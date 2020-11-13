Алексей Мухин: «В Москве все фамилии известных татарстанских управленцев на слуху»

Почему произошла резкая смена министров и какие задачи будут решать Марат Хуснуллин с Иреком Файзуллиным

В правительстве России произошли первые изменения состава с момента назначения Михаила Мишустина премьером. Свои посты оставили министр транспорта Дитрих, министр строительства Якушев, министр экологии Кобылкин. Александр Новак уступил кресло министра энергетики экс-главе «Русгидро» Николаю Шульгинову, а сам стал десятым вице-премьером, курирующим ТЭК. Через некоторое время стало известно об уходе главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева Новые министры были назначены моментально. Бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев возглавил транспортное министерство, Александра Козлова пересадили из кресла министра по делам Дальнего Востока в кресло министра природных ресурсов и экологии, а Минвостокразвития вместо него возглавил директор фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Но в Татарстане больше всего обсуждается, конечно, новое назначение Ирека Файзуллина — именно он стал новым министром строительства и архитектуры Российской Федерации. Картину назначений и отставок недели «Реальному времени» прокомментировал политолог Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

«Если эти ребята не «тянут», то никакие высокие правители им не помогут»

— Алексей Алексеевич, в российской практике нечасто отправляют в отставку сразу нескольких министров — чаще мы видим отставку всего правительства. Что случилось на этот раз?

— Министров и раньше отправляли в отставку — и парами, и в одиночку, и это не такой уж большой кейс. Но я с вами согласен — в нынешнем случае речь идет все-таки о пакетном увольнении ряда если не ключевых, то, во всяком случае, министров важных, министров федеральных.

Связаны эти отставки с результатами проверки федеральных органов исполнительной власти, которую в свое время назначил премьер Михаил Мишустин — связана она была с оценкой эффективности органов по имплементации нацпроектов и исполнению мер по противодействию ковидной угрозе. По результатам этих проверок аппарат премьера порекомендовал Мишустину, а премьер — уже президенту Путину уволить обозначенных министров.

Фото: government.ru

Это была еще и чистка от «медведевских» кадров и формирование устойчивой команды нынешнего премьера Мишустина, который, конечно, пожелал видеть эффективных членов своей команды, а не ставленников групп влияния прежних лет

Помимо этого, уволенными оказались министры, которые, скажем так, были из «медведевского призыва». То есть это была еще и чистка от «медведевских» кадров и формирование устойчивой команды нынешнего премьера Мишустина, который, конечно, пожелал видеть эффективных членов своей команды, а не ставленников групп влияния прежних лет. Наверняка у вас возникнет вопрос — а кто уже усилился в результате этих рокировок? Конечно, усилился вице-премьер Юрий Трутнев, усилился вице-премьер Марат Хуснуллин. Говорят еще и о влиянии Игоря Сечина — но в этом случае можно говорить только о конспирологическом характере высказываний от ряда телеграм-каналов.

Какой же получился эффект? Оказывается, кабмин, в соответствии с новыми поправками в Конституцию, — это не «священная корова» — его членов можно увольнять и пачками, и точечно — в зависимости от того, насколько эффективно действует тот или иной чиновник высокого ранга. И эта тонкая настройка будет продолжаться самым интенсивным образом — в группе риска оказываются министры, которые показывают низкий уровень эффективности и не выполняют поставленные задачи, и под прицелом находятся фактически все.

— Возможная замена остальных министров (скажем из-за неудач на фронте борьбы с эпидемией коронавируса) может ожидаться в течение оставшегося времени до выборов в Госдуму, то есть до сентября 2021 года?

— Нет, я не стал бы ставить здесь водоразделом выборы в Государственную думу и даже формирование уже избранного депутатского корпуса. На мой взгляд, водоразделом можно считать периодические проверки, которые, как я понял, Михаил Мишустин намерен назначать раз в 3 месяца, для того, чтобы выявить уровень вверенного ему кабинета министров.

— А разве нельзя было уволить этих «медведевских» министров ранее — когда Михаил Мишустин получил право на формирование правительства?

— Нет — существует пакетное соглашение и ритм работы ведомств. Очень сложно взять и уволить всех, да и зачем? Те люди, которые непосредственно вовлечены в процессы, важные для функционирования государства, остаются на своих позициях — ровно до того момента, пока исполняют свои обязанности. У других министров есть очень высокие покровители, которые просят оставить их на этой позиции, а если все-таки эти ребята не «тянут», то никакие высокие правители, как я понял, им не помогут.

Фото: government.ru

Козлов — это член очень неплохой команды Юрия Трутнева, который известен весьма широкими лоббистскими возможностями, и я думаю, что Козлова пригласили на новую должность именно как представителя команды Трутнева

Кобылкин и Дитрих не смогли выстроить отношений с коллегами, а Козлов пошел на повышение

— Давайте немного поговорим об отставниках. Многие эксперты говорят, что бывший глава Минприроды Кобылкин не справился из-за забуксовавшей мусорной реформы и слабой реакции на техногенные катастрофы — например, с тем же разливом горючего у Норильска весной этого года. Это так?

