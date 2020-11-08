Айгуль Михневич: «Я очень заблуждалась, европейцам можно многому у нас поучиться»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о нравах островитян и русской культуре

Бывшая челнинка Айгуль Михневич, которая 14 лет назад вышла замуж за белоруса Ивана Михневича (сооснователя компании, разработавшей World of Tanks), продолжает рассказывать читателям «Реального времени» о жизни россиян на Кипре. Сейчас ее супруг делает политическую карьеру на острове. В очередной авторской колонке для нашего издания Айгуль пишет о неприятных привычках киприотов и выгодно отличающейся русской культуре.



«Кипрский Лас-Вегас»



В 15 минутах езды от Протараса находится маленький курортный городок, который, кажется, никогда не спит. Он называется Айя-Напа. Как я уже писала, там находится один из самых красивых пляжей Европы — Нисси Бич. Белый песок, ласковое море лазурного цвета — что еще нужно для отдыха?

Айя-Напа — самое шумное место на Кипре и самое злачное. Когда мы приехали на остров с маленьким ребенком, местные жители рекомендовали селиться, где угодно, только не там. Ночные клубы, стрип-бары, дискотеки, шумные вечеринки… Наркоманы, женщины пониженной социальной ответственности, пьяницы… Все то, от чего следует оберегать детей, в большой концентрации находится именно здесь. Если вы любитель активного отдыха с психотропными веществами, вам в Айя-Напу. Здесь вы легко достанете запрещенные вещества для изменения сознания, найдете приключения на любую точку вашего тела и незабываемые ощущения на всю жизнь.

Единственный на Кипре относительно большой парк аттракционов находится здесь же. Много хороших ресторанов, кафе, сувенирных лавок. А еще здесь можно посетить музей моря с достаточно хорошей экспозицией чучел рыб и животных. Там же можно познакомиться с историей острова, узнать много интересного о флоре и фауне.

Лунапарк Айя-Напы Parko Paliatso. Фото: cyprus-index.ru

Рай курильщиков

Нисси Бич — идеальное место для красивых пляжных фотосессий. Приезжать туда лучше к 5 утра на рассвете. Фотографии получаются восхитительные! Пару раз я ездила туда с фотографами именно в это время. И каждый раз удивлялась и пугалась, встречая полупьяную (или обкуренную) молодежь, праздно шатающуюся по городу там и тут.

Если Протарас зимой вымирает, то Айя-Напа очень даже бодрствует. Правда, встретить там можно в основном престарелых англичан. Насколько я поняла, многие живут постоянно в домах, которые находятся подальше от шумных улиц. И вот здесь я хочу сделать маленькую ремарочку об одной из особенностей Кипра.

Этот остров — рай для курильщиков и настоящий ад для некурящих. Большая часть взрослого населения курит, что сказывается на многих аспектах жизни.



Будучи человеком, который за всю жизнь ни разу не держал сигареты во рту, я была поражена, когда в одном респектабельном доме за ужином гости стали курить прямо за столом, совершенно не беспокоясь о том, что рядом находятся дети. Для меня лично сам факт курения за столом в доме был шоком. Я никогда раньше такого не видела. А здесь это норма.

Более того, я лично много раз наблюдала, как местные жители курили в машинах, где были дети, с закрытыми окнами. Для них это норма. Они курят везде: в барах, ресторанах, на детских площадках, на парковке в школе, на пляже, дома за столом.

Несколько лет назад законодательно запретили курение внутри помещений, но «Это Кипр, детка!». Очень часто (особенно зимой, когда температура опускается почти до 0 градусов) владельцы ресторанов выделяют отдельный зал внутри, где разрешают курить посетителям, которым не хочется выходить на улицу. Полиция в такие места не заглядывает. А если и заглядывает, то, скорее всего, сами полицейские с удовольствием курят в этих помещениях, ибо, как я уже писала ранее, Кипр — самое коррумпированное государство Европы. Жаловаться бессмысленно. Дышите глубже!

На просьбу перестать курить при детях обычно реагируют либо недоумевающим взглядом, либо банальным «Не нравится — езжайте домой!». И неважно, что у нас есть гражданство, и мы просим лишь соблюдать законы этой же страны.

Фото: tourprom.ru

«До приезда на Кипр думала, что русские — не самые воспитанные»

Пляжи после выходных завалены окурками. На этом фоне показателен случай, который я наблюдала в одной из любимых таверн на побережье.

Мы сидели за столом на веранде рядом с детской площадкой, принадлежащей этому заведению. За соседним столом я услышала русскую речь. Там была компания около 10 человек. По лицам было ясно, что они не из столицы, а скорее откуда-то из глубинки. В какой-то момент мужчины встали и дружно вышли из-за стола. «Наверно курить пошли», — подумала я, заметив, как они доставали сигареты из карманов. Минут через пять они вернулись и продолжили трапезу.

Через некоторое время я подошла к одному из мужчин из этой компании на детской площадке.

— Вы из России? — спросила я.

— Да.

— А откуда именно?

Он назвал какой-то маленький городок где-то, кажется, в Новосибирской области. Мне хотелось от всей души поблагодарить его за то, что они не стали курить при детях и не мешали другим посетителям ресторана табачным дымом. Да, это часть русской культуры.

Однажды я пришла в очень дорогой салон красоты. По старинной кипрской традиции, меня заставили ждать минимум 20 минут, хотя я пришла вовремя по записи. Самое досадное было то, что сидеть пришлось в прокуренном помещении. Долго не могла понять, откуда там табачный дым, ведь по закону курить внутри запрещено. Оказалось, что курил директор у себя в кабинете. Так и не дождавшись приема, я не выдержала и ушла, задыхаясь от дыма. Больше я туда не ходила. А тот самый директор, благодаря которому я словно в газовой камере побывала, потом спрашивал своих подчиненных на планерке, почему к ним не ходят работники из соседних офисов (в том числе из известной компании, которую на остров привез мой муж). Если бы ему сказали, что в первую очередь надо создать комфортные условия в зале ожидания, он вряд ли понял бы свою ошибку, так как большинство его клиентов курильщики и для них прокуренное помещение это норма.

До приезда на Кипр я ошибочно думала, что русские люди (к коим я отношу и себя) далеко не самые чистоплотные и не самые воспитанные. Но пожив здесь некоторое время, поняла, что очень заблуждалась в этом и европейцам можно многому у нас поучиться.

Фото: tripadvisor.com

Такое же отношение к курению, как у киприотов, я видела у англичан. Буквально несколько месяцев назад я имела маленькое столкновение с компанией пожилых британцев, которые возмущались тем, что наши дети шумят на маленькой детской площадке ресторана, где мы сидели на веранде.



В ответ на их возмущение я напомнила им о том, что курить вредно, а особенно при детях. Надо было видеть их лица…

— Но мы же на веранде! Здесь можно курить.

Формально, конечно, курить на веранде можно, но и оставаться людьми не мешало бы…

Продолжение следует.