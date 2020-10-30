Полет ненормальный: почем в Казани смерть строителя-гастарбайтера

В Казани вступил в силу приговор по делу о смертельном полете неисправной люльки с тремя рабочими в ЖК «Арт Сити». Владелица СК «Казанский фасад» и бывший прораб отделались условными сроками в 3 года. Как выяснило «Реальное время», это наказание в татарстанской судебной практике по таким уголовным делам можно назвать одним из самых суровых. На фоне штрафов в 50—70 тысяч рублей и прекращений преследования за примирением сторон. Как выяснило «Реальное время», без крови гастарбайтеров в Татарстане не обходятся при строительстве даже детских садов и спортивных объектов.