— Дмитрий Кобылкин очень интенсивно реагировал на эти катастрофы, пытался нейтрализовать и пиар-эффект от них, пытался наладить работу по нейтрализации экологического ущерба и так далее — работал экс-министр хорошо. Но проблема Кобылкина в том, что он не смог сработаться ни с новым составом кабмина, ни с регионалами, которые курировали те же экологические проекты. Он просто не смог выстроить организационную работу, как результат — плохие показатели, низкий уровень эффективности — и увольнение.

— Вновь мы увидели замену министра по делам Дальнего Востока — чем провинился Александр Козлов?

— Козлова вообще-то номинировали на Минприроды, и это фактически повышение! (Смеется). У федеральных экспертов, конечно, были вопросы по деятельности Министерства Дальнего Востока, но справедливости ради отмечу — оно разработало хорошую стратегию по развитию той же Арктики и в целом свой функционал выполняло. Козлов — это член очень неплохой команды Юрия Трутнева, который известен весьма широкими лоббистскими возможностями, и я думаю, что Козлова пригласили на новую должность именно как представителя команды Трутнева и ряда мощных регионалов типа того же приморского губернатора Олега Кожемяко с целью попытаться наладить работу того, с чем не справился Кобылкин.

— Что не сложилось на посту министра транспорта у Евгения Дитриха?

— Дитрих, насколько мне известно, тоже не смог выстроить отношений с ключевыми акторами своей отрасли, с руководством правительства, в частности с Мишустиным (конечно, это не носило публичный характер). Как результат, он потерял свою должность.

«Деятельность «татарского лобби» вызывала кое у кого раздражение»

— Если говорить о новых фигурах в правительстве, то читателям из Татарстана интересно, как вам видится назначение министром ЖКХ и строительства Ирека Файзуллина, который в свое время курировал эту сферу в Татарстане.

— Здесь все просто — вице-премьер, курирующий строительную сферу, Марат Хуснуллин, продвинул своего человека, который был первым замом министра Якушева, на позицию министра. Как я понял, это было ему очень необходимо, и вице-премьер сумел обосновать это предложение перед президентом Путиным. Все-таки Марат Хуснуллин сформировал для своей зоны ответственности контурную команду. Она гарантировала выполнение поставленных президентом и премьером задач, отсюда и пост для Ирека Файзуллина. Здесь все очень просто — это чисто лоббистское решение, и надеюсь, что оно сработает.

Фото duma.gov.ru

Разумеется, Файзуллин может серьезно заняться и обновлением системы ЖКХ — сейчас это уже вопрос государственной безопасности

— Можно говорить, что после назначения Ирека Файзуллина «акции» Татарстана повысились в эти дни или это будет громкий вывод?

— Конечно, у нас на федеральном уровне говорят о пресловутом «татарском лобби», и в Москве, насколько мне известно из неофициальных источников, деятельность «татарского лобби» вызывала кое у кого раздражение. Но национальный признак при формировании подобного рода команд я бы не педалировал — да, можно встречаться и с «армянским лобби», и с «азербайджанским лобби», но справедливо всегда судить по результатам работы тех или иных людей.

— Можно ли теперь говорить о возможном появлении в высших органах управления страной других известных татарстанцев — мэров, министров, депутатов, руководителей крупных предприятий?

— Конечно, можно. Землячество в хорошем смысле — это очень хорошая штука для активизации социальных лифтов. Могу сказать, что в Москве все фамилии известных татарстанских управленцев на слуху, поэтому тут исключать ничего нельзя.

— Ирек Файзуллин сказал, выступая в Думе, что основной его задачей на посту министра будет строительство жилья для 5 миллионов нуждающихся в нем граждан. Что еще можно ожидать от выходца из Татарстана?

— Обратите внимание — сейчас приостановлена работа над проектом реновации. Ее и Хуснуллину, и Файзуллину придется, что называется, доводить до ума — проект очень хороший, живой, требует огромного привлечения средств, больших усилий, сбалансированной работы. Я думаю, что это будет один из основных участков работы для команды Хуснуллина и министерства строительства. Разумеется, Файзуллин может серьезно заняться и обновлением системы ЖКХ — сейчас это уже вопрос государственной безопасности.

Фото: duma.gov.ru

С течением времени ситуация разъяснилась, степени ответственности были определены — и Новак получил возможность переместиться на позицию вице-премьера

«Назовите такого министра, кто себя не считает человеком Владимира Путина!»

— С чем связано назначение уже бывшего министра энергетики Новака на пост вице-премьера?

— С Александром Новаком история еще проще, чем с Иреком Файзуллиным. Дело в том, что его вице-премьерская позиция подразумевалась еще при перезагрузке команды Медведева и формировании кабмина Мишустина. Но тогда в окружении Новака работала антикоррупционная группа, и его повышение тогда было признано нецелесообразным. С течением времени ситуация разъяснилась, степени ответственности были определены — и Новак получил возможность переместиться на позицию вице-премьера.

