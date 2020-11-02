Как COVID-19 отправил нижнекамцев на биржу труда

А за счет крупной промышленности власти НМР ожидают увеличения на 4% валового территориального продукта

Фото: Дмитрий Резнов

Коронавирус берет в «заложники» все большее число нижнекамцев — сегодня их 296. Ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями осложняется и сезонным ростом случаев ОРВИ. Впрочем, в мэрии города заявляют, что деловая активность хоть и пережила шок этой весной, все же восстановилась. Выстоять помогли и 2,1 млрд рублей, полученные в рамках программ господдержки. Об экономической обстановке в НМР по итогам 10 месяцев говорили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии.

10% нижнекамцев прошли «корона-тест»

Ситуация, связанная с COVID-19, остается напряженной, но, как заявила сегодня заммэра Нижнекамска Марина Камелина, контролируемой. В октябре начался традиционный рост ОРВИ, заболеваемость коронавирусом в НМР с середины октября также начала набирать обороты. С конца марта более 28 тысяч нижнекамцев прошли тестирование на наличие коронавируса — это почти 10% населения муниципального района.

В целом коронавирус обнаружили у 296 жителей города, которые проходят лечение в ковид-госпитале. На дому, амбулаторно, с диагнозом «пневмония» лечатся еще 500 человек.

Для того чтобы разгрузить скорую помощь — а этой осенью во многих городах Татарстана количество вызовов скорой в сутки бьет все рекорды — возле приемного отделения ЦРБ на прошлой неделе установили специальную палатку, где нижнекамцы с подозрением на пневмонию или коронавирус могут дожидаться своей очереди на томографическое обследование.

Как подчеркнула заммэра, меры эти не исчерпывающие, но теперь дождаться скорую при вызове можно гораздо быстрее. Фото e-nkama.ru

Прежде бригады, которые доставляли заболевших на обследование, вынуждены были терять время на ожидание, пока привезенный ими пациент проходил КТ и получал результаты. Возрастало и время ожидания скорой другими обратившимся за медпомощью. В ночь с 31 октября на 1 ноября обследование на томографе прошли почти 60 человек, из которых 37 затем были направлены в приемный покой, остальные — на амбулаторное лечение домой. Как подчеркнула заммэра, меры эти не исчерпывающие, но теперь дождаться скорую при вызове можно гораздо быстрее.



Безработица после локдауна еще не побеждена

Сильнее всех ограничение торговли с конца марта по май ударило по малому предпринимательству, отметил замруководителя исполкома района Радмир Беляев. Свою деятельность приостановили 4 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на которых трудились более 6 тыс. жителей города, вдобавок без работы остались еще 2,5 тыс. самозанятых. В начале года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в НМР составляло 7,2 тысячи, где были задействованы 17,5 тысячи человек.

Если в апреле уровень безработицы составлял 0,81%, то в период наиболее серьезных ограничительных мер она выросла до 3%. Сегодня, по словам Беляева, ситуация на рынке труда НМР стабилизировалась, но уровень безработицы снизился не так уж и сильно — до 2,8%. В центре занятости населения имеется около 930 вакансий на 8 тыс. рабочих мест. С начала года при содействии центра занятости новые места работы нашли 1,5 тысячи нижнекамцев.

Как заявляет Радмир Беляев, сегодня среднестатистический нижнекамец в месяц зарабатывает без малого 50 тыс. рублей. Фото magnol.ru

За время локдауна и после него за поддержкой в решении различных бизнес-проблем в антикризисный штаб, созданный на базе Центра предпринимательства Нижнекамска, обратилось более 5 тыс. субъектов МСП. Помимо этого, 10,6 тыс. предпринимателей воспользовались различными мерами поддержки от государства — на общую сумму более 2,1 млрд руб. Из них льготные кредиты почти на 410 млн руб. получили 216 субъектов малого и среднего бизнеса, еще 67 предпринимателей смогли реструктуризировать долги на сумму 690 млн руб., также банками поддержка на 758 млн руб. была оказана 242 бизнесменам.



Однако, как заявляет Радмир Беляев, сегодня среднестатистический нижнекамец в месяц зарабатывает без малого 50 тыс. рублей, а сумма среднемесячной зарплаты на градообразующих предприятиях превышает 60 тыс. рублей, что почти на 7% выше прошлогоднего показателя.

Экономика города держится на крупной промышленности

Именно градообразующие предприятия обеспечивают сегодня стабильность экономики Нижнекамска и района, отмечают участники аппаратного совещания в мэрии города. По предварительным подсчетам, к концу года предприятия города ожидают роста индекса промпроизводства более чем на 110%. Добиться этого показателя позволила загрузка мощностей по контрактам, заключенным в 2019 году и в начале текущего года.

В целом к концу 2020 года прогнозируется, что инвестиции в основной капитал в Нижнекамске составят 123,5 млрд рублей, а темп роста — 122% к показателю прошлого года. По прогнозам социально-экономического развития, объем валового территориального продукта по итогам года должен составить порядка 204 млрд рублей при темпе роста почти 104%.



В I квартале следующего года владельцы крупнейшего в республике торгового центра «Рамус молл» площадью 120 тыс. кв. м планируют завершить его строительство. Фото malls.ru

В 2021 году в Нижнекамске запланировано открытие крупного ТЦ

Также на совещании озвучили еще одну важную для нижнекамцев новость: вероятнее всего, жителям нефтехимической столицы Татарстана со следующего года больше не придется ездить за покупками и развлечениями в соседние Набережные Челны или Казань. В I квартале следующего года владельцы крупнейшего в республике торгового центра «Рамус молл» площадью 120 тыс. кв. м. планируют завершить его строительство, после чего он начнет пополняться торговыми павильонами, заявили сегодня в мэрии.

В парке «Семья» идет строительство еще одного семейного ТЦ, где на 70% площадей планируется разместить комплексы для семейного отдыха и развлечения детей.

