифре, вы приводите размер парка автомобилей в России. Если же говорить именно о продажах, то объемы и новых, и подержанных машин сократились, — уточнил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.

Еськов отметил, что, по данным АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса), в январе — октябре 2020 года объемы продаж новых автомобилей уже сократились на 12% к 10 месяцам 2019-го (до 1,19 млн единиц). По данным «Автостата», объемы продаж автомобилей с пробегом за тот же период уменьшились на 2% (до 3,9 млн единиц). То есть рынок все же сократился, считает эксперт. Причины в весенних ограничениях по ковиду, когда многие дилерские центры не работали, и образовавшемся на рынке во втором полугодии дефиците машин, объясняет эксперт.



— По итогам 2020 года рынок новых легковых автомобилей и LCV, очевидно, сократится. Объемы продаж, согласно прогнозу АЕБ, составят более 1,5 млн единиц, то есть на 13,5% меньше, чем в 2019 году, — рассказал Евгений Еськов.

В Башкортостане, Пензе, Саратове и Самаре рынок начал стагнировать

Татарстан входит в десятку регионов с наибольшим числом транспортных средств, занимая шестое место (1,3 млн) и лидируя по ПФО. Более 1 млн авто в Приволжском федеральном округе зарегистрировано в прошлом году было лишь еще в трех регионах: Башкортостане (1,13 млн), Самарской области (1,04 млн) и Нижегородской области (1,02 млн). Самый высокий рост покупок легковых авто зафиксирован в Оренбургской области — их здесь стало в 1,5 раза больше, но их число составило лишь 330,5 тысячи. Положительная динамика продаж наблюдалась во всех регионах ПФО (лидеры: Пермский край — 5,8% роста и Марий Эл — 2,8% роста) и почти во всех регионах России. Лишь в семи субъектах РФ количество легковых автомобилей у граждан сократилось, но на статистически малозначимую величину, в основном не превышающую 1% (Астраханская, Липецкая, Ростовская области).

Отметим, что стагнирует автомобильный рынок в пяти регионах ПФО, где рост количества легковушек не превысил 1%: Башкортостан (плюс 0,7%), Пензенская область (плюс 0,5%), Саратовская (плюс 0,36%) и Самарская (плюс 0,16%) области.

— Сейчас главная проблема заключается не в том, кому продать машину, а где ее взять, — считает гендиректор автосалона «Апельсин» и руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана» Руслан Абдулнасыров.

Причина — в сентябре — октябре наблюдался дефицит, в том числе и у дилеров в Татарстане. И если в IV квартале машины также не появятся, роста в 2020 году можно не ждать. Если же автомобили все-таки выпустят в нужном количестве, то рынку «будет полегче», считает эксперт.



Объем платежей по транспортному налогу как организаций, так и физических лиц в целом по России вырос со 179,6 млрд до 188,9 млрд рублей. Больше всего вырос объем налогов для организаций, сразу на 10% — с 24,9 млрд до 32,5 млрд рублей. Но по-прежнему большая доля налогов приходится на население, которое выплатило в 2019 году транспортного налога на 156 млрд рублей (годом ранее — на 150 млрд рублей). Одним из лидеров по росту объема транспортного налога в 2019 году стала Удмуртия, где платежи выросли в 1,3 раза: с 1,1 до 1,6 млрд рублей. В десятке еще один регион: Пермский край увеличил свои платежи с 2,8 млрд до 3,2 млрд рублей.

Правда, настоящим лидером по абсолютному показателю в ПФО остается Татарстан (5,7 млрд рублей), обгоняющий и Нижегородскую область с ее 4,5 млрд рублей транспортного налога, и Самарскую — 4,3 млрд рублей, и Башкортостан — 3,7 млрд рублей. Республика показала в 2019 году и самый динамичный рост платежей по транспортному налогу — их объем вырос почти на 10%. Для сравнения: в целом по России рост составил лишь 5%.