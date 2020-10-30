Полет ненормальный: почем в Казани смерть строителя-гастарбайтера
Как застройщиков Татарстана наказывают за упавших с высоты, погребенных заживо и убитых током рабочих
В Казани вступил в силу приговор по делу о смертельном полете неисправной люльки с тремя рабочими в ЖК «Арт Сити». Владелица СК «Казанский фасад» и бывший прораб отделались условными сроками в 3 года. Как выяснило «Реальное время», это наказание в татарстанской судебной практике по таким уголовным делам можно назвать одним из самых суровых. На фоне штрафов в 50—70 тысяч рублей и прекращений преследования за примирением сторон. Как выяснило «Реальное время», без крови гастарбайтеров в Татарстане не обходятся при строительстве даже детских садов и спортивных объектов.
- За смерть на футбольном манеже — штраф 50 тысяч рублей
Визитной карточкой нового футбольного манежа на улице Мавлютова стал его фасад с фигурами известных футболистов и тренеров. Спортобъект обошелся в 400 млн рублей и одну человеческую жизнь. 5 июня этого года с пятиметровой высоты на бетонное покрытие манежа упал электромонтажник и через несколько часов скончался в больнице. Силовики установили, что погибшего допустили к работе без обучения и инструктажа, и возбудили уголовное дело на директора и учредителя фирмы-субподрядчика «Стройград» Руслана Демидова по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Фото: Илья Репин29 июля Приволжский райсуд Казани прекратил производство по этому делу с назначением директору судебного штрафа в 50 тысяч рублей. Ходатайство о прекращении было заявлено следователем. Гособвинитель и потерпевшая не возражали. Последняя сообщила, что Демидов загладил причиненный вред и претензий к нему она не имеет. Искупивший таким образом вину застройщик работает дальше.
- Улетел с крыши цеха сборки самолетов
В мае 2020-го Авиастроительный райсуд Казани приговорил к уголовному штрафу в 70 тысяч рублей гендиректора и собственника ООО «Стройиндустрия-3000» Рафаэля Ганиева. В ноябре 2019-го его компания выполняла строительные работы на территории цеха окончательной сборки самолетов Казанского авиазавода, и директор отправил одного рабочего на крышу — для сбора и последующего вывоза мусора. Навыков работы на высоте и допуска к ним у 40-летнего мужчины не было, он не прошел даже первичный инструктаж и улетел с крыши цеха на 6 метров вниз.
Приземлился рабочий на соседнюю крышу, откуда его спускали уже сотрудники МЧС с помощью автовышки и альпинистского снаряжения на жестких носилках. В больнице врачам пришлось делать ему трепанацию черепа и соединять поврежденные кости с помощью пластин и винтов. Эксперты установили — здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Впрочем, на суд он смог прийти и не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.
Фото: vk.com/mchs.tatarstan
- Две жизни под плитой и замена реального срока условным
За системные нарушения правил безопасности на стройках с гибелью людей в Татарстане практически не сажают. Самым жестким за последние годы можно считать приговор челнинскому бизнесмену Фанилу Шарипову за смерть двух рабочих под рухнувшей на них железобетонной плитой в декабре 2017 года. Ни касок, ни спецодежды, ни официального договора о работе на данном объекте у бригады не было, не соблюдалась и технология работ, что и повлекло обрушение незакрепленных конструкций. Шарипов был владельцем участка и заказчиком работ, однако официальный договор с подрядчиком он не заключал.
Фото: ГУ МЧС России по РТВ октябре 2019-го Набережночелнинский горсуд назначил Шарипову 3,5 года колонии-поселения. В декабре того же года Верховный суд РТ заменил реальный срок условным с испытательным в 2 года. Заметим, что расследование уголовного дела о той челнинской трагедии обернулось несколькими эпизодами обвинений в адрес экс-сотрудников городского отдела Следкома.
- Особый порядок за три жизни
Шарипов вину не признавал. В отличие от владелицы СК «Казанский фасад» Альфиры Аюповой, сложившей полномочия директора, и прораба Дмитрия Левакова. 5 марта 2020 года на строящейся девятиэтажке ЖК «Арт Сити» рухнул подъемник, в котором находились пять человек. Один чудом выжил после падения с высоты 20 метров, второй успел зацепиться за трос, трое разбились насмерть. В нарушение норм безопасности страховочные пояса при вертикальном подъеме не использовал никто — их, по данным следствия, шабашникам этой стройки не выдавали. Зато заставили пользоваться подъемником с критическим износом, который эксплуатировался втайне от Ростехнадзора. А еще после смерти двух рабочих и их бригадира подделали от имени последнего подпись в якобы заключенном договоре подряда.
Фото: СУ СКР по РТНа финише следствия Аюпова и Леваков полностью признали вину. Процесс по их делу начался и закончился в Советском райсуде Казани 1 октября. Обоих приговорили к 3 годам лишения свободы условно по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Эта статья чуть строже 216-й, здесь максимальная санкция — не 5, а 7 лет лишения свободы. Но прокурор просил 4 года условно.
