Несколько мастеров казанского Chop-Chop открыли «барбершоп для девочек»

Владелец новой парикмахерской хочет привлечь к мужским мастерам женскую аудиторию

Как стало известно «Реальному времени», из старейшего казанского барбершопа Chop-Chop ушли несколько мастеров и создали свой бизнес. Новый салон Hair project открылся всего полторы недели назад в исторической части города. Время для начала предпринимательства выбрано, возможно, не самое удачное, когда клиентский трафик сильно просел, но владелец новой точки строит серьезные планы — в том числе заняться женскими стрижками. Вопреки обычной практике «развод» прошел полюбовно — стороны претензий друг к друг не имеют, хотя часть клиентов мастера увели с собой. А тех, кого не увели, начали «бомбить» спамерскими СМС-рассылками.

Слом концепции

На днях казанские клиенты одной из первых в России сетей мужских парикмахерских получили СМС-рассылку с приглашением от экс-мастеров Chop-Chop посетить новый барбершоп на улице Сары Садыковой. Причем сообщения прислали на номера, которые явно «позаимствовали» на прошлой работе.

Hair project занимает 65 кв. м на втором этаже старинного особняка. Ценник в нем на те же услуги чуть более демократичный, чем в «материнской» компании.

Как рассказал владелец парикмахерской Евгений Андреев, для открытия салона он использовал и свои средства, и заемные. Правда, сам он бизнесом его не считает, скорее «работой на себя». Вместе с ним Chop-Сhop покинули еще несколько мастеров. По признанию Андреева, ему не пришлось никого переманивать, все сами изъявили желание попробовать себя на новом месте. Главной причиной ухода мастер назвал желание развиваться дальше.

Как стало известно «Реальному времени», из старейшего казанского барбершопа Chop-Chop ушли несколько мастеров и создали свой бизнес. Фото vk.com/chopchopkazan

— Просто я достиг потолка и, соответственно, решил работать на себя. Мне захотелось не ограничиваться мужскими стрижками, а развиваться дальше и заняться женскими. А в рамках Chop-Сhop это невозможно. Поэтому я ушел, чтобы познать другую сторону профессии, — рассказал Евгений.

Правда, в прейскуранте парикмахерской женских стрижек нет, по признанию владельца Hair project, он пока нарабатывает практику, а в дальнейшем планирует сделать что-то вроде «барбершопа для девочек».

По словам Андреева, клиентов они у Chop-Сhop не переманивали, а просто проинформировали тех, кто у них стригся, что открылся новый салон.

— Я никого силом не тащу, каждый сам делает выбор, у кого стричься, где стричься. Все мои клиенты — при мне. Всем своим я сообщил, что поменял место работы. Пока не могу отследить, все ли перешли ко мне. Но люди ходят, им нравится.

Коронавирус сказывается на частоте посещения парикмахерских, а значит, и на доходах владельцев. Фото Ильи Репина

Собрать лучших мастеров

Евгений признается, что итоги работы подводить еще трудно — парикмахерская запустилась всего полторы недели назад. Но начало бизнеса в самый пик пандемии его не смущает: «Если не оптимистично смотреть в будущее — тогда нет смысла открывать дело. Все боятся, но надо пробовать».

Также философски он относится к тому, если у него ничего «не выгорит» — значит, не судьба. Хотя замах у него серьезный: Андреев хочет собрать в одном месте лучших мастеров, чтобы «работать, заряжаться друг от друга энергетикой и передавать друг другу опыт, просто делать качественную работу».

Тем не менее коронавирус сказывается на частоте посещения парикмахерских, а значит, и на доходах владельцев. Если раньше клиенты приходили раз в месяц, то сейчас — раз в два-три месяца. Многие ушли на удаленку и не сильно пекутся о внешнем виде, ведь дома их никто не видит. Из-за этого «просадка» по финансам возникает, соглашается Андреев.

«Без претензий»

Самое интересное в этой истории — то, что «развод» с известной сетью барбершопов случился по обоюдному согласию, что бывает очень редко. Это подтвердили обе стороны. Владелец барбершопа Chop-Сhop в Казани Кирилл Екимовский рассказал, что со своими бывшими сотрудниками расстался «без претензий». И подчеркнул, что мирное расставание — это нечастое явление, но в данном случае это было именно так.

— Это естественный процесс, который происходит с малыми, средними, крупными компаниями. Это естественный цикл жизни. По поводу клиентской базы — я просто не знаю, кому Евгений делал рассылку, поэтому прокомментировать не могу. Но в принципе у меня нет претензий, — заявил Екимовский «Реальному времени».

«Кинут и уйдут»

Известный казанский мастер, владелец студии красоты Владимир Штольц в беседе с корреспондентом «Реального времени» заявил, что случаи, когда бывшие сотрудники или партнеры уходят, утащив за собой клиентов, — явление рядовое.

— Я отрицательно отношусь к таким вещам. У меня в практике были мастера, которые набирались опыта и уходили, брали в аренду помещения. Но никто из них так и не стал известным или популярным. Родственники даже ссорятся, а что уж говорить о тех, кого ты нанимаешь на работу! — высказал свое мнение Штольц.

Предприниматель отметил, что сотрудника, который решил уйти, не удержать даже повышением зарплаты или другими бонусами. Как правило, мастера плохо представляют, что значит руководить бизнесом, когда надо предусмотреть все: от выплаты зарплаты и налогов до покупки туалетной бумаги в клозетах. «Они об этом не думают. Они думают: я сейчас пойду и у меня все будет», — считает Штольц.

По его мнению, единственный выход закрепить персонал — оформлять договоренности юридически.

— Надо все четко обговаривать с человеком, вплоть до подписания бумаг. По-другому не получается. Они считают, что они все творческие люди, но бумага есть бумага. Джентльменские соглашения здесь не проходят или их хватает ровно на неделю. Когда человек нанимается на работу, он говорит, что готов чуть ли не за бесплатно работать, а через неделю меняется все. Поэтому здесь нужно юридически правильно подойти к этому вопросу. Джентльменов у нас нет, поэтому нет смысла ждать чуда. Его не будет — тебя кинут и уйдут.

Элеонора Рылова