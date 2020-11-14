Опрос предпринимателей: вы готовы к продлению новогодних каникул до 24 января?

Где государству брать средства, чтобы сохранить зарплату сотрудников практически на целый месяц? Вопрос не к министрам, а к людям, которые назначают высокие необдуманные зарплаты некоторым топ-менеджерам госструктур. Надо сбалансировать расходы — например, Сечину, Миллеру сократить зарплаты в 20—50 раз и перенаправить ее на компенсацию.

Я не берусь давать экспертную оценку таким заявлениям. Если коммунисты говорят, то, наверно, они на что-то опираются. У них должны быть сведения о резервных фондах, крупных сбережениях в закромах России. Рассуждать на эмоциях безосновательно. В январе людям хорошо бы осознанно отдохнуть. Хорошо, если это превратится не в тотальную пьянку, а в занятие спортом, прогулки с детьми. Надо дать людям время и возможность уйти в духовность, осмыслить свое место на Земле.