Почему это случилось? В свое время у отраслевиков были вопросы, связанные с тем, почему вице-премьер Юрий Борисов получил в свою зону ответственность и промышленность, и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — такая нагрузка для вице-премьера, пусть даже и такого опытного, как Борисов, была чрезмерной. А теперь все начинает балансировать и вставать на свои места. Новак будет курировать ТЭК: все-таки он опытный международный игрок. Я знаком с ним — мы познакомились, когда он только-только начинал свою министерскую работу: тогда он был довольно скромным игроком, но спустя 8 лет заметно вырос в тяжеловеса. В активе нового вице-премьера есть такая важная штука, как прекрасные взаимоотношения с Путиным, а значит, все у него будет замечательно.

— Как вы относитесь к мнению, что ранее министерствами руководили технократы, а потом пришли профи?

— Я понимаю, что есть такие удобные журналистские клише — «технократы», «профи», «кто вообще эти люди», но давайте посмотрим — Алексей Улюкаев тоже был профи, и это помогло ему? Нет, не помогло. Поэтому я не сторонник подобного рода «сегрегации».

— Эксперты говорят, что такой-то министр — человек Собянина, или человек Сечина, или человек кого угодно, но странно не видеть мнений, что вот этот министр — человек Путина.

— Назовите такого министра, кто себя не считает человеком Владимира Путина! (Смеется).

Фото: fas.gov.ru

Насколько я знаю, президент к Игорю Артемьеву претензий никогда не предъявлял — их вообще нет. И если это будет уход, то это будет уход человека, который решил сменить вид деятельности

— Конечно, такого нет. Но хочется понять, есть ли еще «вице-премьеры Путина» или «министры Путина» (кроме силовиков)?

— Мне не хотелось бы таким образом выделять кого-то из членов правительства — я уже вам проговорился насчет Александра Новака, потому что симпатия со стороны президента к нему заметна, когда мы видим кадры их общения. Но мне не хотелось бы оказывать плохую услугу кому-то из членов кабмина — не пользуйтесь моей слабостью (Смеется).

— Кто из новых назначенцев, по-вашему, сможет проявить себя достаточно хорошо в ближайшее время?

— Крайне амбициозным является все-таки Александр Козлов — вероятно, что это некая новая звезда на бюрократическом небосклоне. Но посмотрим — он все-таки достаточно молод, и его шансы стать звездой — фифти-фифти, что называется. А остальные игроки достаточно известны в своих отраслях, и мы знаем, что от них ожидать.

— Как вы прокомментируете отставку главы ФАС Игоря Артемьева?

— Игорь Артемьев достаточно давно занимает свой пост. Часто ходили слухи, что он порывался уйти с этого поста и даже ставил такой вопрос перед Путиным, но это были слухи. Насколько я знаю, президент к Игорю Артемьеву претензий никогда не предъявлял — их вообще нет. И если это будет уход, то это будет уход человека, который решил сменить вид деятельности и скорее всего, пойдет на повышение в какой-нибудь госхолдинг или на хорошую хлебную должность.

— Меня удивило, что СМИ не прогнозировали возможное назначение Артемьева губернатором Петербурга. Об этом писали 2 года назад, а сейчас, когда в северной столице растет число заболевших коровавирусом, неужели нельзя предполагать увольнение Беглова и назначение Артемьева?

— Это один из вариантов. И то, что вы не нашли такой вариант в открытом пространстве, как раз и говорит о том, что он вероятен.

Фото: krskstate.ru

О «ковидных отставках» губернаторы узнают, как правило, из СМИ. Группа риска есть — думаю, в ней прежде всего находится губернатор Красноярского края Усс

— А большие «ковидные» губернаторские отставки возможны? Ведь практически каждую неделю слышно о каких-то недоработках в регионах в вопросах лечения заболевших COVID-19 людей — мы знаем про случай в Омске, где больных привезли к зданию Минздрава, потому что для них не нашлось мест в стационарах, про ситуацию в Курганской области, где был большой рост больных, про Хакасию...

— О «ковидных отставках» губернаторы узнают, как правило, из СМИ. Группа риска есть — думаю, в ней прежде всего находится губернатор Красноярского края Усс. Есть губернаторы, которые не справились с работой по финансированию своего здравоохранения — пока я их не хочу называть, но в рейтингах администрации президента они находятся давно, и именно эти губернаторы могут быть уволены из-за ковида. Им точно активно ищут замену и это нормальный процесс. Возможны ли увольнения в этом году? Возможны. Отставки губернаторов не бывают привязаны к какому-то политическому сезону. Сколько их будет? Я знаю, что сейчас в Кремле лежит от пяти до десяти папок на губернаторов с целью их замены.

— Когда вообще можно будет судить об эффективности новых министров и назначенных еще в январе новых членов правительства? Через два, через три года?

— Когда Путин назначил молодое правительство Медведева и когда к этому правительству посыпались претензии, президент сказал: «Дайте людям поработать хотя бы год, и станет понятно, эффективно оно или нет». Так что год — это тот самый срок. И обратите внимание, что первые отставки в правительстве Мишустина прошли быстро.

