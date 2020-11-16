Магомед, ты что творишь?

Одним неверным движением ноги Оздоев превратил победный матч в проигранный

Сборная России была достойна большего в гостевом матче с Турцией. Но необъяснимые оплошности одного из опытнейших игроков этого состава — Магомеда Оздоева и результативная ошибка, если не сказать больше, главного судьи Шимона Марчиняка привели к обидному поражению (2:3). Подробности — в материале «Реального времени».

Начало было за российской сборной



Этот матч выбивается из общего ряда игр сборной так же, как канкан из пятикратного намаза. Сборная страны доселе была образцово-показательной в плане дисциплины. Она могла не выигрывать, могла не забивать, могла проигрывать с крупным счетом, никто не говорит о том, что в нынешнем российском футболе есть игроки высокого класса. Но сборная до сей поры была адекватна своему уровню, отличаясь порядком. Пока Артем Дзюба не внес смуту своим неповторимым хоум-видео.

Нельзя сказать, что без Дзюбы у сборной совсем нет игры. Без него нет одного из вариантов, который предусматривает игру на втором этаже со скидками, поскольку Антон Заболотный — это нападающий, наводящий ужас только на дублеров «Ростова». Тут, конечно, вопросы к Станиславу Черчесову, которому не хватило матча с Молдовой, и он решил еще 70 минут понаблюдать за потугами Заболотного в футболке сборной. С другой стороны, у Черчесова мог быть свой план на игру, только вот на 23-й минуте его с бесцеремонностью Кота Матроскина и Шарика влез переписывать Магомед Оздоев.

Тут, конечно, вопросы к Станиславу Черчесову, которому не хватило матча с Молдовой, и он решил еще 70 минут понаблюдать за потугами Заболотного в футболке сборной

А начиналось все практически идеально. Россияне начали прессинговать левый фланг турецкой обороны, откуда хозяева дважды привозили опасные моменты, пока Мерих Демирал не ошибся настолько грубо, что не смог ни сам исправиться, ни партнеры по обороне не помогли. Алексей Миранчук перехватил, отдал Далеру Кузяеву, а тот выкатил под разящий удар Дениса Черышева. 11-я минута, 1:0, и самое главное — ощущение, что игра дается легко.

Настолько легко, что Оздоев позволил себе необъяснимое. Стоя в центре поля, никем не атакуемый, Магомед зачем-то ударил через себя в направлении своих ворот, одним пасом выведя нападающего сборной Турции на Маринато Гильерме. И посеменил к своим воротам, которые как мог пытался спасти Андрей Семенов. Увы, Семенов никогда не был непроходимым защитником, но в этой конкретной ситуации вопросов к нему нет, хотя и закончился эпизод его удалением. Все вопросы исключительно к Оздоеву, и все они безответные, впрочем, такие же, как к Дзюбе. Вы что творите? Вы отдаете себе отчет в своих действиях, или ситуация в «Зените» уже настолько вышла из-под контроля, что там собралась какая-то шайка так называемых футболистов, не понимающих, что нужно делать в прямоугольнике футбольного поля и за его пределами?

Оба гола пропустили после элементарных стеночек

Наказание за расхлябанность пришло максимально быстро. В ступор футболистов нашей сборной ввел простейший вывод мяча из аута, который Джанер Эркин направил в сторону Кенана Карамана, тут же сыгравшего в стеночку и исчезнувшего из поля видимости для защитников российской сборной. Тот же Кузяев бросил Карамана сразу же, как турок избавился от мяча. Джанер получил ответную передачу и направил мяч во вратарскую на все того же Карамана. Элементарная двоечка, которая поставила неразрешимую задачу перед обороной сборной России.

Затем Денис, выбивая мяч, просто подарил его туркам

Турки наращивали давление, и тут «поплыл» Черышев. Вначале потерял мяч в центре поля, что привело к опаснейшей контратаке и удару из штрафной, на который отреагировал Гильерме. Затем Денис, выбивая мяч, просто подарил его туркам, моментально организовавшим контратаку силами двух человек: Дженгис Ундер — Каан Айхан — снова Ундер, который на исполнение пробил в дальний угол. Его мог бы накрыть Оздоев, но, видимо, не в этот вечер. Черчесов отреагировал на происходящее заменой Черышева, который стал слишком часто ошибаться, на Вячеслава Караваева, но главного неудачника оставил на поле. И тот удружил еще раз.

Блестяще проведенная атака россиян в начале второго тайма вывела Оздоева один на один с Фехми Гюноком, параллельным курсом метрах в трех бежал абсолютно свободный Заболотный. От Магомеда требовалось только катнуть ему мяч и сразу оправдать появление Антона на поле. Но он решил до конца испить чашу антигероя в этой встрече, тупо ударив в голкипера.

«Палач» из Плоцка

Буквально в следующей атаке поток проклятий в адрес Оздоева прекратился — нашлась новая жертва. Точнее, Марчиняк сам себя назначил на роль палача сборной России, воспользовавшись тем, что в Лиге наций нет VAR-просмотров и можно творить все, что судейской душе пожелается. Польскому арбитру пожелалось увидеть пенальти в чистом подкате Кузяева. На 11-метровый не было намека даже в динамике, поскольку мяч после контакта покатился так, как он катится после выбивания в подкате. Очень хотелось бы, чтобы представители российского футбола максимально напряглись после матча с Турцией, дабы неквалифицированное судейство пана из Плоцка аукнулось ему в будущем. Например, чтобы матчи чемпионата Европы — 2021 он смотрел только по телевизору…

Караваев промчался по правому флангу, выкатил мяч Кузяеву, и тот сократил разрыв в счете

Только оказавшись на краю пропасти, россияне заиграли так, как должны были по плану. Караваев промчался по правому флангу, выкатил мяч Кузяеву, и тот сократил разрыв в счете. Был мощный удар того же Караваева под перекладину, удары Романа Зобнина и Алексея Ионова, которые накрывались защитниками турецкой сборной...

Теперь судьба первого места будет решаться в гостевом матче с Сербией, которая в ничего не решающем для себя поединке зарубилась с Венгрией (1:1). Но даже ничья в игре 18 ноября может лишить нас первого места в группе.

