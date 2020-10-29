Семь «холостых» от Кэнана и первый овертайм в сезоне

Лидеры УНИКСа провели плохой матч против «Ховентута»

Коронавирус внес настолько серьезные коррективы в спортивные планы всех команд без исключения, что отсутствие одного или даже трех игроков основы уже воспринимается как обыденная, а не форс-мажорная ситуация. Накануне в Казань пожаловал лидер Еврокубка «Ховентут» из Испании, который одержал четыре победы в четырех матчах, однако против УНИКСа вышел далеко не основной состав соперника. Да и в стане казанцев прямо перед важнейшей игрой произошла потеря одного из баскетболистов основы, который сдал положительный тест на COVID-19. О том, как команда Прифтиса совершила маленький подвиг, переведя игру в овертайм, но в итоге проиграла — в материале «Реального времени».

Конец предсезонки в октябре и «Ховентут» без лидеров

Испанский чемпионат по многим параметрам принято считать сильнейшим в Европе. «Ховентут» там идет пока на пятом месте, а в Еврокубке до приезда в Казань и вовсе не проиграл ни одного матча из четырех. В прошлом сезоне УНИКС играл с этой командой в Кубке Европы и обменялся уверенными домашними победами (86:74 в Казани и 90:73 в Бадалоне).

Еще за сутки до вчерашней игры стало известно, что в столицу Татарстана «Ховентут» приедет без ключевых игроков основы — Анте Томича и Пау Рибаса. Также не прилетел форвард Шоун Доусон. Это открывало УНИКСу прекрасную возможность одержать победу и выйти на первое место в группе по потерянным очкам. Однако Димитрис Прифтис перед матчем не зря делал акцент на том, что «Ховентут» стабилен в любом составе:

— Это будет тяжелая игра. Бадалона — самая стабильная команда в нашей группе на данный момент. Они показывают прекрасный баскетбол, до сих пор имели отличный результат и вошли в ритм. Их команда состоит из молодых талантливых игроков и опытных баскетболистов, которые придают игре качество. Нам нужно вложить всю энергию и играть с максимальной концентрацией во всех компонентах игры, которую мы должны контролировать.

Димитрис Прифтис перед матчем не зря делал акцент на том, что «Ховентут» стабилен в любом составе

УНИКС в выходные провел «тренировочный» матч против «Енисея» (75:64). Соперник оказывал сопротивление только в первой половине встрече, успешно реализовывая дальние броски, но во второй предсказуемо выдохся. Прифтис после игры сказал любопытную фразу о том, что его команда только сейчас, в конце октября, «завершила предсезонную подготовку». По такой логике именно матч с бадалонцами становился первым официальным в сезоне. И очень важным по всем раскладам.

Дальние броски не полетели сразу

Тренерский штаб казанцев отрядил в стартовый состав не самую привычную для старта сезона пятерку: Браун, Кэнан, Уолтерс, Жбанов и Окаро Уайт. Первая четверть получилась весьма нерезультативной: 15:14. Испанцы на протяжении почти всего игрового отрезка имели небольшой перевес, однако хозяева в самой концовке все же сумели выйти вперед. «Ховентут» неожиданно сделал ставку на дальние броски и плотную защиту, УНИКС отвечал в основном прорывами под кольцо и также преуспел в обороне.

Во второй четверти у гостей дальние броски все же полетели — 24:15. Айзейя Кэнан тоже попробовал впервые в матче запустить трешку, но в кольцо не попал. Позже Костас Каймакоглу пробил «эйрбол» — трехочковый, который даже не стукнулся о дужку кольца, а сразу улетел в аут. Испанцы здорово играли на контратаках и хороший очковый задел себе все же создали. УНИКС не мог забить на протяжении трех минут, но все же Уолтерс прервал засушливый отрезок грамотными индивидуальными действиями — 17:24.

Команда Прифтиса играла не так уж плохо, просто испанцы предложили классную защиту и до поры до времени буквально «сжирали» атакующих казанского клуба, когда те пытались комбинировать. Однако на протяжении всей четверти так действовать не получилось, и УНИКС довольно быстро отставание отыграл и вышел вперед — 27:24. Тремя подряд отличными результативными передачами отметился Жбанов, здорово забивали из-под кольца Браун, Смит и Морган. Первую в сезоне треху забил Окаро Уайт — 32:31. В итоге на перерыв команды ушли снова при минимальном преимуществе казанцев — 34:33.

Команда Прифтиса играла не так уж плохо, просто испанцы предложили классную защиту и до поры до времени буквально «сжирали» атакующих казанского клуба

Классное спасение и первый овертайм в сезоне

После перерыва игра стала еще более плотной, однако с бросками у команд пошло лучше, поэтому результативность повысилась. Но, к сожалению, в первую очередь у гостей. УНИКС снова провалил начало четверти и позволил «Ховентуту» выйти на четыре очка вперед — 41:37. Разыгрался Бродзянский, который в первой половине матча был не так хорош. За три минуты до конца четверти снова очень вовремя отметился дальним попаданием Окаро Уайт и спустя пару минут вывел УНИКС вперед — 51:49. Однако удержать преимущество не получилось, впервые в матче испанцы выиграли четверть и после трех десятиминуток лидировали со счетом 56:51.

Заключительная четверть получилась весьма зрелищной. Команды сделали упор на дальние броски, много двигались, и так получилось, что много фолили. К сожалению, в самый ответственный момент у УНИКСа не нашлось лидера, каким раньше был Кит Лэнгфорд или в последние сезоны Эррик Макколлум. Капитан казанцев Джамар Смит к середине четвертой десятиминутки набрал всего 5 очков, а Кэнан и того меньше — 2 очка и сразу пять смазанных трехочковых. Испанцы, в свою очередь, продолжали наращивать преимущество — 70:63. В концовке встречи УНИКС сократил отставание до двух очков, однако «Ховентут» раз за разом увеличивал отрыв до четырех. За 1:18 до конца Уолтерс совершил, казалось, решающую потерю, отдав слишком сильную передачу на партнера. Однако испанцы умудрились растерять преимущество в 6 очков и за 10 секунд до сирены при счете 82:80 в пользу гостей судьи свистнули спорный мяч, который разыгрывался в «краске» «Ховентута». Казанцы выиграли мяч, грамотно разыграли атакующую комбинацию, и Кэнан в решающий момент не промахнулся — 82:82 и овертайм.

Первую в сезоне дополнительную пятиминутку УНИКС начал с быстрых фолов — уже на третьей секунде «Ховентут» бил штрафные. Наконец-то разыгрался Смит — первый же его бросок на три очка вывел казанцев вперед впервые за долгое время. Однако затем произошла привычная для этого матча холостая серия дальних бросков — три раза подряд казанцы смазали свои трешки. За три секунды до сирены испанцы вышли вперед 93:91, и повторить еще один подвиг в «клатче» казанцы уже не смогли, закономерно проиграв. Неудачная игра лидеров УНИКСа позволила «Ховентуту» даже без ряда ведущих игроков одержать пятую подряд победу в Еврокубке.

Центровой казанцев Джордан Морган после игры пообещал работу над ошибками:

— Это неприемлемо, что мы проиграли такую игру. Тем более дома. Завтра разберем, что у нас не получилось. Можно придумать много оправданий: ковид, мало игровой практики, первое серьезное испытание для нас. Но это все будет выглядеть как отговорки. Сейчас нам это не нужно — нужен хороший анализ.

Неудачная игра лидеров УНИКСа позволила «Ховентуту» даже без ряда ведущих игроков одержать пятую подряд победу в Еврокубке

— Что не получилось у УНИКСа в овертайме?

— Почти всю вторую половину овертайма мы не могли их остановить, не смогли отзащищаться. Отдали слишком много очков. Совершали ненужные ошибки, фолили, не забивали штрафные. Это привело к тому, что совершали сложные броски и не забили их. В будущем нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы не давать соперникам забивать легкие мячи из-за наших же ошибок, — заявил Морган.

Прифтис: «Это такой матч, когда все зависит от одного броска. Сделаешь ты его или нет. Мы не сделали»

Главный тренер испанцев Карлес Дюран после игры назвал УНИКС одним из потенциальных победителей Еврокубка:

— Мы сегодня одержали очень хорошую победу над очень хорошей командой. У нас было много проблем перед игрой, но мы вышли на паркет с правильным психологическим настроем и во многом именно за счет этого победили. Да, мы совершали много потерь, но были лучше в нападении в решающие моменты, самое главное — в овертайме. Смит и Кэнан набрали у УНИКСа не так много очков, но они были хороши сегодня. Казань я вижу среди потенциальных победителей Еврокубка.

— И все-таки, что случилось с вашими лидерами? Почему некоторые игроки не приехали на матч?

— Анте Томич не приехал из-за проблем с визой. По остальным вопрос открытый.

Димитрис Прифтис привычно не стал критиковать своих ведущих игроков, отметив, что это был просто отдельно взятый матч с такой тактикой, в котором у них не полетели дальние броски:

— Это была очень тяжелая игра. У нас был шанс, но «Ховентут» — отличная команда. Это такой матч, когда все зависит от одного броска. Сделаешь ты его или нет. Мы не сделали. Нам нужно извлечь уроки, добавлять в концентрации, в коммуникации внутри команды. Мы не забили несколько важных дальних бросков, однако были хороши в передачах. У нас было меньше потерь, но мы были недостаточно эффективны в нападении.

— Что случилось с Сергеевым?

— У Павла травма, он точно пропустит ближайшие две игры.

Каждая наша игра — официальная. Нам нужно больше матчей, чтобы поймать наш ритм

— Вы говорили, что матчем с «Енисеем» УНИКС, по сути, завершил предсезонную подготовку. Так что же не получилось сегодня, в «первой» официальной игре сезона?

— Это очень ироничный вопрос. Но вы немного неправильно меня поняли. После игры с Красноярском я сделал акцент на том, что мы мало провели товарищеских встреч, почти не играли перед стартом сезона в оптимальном составе. Это не оправдание, это — реальность. Каждая наша игра — официальная. Нам нужно больше матчей, чтобы поймать наш ритм.

— Почему так плохо провели матч нынешние лидеры УНИКСа Смит и Кэнан?

— Это вопрос отдельно взятой игры. Мы сконцентрировались на защите, однако в нападении не все пошло гладко. У обоих были проблемы с дальними бросками, Кэнан забил 0 из 7 трехочковых. Так бывает.

Ближайший матч казанского клуба пройдет в Краснодаре в это воскресенье. В последние годы игры против «Локомотива-Кубани» приобрели принципиальный статус. Пока что УНИКС провел 6 встреч в сезоне, в которых потерпел два поражения. Оба — в Еврокубке, но команда Прифтиса пока даже не упустила вторую строчку в своей группе, имея матч в запасе. А шанс поквитаться с «Уманой» из Венеции будет уже на следующей неделе — игра с итальянцами запланирована в Казани на 4 ноября.