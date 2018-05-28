Яруллин Ильдар Махмутович

Общая информация

Директор ГБПОУ «Казанский колледж технологии дизайна»

Образование:

Окончил Казанский государственный педагогический институт (1992 г.)

Трудовая деятельность:

В 1984 г. — автослесарь четвертого разряда АТХ-1 ПУАТ «Камгэсэнергострой».

1984 — 1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1986 — 1988 гг. — глава комсомольской организации, преподаватель в средней школе № 7.

В 1993 г. — заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 4.

1993 — 1995 г. — заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант».

В 1995 г. — заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 4 г. Набережные Челны.

1996 — 2000 гг. — директор школы для одаренных детей им. Г.Акыша.

2000 — 2012 гг. — заместитель начальника управления образования, первый заместитель начальника управления образования и по делам молодежи г. Набережные Челны.

2012 — 2015 гг. — руководитель аппарата исполнительного комитета города Набережные Челны.

2015 — 2016 гг. — начальник управления профессионального образования министерства образования Республики Татарстан.

С ноября 2016 г. — директор ГБПОУ «Казанский колледж технологии дизайна».

Кандидат педагогических наук, доцент.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2004 г.), почетной грамотой профсоюза работников народного образования и науки РФ(2009 г.), благодарственным письмом министерства образования РТ (2002 г.), почетной грамотой мэра (2011 г.).

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