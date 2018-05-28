Яруллин Ильдар Махмутович
Общая информация
Директор ГБПОУ «Казанский колледж технологии дизайна»
Образование:
Окончил Казанский государственный педагогический институт (1992 г.)
Трудовая деятельность:
В 1984 г. — автослесарь четвертого разряда АТХ-1 ПУАТ «Камгэсэнергострой».
1984 — 1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1986 — 1988 гг. — глава комсомольской организации, преподаватель в средней школе № 7.
В 1993 г. — заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 4.
1993 — 1995 г. — заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант».
В 1995 г. — заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 4 г. Набережные Челны.
1996 — 2000 гг. — директор школы для одаренных детей им. Г.Акыша.
2000 — 2012 гг. — заместитель начальника управления образования, первый заместитель начальника управления образования и по делам молодежи г. Набережные Челны.
2012 — 2015 гг. — руководитель аппарата исполнительного комитета города Набережные Челны.
2015 — 2016 гг. — начальник управления профессионального образования министерства образования Республики Татарстан.
С ноября 2016 г. — директор ГБПОУ «Казанский колледж технологии дизайна».
Кандидат педагогических наук, доцент.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2004 г.), почетной грамотой профсоюза работников народного образования и науки РФ(2009 г.), благодарственным письмом министерства образования РТ (2002 г.), почетной грамотой мэра (2011 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, г. Казань, ул. Марджани 26
- Телефон: +7(843) 293-42-12
- Email: ktlp1@yandex.ru
Дата последнего обновления: 28.05.2018