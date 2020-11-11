Сбер в Татарстане отметит Зеленый день акциями от местных застройщиков и скидками от 170 федеральных партнеров

В честь своего 179-летия банк организует масштабную распродажу и подводит итоги работы регионального отделения

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

12 ноября Сбер отмечает свое 179-летие и по традиции в честь праздника запускает масштабную акцию Зеленый день. С 2018 года банк отмечает свой день рождения распродажей банковских и небанковских продуктов, которые предлагают его партнеры. Как пояснил управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев в рамках пресс-конференции в режиме онлайн, в этом году Зеленый день для частных клиентов пройдет 11‒12 ноября, а для корпоративных — с 11 по 17 ноября. Подробности — в материале «Реального времени».

Самый выгодный день в году

В день рождения крупнейшего российского банка можно будет принять участие в акциях экосистемы Сбера, в том числе сервисов Okko, Delivery Club, Самокат, СберЗдоровье, СберМобайл и других.

Если в 2018 году к акции присоединились десятки партнеров банка, то в этом году их уже более 170. На этот раз в Зеленом дне участвуют такие федеральные компании, как «Дочки-Сыночки», Xiaomi, McDonald’s, «220 Вольт», «Эльдорадо», Lamoda, «Победа», «Газпром нефть», «Детский мир», Huawei.

Чтобы воспользоваться скидками и получить дополнительные бонусы, не обязательно быть клиентом Сбера. Достаточно авторизоваться на сайте компании и выбрать интересные предложения. Так, при заполнении анкеты об интересах, пользователь получит скидки от СберЗдоровья, СберМобайла и «220 Вольт». А после приглашения друга на страницу Зеленого дня, в личном кабинете появятся акции Delivery Club, «Дочки-Сыночки» и Xiaomi. Они будут доступны 11 и 12 ноября.

По собственным банковским продуктам Сбер предлагает специальные выгодные условия. Например, по словам управляющего отделением «Банк Татарстан» Рушана Сахбиева, при оформлении СберКарты Travel Mastercard на нее автоматически начисляется 3 000 приветственных миль. А за оформление накопительного страхования жизни в СберCтраховании по программам «Будущий капитал» и «Билет в будущее» пользователь получит на выбор один из двух подарков: онлайн-тестирование для определения профориентации ребенка или возможность полгода бесплатно пользоваться электронной библиотекой MyBook.

В экосистеме Сбера, которая охватывает практически все сферы деятельности человека, 11 и 12 ноября свои приятные бонусы. Одним из самых масштабных можно назвать возможность приобрести подписку СберПрайм на 2 года всего за 999 рублей. С ней можно пользоваться со скидкой сервисами Okko, СберЗвук, Delivery Club, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобил, СберМобайл и СберДиск.

Подробнее узнать о всех акциях и новинках можно 11 ноября, когда на сайте sber.ru пройдут трансляции с популярными блогерами.

Татарстан в деле

В Татарстане в этом году в честь дня рождения Сбера также можно получить скидки у региональных партнеров. Так в сети «Дом книги» по промокоду «ДомКниги Сбербанк» в розничных магазинах покупателей ждет скидка 15%, а в магазинах «Книга +» по промокоду «Книга + Сбербанк» 10%.

Остальные татарстанские участники акции — это крупнейшие строительные компании республики. Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования отделения «Банк Татарстан» Леонид Захаров отмечает, что партнерство с ними позволяет татарстанцам сэкономить на покупке недвижимости до 10% ее стоимости. Всего по России Сбер предлагает выбор из более чем 600 ЖК. Забронировать квартиру можно на сайте ДомКлик.

В Татарстане же со скидкой доступны проекты КамаСтройИнвест, #Суварстроит, ГК «ЖИК г. Казани», «Унистрой», АО «ДК «АНТЕЙ», «Арт-Строй» и КОМОССТРОЙ. Например, представитель АО «ДК «АНТЕЙ» Денис Золин, приглашенный на пресс-конференцию, говорит, что на квартиру в ЖК «Светлый» 11 и 12 ноября действует скидка 1%.

Меняются вместе с бизнесом

День рождения Сбера — не только день масштабной распродажи, но и повод подвести итоги собственной работы.

— Мы меняемся не только сами. Ключевой своей задачей мы видим развитие и улучшение жизни в регионах, — отмечает управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев.

Как следствие — и в сложных экономических условиях банк продолжает поддерживать бизнес в республике. Только с начала года банк выдал в Татарстане кредиты юридическим лицам на 42,5 млрд рублей, из которых более 8 млрд пришлось на малый бизнес, а 17,5 млрд были инвестиционными для стройки, покупки оборудования и других трат.

Еще более 30 тысяч кредитов банк реструктуризировал с начала года. 2,5 тысячи из них пришлись на малый бизнес.

