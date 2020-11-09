“Сагынырсызмы?": следующая остановка — рай
В Камаловском театре дебютировал новый автор — Артур Шайдулла
В театре им. Камала состоялась премьера спектакля «Сагынырсызмы?» по пьесе нового для татарского драматургического мира автора Артура Шайдуллы. Мистическую притчу о загадочном вокзале и его обитателе оценил и корреспондент «Реального времени».
Мистическое нигде
Шайдулла — не совсем новичок в сфере творчества, причем билингвальный. Известно, что у него выходил роман на русском «Долгая дорога», пьеса «Странные соседи» получила третье место на конкурсе драматургии литературного института имени Горького. В 2016 году татарская пьеса «Обратный путь» получила премию на конкурсе «Новая татарская пьеса». А в прошлом — на том же конкурсе победила основа нынешней премьеры, которая по-русски называется «На закате». В обыденной жизни Шайдулла — управляющий розничной сетью продуктовых магазинов в Елабуге, говорят, что прямо перед первым показом в Камаловском он оттуда уволился.
Таким образом, в Камаловском он дебютировал как практикующий драматург, да еще и в день рождения режиссера Марселя Салимжанова, в который традиционно показывают новый спектакль. Ранее Фарит Бикчантаев также поработал с текстом Сюмбель Гаффаровой («Килмешәк»), вместе с автором «улучшив» его (позднее история повторилась с пьесой «Томан» Гузель Сагитовой).
Мистическая притча Шайдуллы, безусловно, должна быть близка Бикчантаеву. В ней есть немало чеховской внезапной откровенности (а потому кажется, что с этого же вокзала в Москву так и не отправились бы и три сестры), ее основа — вера в потусторонние миры (а ведь первой постановкой молодого режиссера в родном театре была «Бичура» Мансура Гилязова). Самому автору, кажется, очень близок Булгаков с его чертовщиной.
Вокзал для восемнадцати
Звучит интро от Йусуфа Бикчантаева, который, вероятно, от отца перенял любовь к джазу и появляется автовокзал. Словно из начала 20 века — колонны, буфет, огромные окна. В нем собрался разнообразный люд, но всем хочется куда-то сбежать отсюда — домой, в аэропорт, на встречу. Но транспорт не ходит, а на улице ураган. Часы встали, а газеты — за 1991 год.
Их собственный автобус сломался, как и следовавшие за ним такси и фура. Так что сцена, возведенная на отдельном помосте, наполнена персонажами. И каждому есть что сказать — и зрителю, и друг другу.
Буфетчица Нурания (Афият Шакирова), бездомная Анна с плачущим конвертом (Миляуша Шайхутдинова. Провожающие больного Наиля (Алмаз Бурганов) Айзиля (Гузель Гюльвердиева), Айдар (Ришат Ахмадуллин) и Гульназ (Айгуль Хайруллина). Кандидат в депутаты Тагир (Фанис Зиганшин), его помощница Амина (Лейсан Файзуллина). Пара пенсионеров Сажида (Зульфира Зарипова) и Равиль (Халим Залялов). Мама с двумя детьми Гульнур (Алсу Каюмова). Десантник Раяз (Алмаз Гараев). Коммивояжер Григорий (Рамиль Вазиев). Только что отсидевший Динар (Ильнур Закиров). Дальнобойщик Федор (Айрат Арсланов) и таксист Вильдан (Минвали Габдуллин).
Фуат, который знает все
Главный тут — директор вокзала Фуат Идрисович — Искандер Хайруллин в характерной для него роли человека, который двигает все действо на сцене с вычурной поспешностью. Он тянет время, чтобы не говорить, что же это за вокзал-то такой.
Между тем пока что это явно не зал ожидания, а прямо-таки парламент. Тут спорят про 1991-й и советское время, мол, а что перемены, а власть нашим родителям дала образование. Потом переходит к стоянию на площадях в 1993-м. У кандидата отец погиб в Афгане, а у пенсионеров сына убили в Челнах. Коммивояжер оказывается сектантом, и таксисту есть за что тому предъявить. Так что несколько раз на сцене начинается мордобой. Но, как и в театре, никто не чувствует боли (правда, возникает вопрос, почему тогда Наиля в первой части одолевает приступ эпилепсии).
Хоть текст и наполнен татарстанскими реалиями, он универсален — легко представить его и в русском театре. Благо символы тут универсальны. А речи красивы, пафосны, и очень театральны. Вероятно, так и говорят в потустороннем зале ожидания.
Разгадка проста — сбивчиво и с трепетом Фуат Идрисович говорит им, что они беспокойные души, которые застряли на этом вокзале в ожидании следующего автобуса, который отправит их в другой мир. За этим на сцену приходит Жнец (Эльвир Салимов) — этакий стильный Харон, раздающий билетики всем, кто заслужил поехать. Включая и директора вокзала, который, наконец, признает, а точнее, вспомнит, свою вину.
И, конечно, грехов на сцене почти столько же, сколько и людей. От убийств до забывания дня рождения матери. Несмотря на то, что пьеса Шайдуллы густонаселена, сюжет ее линеен. Есть множество типажей, есть персонаж, который взаимодействует с ними (или через которого они начинают спорить, разрешая споры в драках). Хотя в конце все они сливаются в едином танце-объятье, но не похоже, что они помирились друг с другом.
С другой стороны, все приняли свои грехи, покаялись (на словах). Каждый произнес длинный монолог, который легко представить на бумаге, но который тяжеловато порой звучит на сцене — здесь уже многое зависит от актера, поверит ли он сам в произносимое, и найдет ли необходимые интонации, оттенки, чтобы не превратить его в монотонную историю.
Возможно, и героев могло бы быть и меньше, и речи покороче, сюжеты их могли бы стать извилистее. Когда герой Зиганши начинает раздавать перемячи, которые пекла его мама, это воздействует лучше любых звонких слов.
Но — и в этом оркестре нет голосов, которые мешали бы друг другу. Назовем это произведение «мистической симфонией» и пожелаем автору также написать их еще немало.
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