Гражданские иски трех потерпевших на общую сумму в 6 млн рублей в особом порядке не рассматривались.
- Смертельная фотосессия
Ровно такой же условный срок в феврале 2020-го получил главный инженер АО «Татагромодуль» Анас Идрисов. Приволжский райсуд Казани установил, что именно по его вине погиб Артем Точилкин, сын известного в Татарстане адвоката. Согласно приговору, в мае 2019 года Точилкин прибыл в цех металлоконструкций АО в качестве фотографа — отснять производственный корпус с оборудованием для буклетов. Но в процессе съемки получил смертельный разряд тока и упал с высоты. Согласно приговору, именно Идрисов должен был обеспечить безопасные условия для приглашенного работника, исправность оборудования и предупреждающих знаков. Тогда как надпись у лестницы «Не влезай, убьет» была нечитаема и направлена в другую сторону. Сам главный инженер осознал это лишь через четыре месяца после трагедии и написал явку с повинной, а потом частично возместил моральный ущерб. Близкие погибшего посчитали приговор слишком мягким, однако в мае 2020-го уже в апелляции добились для Идрисова лишь дополнительного наказания — полуторагодового запрета руководить где-либо организацией безопасных условий труда.
Фото: скриншот видео
- Опасный кран на ж/д вокзале
Еще одна трагедия со смертельным поражением электрическим током произошла на железнодорожной станции «Казань» в ходе работ по реконструкции вокзального комплекса в 2012 году. Согласно приговору Вахитовского райсуда, мастер стройфирмы Валерий Кладов самовольно решил произвести разгрузку металлического ригеля между железнодорожными путями. Проблема была лишь в том, что над путями проходит линия электропередач высокого напряжения. Когда стропальщики прикрепили груз и продолжали придерживать стройматериал, крановщик развернул стрелу крана и зацепил провод. Необученный рабочий погиб на месте, его коллега отделался электрическим ожогом кисти. Машинист крана Ильдар Халилуллин получил 1,5 года ограничения свободы, Кладов — 2 года лишения свободы условно.
Фото: Марат Гайфуллин
- Потерпевшие примирились с Мусиным
Более 90% уголовных дел по статье 216 УК РФ заканчиваются заключением мировой — обвиняемый компенсирует потерпевшей стороне (вдове, родителям погибшего) некую сумму в обмен на согласие на прекращение уголовного преследования. Цена договорная, разброс от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Для некоторых потерявших кормильца семей, особенно мигрантов, эти деньги — вопрос выживания.
Так, в марте 2020-го Советский райсуд Казани прекратил дело водителя погрузчика Мусина. В октябре 2019-го на стройплощадке по Сибирскому тракту он перемещал 30 шлифованных листов МДФ задним ходом, а затем резко затормозил. В результате листы упали с погрузчика на находившегося рядом строителя. От полученных ран он скончался в больнице в тот же день. Однако его родные согласились на мировую.
Фото: infojd.ru
- Упала плитка
На мировую согласились и родные строителя, которому в марте 2017-го при возведении многоподъездного жилого дома в Советском районе на голову с автокрана упал плохо закрепленный груз — плитка. Виновным в трагедии признали прораба Ахметзянова, что допустил к работе стропальщиками необученных людей и перемещение грузов в отсутствие козырьков в местах прохода работников в строящееся здание.
По данным замглавы Минстроя РТ Ильшата Гимаева, на апрель текущего года обвалы и обрушения предметов составляют 39 процентов всех несчастных случаев на стройках. А 44% — падение с высоты. Если верить статистике ведомства, за последние 5 лет число трагедий, связанных со стройкой, в Татарстане сократилось в 2,4 раза.
Фото: ng72.ru
- Строитель вышел в окно
Одной из причин ЧП может стать и противоправное поведение самих жертв. Впрочем, за падение с высоты неадекватных строителей также отвечают их начальники. Так, в сентябре 2015-го в не огражденный оконный проем между 9-м и 8-м этажами десятиэтажки на Мамадышском тракте выпал работник временно нанятой трудовой бригады. Вскрытие показало — он был в тяжелой степени опьянения. Виновным в его допуске на объект и несоблюдении требований охраны труда признали бригадира Канафина, заключавшего договор подряда «ФСК Стройтэкс». Ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением заявила вдова погибшего, сообщила, что вред заглажен. Гособвинитель возражал. Однако суд узаконил мировую.
Фото: Максим Платонов
- Схожая история произошла в 2014-м на строительстве казанского детсада. Причем с совершенно трезвым строителем. Рабочий на уровне третьего этажа занимался кирпичной кладкой наружных стен будущего детского сада. Страховкой не пользовался. А потому, когда потерял равновесие — по неустановленной следствием причине, упал в оконный проем с высоты 8,5 метра. Скончался в отделении травматологии РКБ. Вдова в суде подписала с прорабом Дмитрием Шинелевым мировую, и его преследование было прекращено.
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