Банк, как и другие участники рынка, продолжает фиксировать рост интереса к ипотечному кредитованию. Татарстанское отделение Сбера по данным на 1 октября выдало ипотек на 34 млрд рублей. Жилищные условия смогли улучшить 16,5 тысячи семей — это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рушан Сахбиев отмечает, что изначально обязательность эскроу-счетов застройщики восприняли со скепсисом, но в итоге перестроились под новые правила, которые показали свою эффективность. В результате при финансовой поддержке Сбера в Татарстане реализуются 25 проектов на 14 млрд рублей. Это более 334 тысяч кв. метров жилья в регионе.

Татарстанское отделение Сбера по данным на 1 октября выдало ипотек на 34 млрд рублей. Жилищные условия смогли улучшить 16,5 тысячи семей

Сбер добрался до отдаленных пунктов

Если говорить о работе банка в рознице, то во время пандемии филиальная сеть продолжает функционировать без ограничений, но со всеми необходимыми мерами защиты в виде масок, антисептиков. Если клиент Сбера приходит в отделение без маски, то там ее выдают бесплатно.

Для повышения доступности банковских услуг в отдаленных районах Татарстана, сеть обслуживания кассовыми передвижными пунктами увеличили до 71 населенного пункта. Еще один путь решения проблемы — налаживание партнерской сети, благодаря которой в 153 населенных пунктах, где нет банкоматов, снять наличные с карты можно в сельских магазинах. В 50% случаев в них же можно заплатить за ЖКУ.

В крупных городах необходимости снимать деньги становится все меньше. Уже сейчас 86% всех операций совершаются клиентами банка онлайн. Рушан Сахбиев подчеркивает, что отказ от наличных сейчас продиктован заботой о своем здоровье, ведь купюры могут быть переносчиком вирусов и бактерий. В связи с этим отдельным поводом для гордости спикер называет то, как устроена оплата проезда в метро, где все турникеты оснащены безналичной системой оплаты проезда.

Ставка на образование

Отдельный блок работы регионального отделения Сбера касается образования. Знаковым событием Рушан Сахбиев называет подписание соглашения о сотрудничестве с КФУ, в рамках которого банк предоставляет образовательные кредиты с господдержкой. Это позволяет студентам оплачивать обучение кредитными средствами, процентная ставка по которым субсидируется государством и вузом.

В 2020 году Сбер также запустил важный для республики проект «Школа 21», в которой обучают информационным технологиям по методике французской школы программирования Ecole 42. На сегодня в Казани прошло три бассейна, для которых из 60 тысяч заявок отобрали 1 700 участников.

— Я понимаю, что далеко не все доплывут до конца этого бассейна, но само участие — это хорошая школа для тех, кто желает получить востребованную профессию в области IT, — отмечает управляющий отделением «Банк Татарстан».

В 2020 году Сбер также запустил важный для республики проект«Школа 21», в которой обучают информационным технологиям по методике французской школы программирования Ecole 42

Параллельно в республике внедряют «Школьную цифровую платформу», которая в дополнение к классическому образованию призвана эффективнее организовать рабочий процесс. Платформа отслеживает индивидуальный прогресс каждого ученика, помогает учителю правильно корректировать необходимые усилия.

Учащиеся 13 школ Татарстана будут осваивать основные образовательные программы с помощью «Школьной цифровой платформы», разработанной в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее».

Школы республики получили 136 комплектов смартбоксов, включающих приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями платформы.

Экосистема растет

Как заявил в сентябре президент, председатель правления банка Герман Греф: «Сбербанк превращается в полноценную технологическую компанию». За это время только в Татарстан зашли несколько новых проектов компании, ставших частью масштабной экосистемы. Сервис по доставке продуктов «Самокат» в Казани за первые 3 недели работы в октябре получил порядка 30 тысяч заказов. Его пользователями уже стали 15 тысяч казанцев.

27 ноября компания СБЕР ЕАПТЕКА откроет свою первую аптеку с доставкой в Казани по адресу: ул. Саид-Галеева, 6. По словам Рушана Сахбиева, для заказа будут доступны порядка 18 тысяч лекарств и товаров для здоровья. Ежедневно через сервис планируется доставлять тысячу товаров, заказанных онлайн. Что важно — для потребителей доставка будет бесплатной.

В ближайшие два года Сбер планирует открыть 10 подобных аптек, пять из которых будут в Казани, остальные — в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске.

Другие сервисы экосистемы банка, которые функционируют в республике более продолжительное время, продолжают прирастать в своих масштабах. Сервис ОККО на сегодня имеет 90 тысяч активных пользователей, через Сбермаркет 40 тысяч татарстанцев приобрели продуктов на 340 млн рублей, сервисом телемедицины СберЗдоровье воспользовались 150 тысяч человек, а в Delivery Club Казань и Набережные Челны входят в топ основных городов по использованию сервиса. За последний год проект стал популярнее в 2,2 раза.

Какими будут результаты в конце года — покажет время. А пока для тех, кто еще не оценил преимущества сервисов и продуктов Сбера, сейчас как раз хорошая возможность это сделать, воспользовавшись акциями, приуроченными к Зеленому дню.