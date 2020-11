Игровая неделя: начало продаж Playstation 5 и Xbox Series X, рекорды Nintendo Switch и Halo 4 на PC

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Дефицитное начало продаж Xbox Series X/S и Playstation 5

На неделе начались продажи приставок нового поколения от Microsoft и Sony — Xbox Series X/S и Playstation 5. Консоли от американского производителя появились в продаже 10 ноября — причем одновременно по всему миру. В России Xbox Series X стоит около 46 тысяч рублей, версия попроще — Xbox Series S — 27 тысяч рублей. При этом Microsoft отчитался о том, что это — крупнейший запуск в истории. По словам главы направления Xbox Фила Спенсера, которые приводит ixbt, за 24 часа Microsoft продала больше новых приставок в большем количестве стран и регионов, чем когда-либо в истории выводов на рынок Xbox. Отметим, что спрос, судя по всему, действительно значительный (либо завезли мало приставок) — у большинства ретейлеров в наличии сейчас только Xbox Series S.

Что касается Sony Playstation 5, то она до России пока не доехала, да и не должна была. Официальный старт продаж в США и некоторых других странах был назначен на 12 ноября, а в России — на 19 ноября. Впрочем, и там, где продажи начались, приставок в наличии не осталось довольно быстро: официальный сайт Playstation в США, например, говорит о недоступности обеих версий консоли. В России стоимость цифровой версии приставки составит 38 тысяч рублей, «обычной» — 47 тысяч.

Неоднозначное сравнение приставок и успехи Nintendo Switch

Новости о приставках на этом не заканчиваются. Неделя вообще отметилась множеством подробностей и слухов о новых консолях. К примеру, как пишет «Игромания», Digital Foundry сравнила Playstation 5 и Xbox Series X на примере игры Devil May Cry 5 Special Edition. В большинстве случаев результаты оказались примерно равны. В трех из четырех режимов производительности преимущество — у Xbox Series X, правда, едва заметное. А вот в режиме 120 кадров в секунду лидерство — у Playstation 5: Xbox временами «проседает» на 50 кадров в секунду. При этом издание отмечает, что про саму игру есть мнение о том, что она не очень хорошо оптимизирована, при этом преимущество Xbox должно быть еще больше, так как у этой приставки более мощная начинка.

Тем временем на фоне выхода nextgen-консолей успехи приставок нынешнего поколения — Playstation 4 и Xbox One — значительно снижаются. Dtf пишет, что по данным чарта GSD по региону EMEAA, куда входят Европа, Азия, Ближний Восток и Африка, покупатели приобрели на 45 тысяч меньше приставок, чем год назад. Всего покупок оказалось 750 тысяч. В основном проседание связано с показателями именно консолей от Microsoft и Sony — издание называет это явление типичным в преддверии грядущего обновления. При этом значительные успехи оказались у еще одной игровой приставки — Nintendo Switch. Ее покупали на 77% чаще, чем годом ранее — дело, видимо, не только в том, что обновления у нее не предвидится, но и в «безальтернативности» ее формата. В Switch, напомним, можно играть как на самой приставке, так и подключив ее к внешнему монитору.

Serious Sam Collection выйдет и на PS4 с Xbox, а Epic Games раздаст очередные две игры

На неделе появилась информация, что сборник Serious Sam Collection, премьеру которого ранее анонсировали только на Nintendo Switch, в тот же день состоится и на основных приставках уходящего поколения — Playstation 4 и Xbox One. Об этом стало известно благодаря официальному «твиттеру» серии шутеров, пишет об этом 3dnews. Премьера состоится 17 ноября, но, если на Switch уже доступен предзаказ, то для PS4 и Xbox оформить заявку пока нельзя. В состав сборника войдут Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter и Serious Sam 3: BFE.

Еще одна уже знакомая геймерам игра — Halo 4, премьера которой состоялась еще в ноябре 2012 года на Xbox 360, наконец-то доберется до компьютеров. Она войдет в сборник Halo: The Master Chief Collection, доступна будет в Microsoft Store, Steam и по Game Pass. До этого, как рассказывает dtf, на PC вышли все предыдущие версии игры.

А вот любителям бесплатных игр снова дорога в Epic Games Store. С 19 по 26 ноября магазин ретивого разработчика Fortnite предоставит возможность бесплатной скачки двух игр — Elite Dangerous и The World Next Door. Первая игра — космический симулятор, выпущенный еще в апреле 2014 года. Разработчики обещают открытый мир с соединенной галактикой и «полностью воссозданным Млечным Путем в его реальных галактических пропорциях». Вторая игра, выпущенная в марте 2019 года, — приключенческая игра, где игрок окажется в роли «бунтующей» девочки, оказавшейся в параллельном мире с магическими существами.