Опрос предпринимателей: вы готовы к продлению новогодних каникул до 24 января?
Напряженная эпидемиологическая обстановка в мире требует принятия непопулярных мер безопасности. Коммунисты предложили продлить новогодние каникулы, сославшись на то, что это позволит замедлить распространение инфекции. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», высказались против, а некоторые даже, наоборот, хотели бы отдыхать в январе поменьше. Подробнее — в субботнем задачнике.
Партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января, с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. Отмечается, что на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин. Поддерживаете ли вы предложение о продлении новогодних праздников? Или считаете, что новогодние каникулы можно, наоборот, сократить — уже достаточно отдохнули во время весенней самоизоляции?
-
-
Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»
-
Если продлевать каникулы, то это должно быть юридическое решение в отношении всей страны. А нам же предлагают не каникулы продлить, а сделать передышку в экономике — минимизированный карантин. Он не спасет. Весной ситуация показала, что эта мера не эффективна. Мы уже прошли точку невозврата, когда что-то можно было остановить. Короткий карантин не будет иметь смысла, а вот влияние на экономику окажет. Предприниматели опять столкнутся со сложностями, поэтому я это предложение не поддерживаю.
-
-
-
Ильгиз Камалеев генеральный директор компании «АТМ Волга»
-
Где государству брать средства, чтобы сохранить зарплату сотрудников практически на целый месяц? Вопрос не к министрам, а к людям, которые назначают высокие необдуманные зарплаты некоторым топ-менеджерам госструктур. Надо сбалансировать расходы — например, Сечину, Миллеру сократить зарплаты в 20—50 раз и перенаправить ее на компенсацию.
Я не берусь давать экспертную оценку таким заявлениям. Если коммунисты говорят, то, наверно, они на что-то опираются. У них должны быть сведения о резервных фондах, крупных сбережениях в закромах России. Рассуждать на эмоциях безосновательно. В январе людям хорошо бы осознанно отдохнуть. Хорошо, если это превратится не в тотальную пьянку, а в занятие спортом, прогулки с детьми. Надо дать людям время и возможность уйти в духовность, осмыслить свое место на Земле.
-
-
-
Дмитрий Арсентьев генеральный директор ООО «ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ»
-
Вопрос — за чей счет гулять. Если за счет работодателя, то я против. Если за счет государства — то двумя руками за. Хорошо, если государство компенсирует простой.
В целом каникулы можно сократить до трех дней и еще отдыхать 7-го числа. Раньше так и было.
-
-
-
Артем Кузнецов генеральный директор НПО «Энергия»
-
Я думаю, не надо мудрствовать, а надо оставить каникулы. Коммунистам легко рассуждать о сохранении заработной платы. А для меня как для предпринимателя это дополнительные выходные, которые я из своего кармана должен оплачивать. Им легко распоряжаться чужими деньгами. Бюджетникам можно увеличить выходные, а как быть с коммерсантами? У нас и так ситуация — еле-еле душа в теле, а тут еще дополнительные каникулы будем устраивать.
Рынок сам себя отрегулирует. Не нужно законодательных инициатив, пусть люди работают. Они только рады будут. Нет работы в компании — пусть дома сидят или на биржу встают. Я против инициативы коммунистов. Работать надо, люди только спиваться дома будут.
-
-
-
Альберт Махмутов директор винного бара «Истина»
-
Можно сколько угодно отдыхать, если это финансируется не из кармана предпринимателя, а за счет государства. И в полном объеме, а не в размере МРОТ. Непонятно, что будет в Татарстане, потому что в Москве уже ввели указ о том, чтобы в новогодние праздники развлекательные предприятия, в том числе и заведения общепита, работали до 23.00. Ограничения серьезно сказываются: у нас за 2—3 недели выручка упала на 50%.
Сейчас все переходит к полумерам, и они не эффективны. Отмена каникул — не критична. Главное, чтобы социально-экономическая жизнь этому способствовала.
-
-
-
Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Коттедж-центр»
-
Я категорически против каких-либо мер по продлению каникул в связи с коронавирусом. Мы как работодатели, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники были здоровы. Как только сотрудники будут предоставлены сами себе, будучи дома, они не смогут усидеть в четырех стенах. Они начнут ходить в общественные места, переносить заболевания. Это приведет еще к большим вспышкам болезни и к экономическому коллапсу.
А сократить новогодние каникулы, если это будет по всей России, — актуально. Если это будет делаться на региональном уровне, то опять же я против. Потому что приходить на работу и не иметь возможности с другими регионами на равных работать — это несерьезно. Я сторонник того, чтобы поддерживать заведенный уклад жизни с соблюдением мер безопасности. Люди должны продолжать работать, как это было заведено годами.
-
-
-
Александр Ткачев генеральный директор IQ300
-
Если рассматривать этот вопрос с точки зрения работодателя, то нет. Все и так понимают, что ситуация сейчас не самая благоприятная. А если мы будем загонять компании в минус, то это ни к чему хорошему не приведет. В начале января работы немного, в том плане, что бизнес после праздников только начинает раскручиваться. И в предложении коммунистов нет логики. А для компаний, которые работают в сфере услуг, общепита, это будет провал!
Новогодние каникулы можно сократить до 3 января. Сейчас ситуация такая, что, наоборот, работать надо всеми возможными способами. И так в этом году уже просидели. Непонятно, что еще в следующем будет.
-
-
-
Андрей Бурмистров генеральный директор «Союз-прибора»
-
На мой взгляд, если кто-либо предлагает продлить каникулы, то должен быть комплекс мер. А у нас в обществе, воспитанном на сказке «По щучьему веленью», как принято: получить благо и не работать. А если еще за это и деньги будут платить! На самом деле тупик получается.
Мы все хотим кушать, хотим жить хорошо, хотим одеваться и куда-то ездить, вырастить детей и ухаживать за своими близкими. Все это требует финансов. Мы должны их заработать. Просто не ходить на работу, даже если государство подарит нам деньги, — это значит, что оно не потратит их на другие вещи.
Учитывая наши реалии — что люди будут делать зимой? Я понимаю, в мае они поедут на дачу, природу. А если зимой продлить новогодние каникулы на две недели, народ сопьется.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым