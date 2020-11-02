За страшную смерть педагога казанского колледжа муж погибшей просит реальный срок, а прокурор — условный

Дверь на тот свет: гендиректор СК «Армида» валит вину на троих

Фото: kktd.ru (на фото Луиза Губайдуллина)

В 4 года лишения свободы условно оценил гособвинитель преступление гендиректора казанской строительной компании «Армида». В 2018-м при капремонте в Казанском колледже технологии и дизайна строители разобрали пол и плиты перекрытия в одном из помещений. С высоты упала и разбилась педагог, мать двоих детей. В ее смерти виноваты директор колледжа, прораб и ответственный представитель субподрядчика, настаивал в прениях подсудимый Сергей Печников. Два его адвоката ратовали за оправдательный приговор, передает журналист «Реального времени».

Печникова могут отпустить за сроком давности?



8 ноября исполнится ровно два года со дня трагедии в Казанском колледже технологии и дизайна. В ремонтируемом корпусе обнаружили тело преподавателя бухучета и мерчендайзинга, главного республиканского эксперта WorldSkills по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Луизы Губайдуллиной. Женщина разбилась при падении с высоты 14 метров — из темной комнаты уборочного инвентаря на втором этаже, в которой для монтажа вентиляции разобрали пол. Комната запиралась на ключ, но в день трагедии оказалась открыта.

Ни предупреждений, ни барьеров перед этой ловушкой не было. Хотя работы велись не какими-то «шабашниками». Генподрядчиком работ по госконтракту выступало ГУП «Татагролизинг». За полмиллиарда рублей по заказу Главинвестстроя РТ нужно было провести капремонт и благоустроить территории 10 учебных зданий будущих ресурсных центров в Казани, Челнах, Лениногорске, Нурлате, Черемшане и Мензелинске. СК «Армида» же получила субподряд на 66 млн рублей за работы в вышеназванном колледже.

Первоначально в Следкоме возбудили дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако в суд его направили уже с обвинением по статье 116 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если бы не переквалификация, то срок давности по делу истек бы во вторую годовщину смерти жертвы строительства.

Женщина разбилась при падении с высоты 14 метров — из темной комнаты уборочного инвентаря на втором этаже, в которой для монтажа вентиляции разобрали пол. Фото: mon.tatarstan.ru

Судебный процесс по этому делу стартовал в Вахитовском райсуде Казани еще в августе прошлого года и не завершился до сих пор. Источники «Реального времени» не исключают, что представители защиты затянули судебный процесс на срок свыше года в надежде на обратную переквалификацию и прекращение дела.

Впрочем, в прениях гендиректор казанской СК «Армида» Сергей Печников и два его адвоката пытались убедить суд вынести оправдательный приговор. Старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов выступал за обвинительный, но без посадки.

Зачем в СК «Армида» сушили под лампой приказ директора

По мнению гособвинителя, преподаватель погибла вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей подсудимым и несоблюдения в СК «Армида» правил техники безопасности на объекте. Более того, после демонтажа пола в опасном помещении 203 куратор стройки потребовал устранить нарушение. И было это еще до трагедии.

— К сожалению, должной реакции на это предписание со стороны руководства «Армиды» не было, — сообщил суду Степан Спиридонов. — Описали, что все устранено. А фактически ни ограждения, ни каких-то знаков «Опасная зона», ни трапов на проеме установлено не было. Естественно, Губайдуллина не смогла сориентироваться на месте и провалилась.

Попытки подсудимого переложить ответственность за трагедию на других гособвинитель объяснил желанием отвести удар от себя. Одним из доказательств дела стал приказ №3, согласно которому соблюдение техники безопасности на данном объекте Печников возложил на прораба СК Антона Харитонова, однако в приказе было дополнение: в отсутствие Харитонова эти обязанности ложились на Печникова. А 8 ноября 2018-го прораб ненадолго покинул стройку, чтобы решить вопрос по закупке дополнительных стройматериалов, напомнил Спиридонов.

По мнению гособвинителя, преподаватель погибла вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей подсудимым и несоблюдения в СК «Армида» правил техники безопасности на объекте. Фото Ирины Плотниковой

Позицию защиты, что отсутствие на работе может быть связано с болезнью, выходным или больничным, старший помощник прокурора парировал: ни в законодательстве, ни в тексте приказа разъяснение термину «отсутствие» не дано. Впрочем, на судебном допросе прораб и главный энергетик «Армиды» рассказали, что документы о безопасности в фирме составляли уже после ЧП в колледже.

«Чтобы избежать разоблачения, они даже по указанию Печникова эти бумаги лампами подогревали, чтобы краска и сам объект высыхали», — напомнил показания свидетелей Спиридонов, добавив, что даже акт приема-передачи объекта для монтажа вентиляции компании «Зубр-Сервис», со слов представителя последней, оформлялся задним числом.

Спиридонов напомнил: вменяемое Печникову преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы, но запросил для него 4 года, причем условно и с таким же испытательным сроком, с учетом судебной практики. А также просил суд лишить подсудимого права в течение 3 лет занимать руководящие должности в хозяйствующих субъектах. «Поскольку он никакого раскаяния не проявил, вину отрицает, хотя очевидно, что вина его прямая и доказанная», — отметил представитель прокуратуры.

Решение по гражданскому иску потерпевшего на 5 млн рублей Спиридонов предложил в уголовном процессе не выносить.

«Если бы она знала, что нет полов, она бы близко не подошла»

Потерпевший Ильнар Губайдуллин рассказал суду, что в этом колледже его жена знала каждый закуток. Ведь сначала 4 года училась там, а потом еще 11 лет работала. «Она в своей жизни ни одного необдуманного шага не сделала. И если бы она знала, что там нет полов, она бы даже близко не подошла. Но об этом не было известно», — говорит супруг погибшей.

— Я живу недалеко от этого колледжа, там мои племянники учились — только окончили, дети моих друзей. Они все хором говорили: да, мы таскали в этот корпус парты. От супруги слышал — их отправляли кабинеты проверять. И то, что Печников здесь говорит, — это вранье!

Потерпевший Ильнар Губайдуллин рассказал суду, что в этом колледже его жена знала каждый закуток. Фото tatar-inform.ru

От гендиректора СК «Армида» ни Губайдуллин, ни мать его погибшей жены не дождались ни сочувствия, ни извинений. Дал понять, что и материальную помощь семье компания не предлагала. А положение у отца непростое — надо поднимать двух дочек и платить по кредитам, раньше выручали две работы и зарплата жены. Сейчас за все он отвечает один.

Вдовец просил суд наказать Печникова по всей строгости закона. Представитель потерпевшего Елена Ситарская в его интересах настаивала на реальном сроке и удовлетворении гражданского иска. Она напомнила суду показания свидетелей, что контроля со стороны подрядной организации за проходом людей на территорию работ не было, как не было ограждающих элементов, препятствий для доступа и предупреждений об опасности. Причем эти нарушения носили системный характер и продолжались не один день.

За пару часов до трагедии в колледже собиралась комиссия из числа представителей Минобрнауки, колледжа, заказчика и подрядчика. Обсуждали ход работ, смотрели выполнение, при этом ни спецодежды, ни касок «гражданским» никто не выдавал. «Все это происходило с ведома и молчаливого согласия директора СК «Армида». Полагаю, только чудом у нас не произошло еще больше трагедий», — заметила Ситарская.

«Достаточно было случайно прислониться к двери, чтобы упасть»

Должного контроля за ключами от ремонтируемых помещений субподрядчик не организовал. «В день трагедии дверь в помещение уборочного инвентаря, как выяснилось, была вообще открыта (то есть не заперта на ключ). Причем дверь открывалась вовнутрь, так что заградительную ленту либо препятствие за ней установить было невозможно — их бы сорвало при открытии двери», — рассуждает юрист. Но ведь ничто не мешало поставить барьер и повесить знак перед дверью?

— Ни следствием, ни судом не установлено, что Губайдуллина сама открывала ключом дверь и пыталась зайти в помещение. Исходя из протокола места происшествия и положения тела погибшей, полагаю, достаточно было просто случайно прислониться к двери, чтобы упасть, — считает представитель потерпевшей.

Ильдар Яруллин (на фото слева) подтверждал, что перенос парт в обновленный корпус имел место, но этот вопрос был согласован с Печниковым еще в октябре. Фото twitter.com

В суде директор колледжа Ильдар Яруллин подтверждал, что перенос парт в обновленный корпус имел место, но этот вопрос был согласован с Печниковым еще в октябре.

— На протяжении всего следствия подсудимый пытался переложить свою вину на иных лиц — прораба Харитонова, руководителя колледжа Яруллина. Но наличие или отсутствие вины каких-то иных лиц не может отменять вину Печникова. У каждого своя доля ответственности.

Ситарская отметила, что приказ №3 в материалах дела Печников оспаривает, утверждает, что в подлиннике документа нет строчки про возложение обязанностей на него в отсутствие Харитонова. Однако ровно такой же приказ «Армиды» ранее был приобщен к материалам проверки Гострудинспекции, которая занималась расследованием несчастного случая. К слову, инспекторы возложили вину за трагедию совсем не на Печникова, а на прораба СК, завуча строительного колледжа и ответственного за технику безопасности со стороны субподрядчика «Зубр-Сервис».

Однако, по версии силовиков и представителя потерпевшего, инспекция излишне доверилась сфабрикованным документам. Проглядев даже тот момент, что должностная инструкция прораба Харитонова утверждена директором Печниковым ненадлежащим образом — «на дату утверждения Печников руководителем СК не являлся».

В чем потерпевший с подсудимым согласен

В «Армиде» за время судебных разбирательств произошла формальная смена учредителя. Прежний владелец Руслан Расимович Латипов в январе 2020-го передал пакет семейной фирме «Гранд2», которая в сентябре этого года отошла целиком Альберту Расимовичу Латыпову, а в октябре, на финише судебного процесса над Печниковым, начала процедуру ликвидации.

Несмотря на эти события, подсудимый статус гендиректора в СК не потерял. Свою защиту он доверил двум адвокатам, однако в прениях начал выступление сам. Для начала извинился, что не подошел к потерпевшим с соболезнованиями — пытался соблюсти судебный запрет на общение с участниками дела.

«Единственное объяснение я вижу в том, что ей было дано распоряжение идти туда, и распоряжение это давал человек, возразить которому она не могла», — поделился Сергей Печников. Фото evening-kazan.ru

Затем сказал, что доверяет словам родных о погибшей, что она была ответственным человеком и просто так не оставила бы студентов во время занятий в классе. «Единственное объяснение я вижу в том, что ей было дано распоряжение идти туда, и распоряжение это давал человек, возразить которому она не могла», — поделился Сергей Печников и тут же добавил, что за безопасность труда работников колледжа в рабочее время отвечает работодатель. С его же слов, ключи от прохода между корпусами и кабинетов также находились в распоряжении колледжа, а переноску мебели с ним никто не согласовывал.

По мнению обвиняемого, запертая на ключ дверь опасного помещения отвечала всем требованиям об ограждении. И трудовая инспекция четко установила виновников трагедии, а следствие не учло показания «опытных специалистов» данного ведомства и доверилось показаниям заинтересованного лица — прораба Харитонова.

Фальсификацию документации задним числом Печников отрицает, говорит, что после трагедии был издан совсем другой приказ — о проведении внепланового инструктажа по технике безопасности. Анализируя две редакции приказа №3, представленного в изъятой следствием заверенной копии (с возложением обязанностей на Печникова в отсутствие Харитонова) и подлиннике (без этой фразы), подсудимый настаивает на достоверности второго варианта.

«Моя вина не доказана. Прошу меня оправдать», — завершил выступление подсудимый.

Его адвокат Зульфия Акманова прошлась по руководителям колледжа, которые «внятно не смогли объяснить, по какой причине женщины и дети ходили по строительному объекту». Подчеркнула загадочность истории с ключами, которые «то появляются, то исчезают в неизвестном направлении».

На следующем заседании суда Сергею Печникову будет предоставлено последнее слово. Фото Ирины Плотниковой

По ходатайству защиты суд назначил почерковедческую экспертизу по копии того самого приказа №3, однако не смог удостоверить подлинность подписи прораба на этом документе. Во время дачи образцов Харитонов умышленно видоизменил свою подпись, считает адвокат.

— Подводя итог, можно сделать вывод: Яруллин дал команду проникнуть на стройку детям и женщинам, Харитонов руководил стройкой, а отвечает у нас за все Печников, — подчеркнула Акманова. — А как же ответственность Яруллина, Харитонова и Тарутина, представителя «Зубр-Сервис», которому тоже на слово все поверили?

Второй защитник Фаниль Кадыров попытался по минутам восстановить хронологию перемещения посторонних по объекту и получения ими ключей у вахтера колледжа. Однако пробел — кто и когда брал ключи от помещения уборочного инвентаря 203 — восполнить не удалось даже в ходе судебного следствия.

После выступлений подсудимого и его адвокатов потерпевший не удержался от реплики:

— Я, ваша честь, в одном с Печниковым согласен — что с той стороны Яруллин должен быть. Не знаю, почему его освободили от ответственности. Но мы сейчас говорим не о той стороне, а об этой. Почему вы допустили это! Вам же было предупреждение, и вы ничего не исправили! А сейчас у вас все виноваты, кроме вас. Совесть есть такое говорить?!

На следующем заседании суда Сергею Печникову будет предоставлено последнее слово. После чего суд удалится в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу.