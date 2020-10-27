Как муфтий Эстонии с супругой открыли в Таллине первую татарскую чайхану

Ильдар хазрат Мухаммедшин с супругой решили популяризировать национальную кухную татар вдали от дома

В Таллине на знаковой улице Татари (Tatari tänav) открылась первая татарская чайхана с халяльной едой Tatari Chaihana & Restoran. Инициаторами открытия стали муфтий Эстонии Ильдар хазрат Мухаммедшин и его супруга, основательница татарской воскресной школы Таллина, многодетная мама Иман Лия ханум Махмутова. В будни заведение работает как на вынос, так и для посетителей, а в выходные помещение используется для занятий детишек из воскресных школ, в том числе татарской, а также для проведения различных тематических мероприятий, рассказала в интервью «Реальному времени» Иман Лия ханум Махмутова. По ее словам, пандемия коронавируса даже подстегнула их с супругом к созданию чайханы — освободившееся время в период самоизоляции удалось направить на поиск подходящего помещения и его подготовку к открытию халяльного общепита.

Татарская чайхана на улице Татари



В 2003 году уроженка России, чистокровная татарка (по папе — из Башкортостана, по маме — из Оренбургской области) Иман Лия ханум Махмутова приехала в Эстонию к будущему мужу, муфтию Эстонии Ильдару хазрату Мухаммедшину, с которым познакомилась во время учебы в Саудовской Аравии. Помимо активной социальной работы и воспитания пятерых детей, супружеская пара в конце нынешнего лета открыла татарское халяльное заведение. Однако концепция не ограничивается лишь желанием вкусно накормить посетителей или клиентов, заказывающих еду навынос. В выходные дни работа чайханы приостанавливается, и помещения отдаются под занятия детей из различных воскресных школ, а также проведение национальных тематических мероприятий. Да и в целом заведение обещает в перспективе стать центром татарской культуры. Тем более находится чайхана на улице Татари — важном для татар историческом месте. Здесь в свое время существовала Татарская слобода, и татары компактно жили с давних времен.

— Мы принципиально решили арендовать помещение именно на улице Татари, — рассказывает Иман Лия ханум Махмутова. — Я считаю, что нам просто от Аллаха пришло это решение об открытии татарской чайханы. Это интересный, необычный опыт для нас. И статус муфтия никак не влияет на ведение бизнеса. Эстония — европейская страна, у нас здесь все по-другому в этом плане. Не как в России и в Татарстане.

Иман Лия ханум Махмутова признается, что в интерьер чайханы супруги вложили не так много денег. «Во-первых, это очень затратно и рискованно. Мы не знаем, как поведет себя нынешний рынок. Возможно возникновение второй волны вируса и тогда опять все запретят. И смысла вкладывать большие деньги в интерьер мы не видели, — отмечает она. — Мы решили, что как пойдет — так пойдет». В итоге супруги сделали косметический ремонт, приобрели мебель, оборудование для кухни, и оформили своими силами чайхану в татарском стиле — стены разрисовали татарскими орнаментами, расставили тематическую атрибутику — тюбетейки, шамаили, татарскую расписную посуду из личных запасов, пошили подушки. А названия блюд в меню пишутся по-татарски и в скобках даются пояснения.

Иман Лия ханум Махмутова начала проводить конкурсы в соцсетях чайханы на знание элементарных выражений на татарском языке, таких как «Доброе утро», «Добрый вечер» и других. «Люди активно подключались и отвечали. Это было очень приятно. Победитель получил бесплатный перемяч. В Эстонии мы первыми популяризируем татарскую кухню и, что важно, приобщаем к языку, который абсолютно не на слуху в Эстонии», — признается она.

— Мне интересно нести татарскую культуру в массы. К сожалению, татарская кухня в Эстонии абсолютно не популяризирована. Татары, проживающие здесь поколениями, не открывали заведения татарской кухни, и мне это было обидно, — признается собеседница. — У нас никогда не было цели гнаться за бизнесом, за выгодой. Мы ведем активную социальную деятельность, так что призвание у нас другое. В нашем случае заведение — больше хобби, чем профессиональный заработок.

Муфтий и шеф-повар в одном лице

По словам собеседницы, к открытию татарского общепита их подтолкнуло сразу несколько факторов и, что самое удивительное, даже пандемия COVID-19. Удивительно, но в Таллине, где проживают представители различных национальных автономий, до сих пор не было кафе или ресторана татарской кухни. «В Эстонии очень много азербайджанских, грузинских, армянских диаспор, которые здесь компактно проживают. И все уже давно открыли здесь свои кафе или рестораны. А татары почему-то не были активными в этом плане. Мне иногда самой хотелось для разнообразия куда-то сходить и отведать наше, традиционное, но пойти было некуда. Да и просто с халяль до недавнего времени было довольно проблематично», — признается она.

Супруг собеседницы по первому образованию является поваром пятого разряда, инженером-технологом по приготовлению пищи и временно взял на себя обязанности шеф-повара заведения. Его коронное блюдо — плов в настоящем казане и другие горячие блюда. «У моего мужа такое хобби — готовка. Он очень любит готовить, часто делает это дома и периодически освобождает меня от такой обязанности. Когда проходят наши масштабные татарские праздники, супруга всегда просят руководить процессом приготовления блюд. И нас постоянно спрашивали: «Почему бы вам не открыть свое заведение? У вас все так вкусно!». Иногда такие мысли возникали и у нас, но с нашей загруженностью это было нереально — частые поездки, постоянные встречи по городам, большая социальная работа, в том числе даже в тюрьмах», — рассказывает она.

Супруг героини, муфтий Эстонии Ильдар хазрат Мухаммедшин, еще и носит звание капеллана (должность священнослужителя, священник, совмещающий сан с какой-либо дополнительной, как правило, светской должностью, — прим. ред.). «В свое время президент Эстонии выдавал ему первые в истории страны погоны с луной. Всем с крестом выдают, а ему дали с луной. Ранее мусульманин в должность капеллана в этой стране не вступал», — сообщила она.

Еще один мотив, побудивший супругов к открытию своей чайханы — кулинарные таланты самой Иман Лии ханум Махмутовой. Сейчас она отвечает за всю выпечку в заведении. «У нас есть различные татарские общества, которые занимаются развитием татарской культуры. Я являюсь директором воскресной татарской школы, которую сама основала. Когда мы участвуем в каких-то фестивалях, то всегда приходим с выпечкой. И всегда все удивлялись, насколько это вкусно и интересовались, почему у нас нет своего заведения», — признается она.

Удивительно, но пандемия коронавируса, которая закрыла многие заведения общепита, стала одним из факторов открытия Tatari Chaihana & Restoran, отмечает Иман Лия ханум Махмутова. «С марта многие наши встречи, поездки пришлось приостановить из-за довольно строгого карантина, введенного в Эстонии в связи с пандемией COVID-19. Фактически вся общественная деятельность перешла в онлайн. Соответственно, образовалось какое-то свободное время. Тогда идея с открытием собственного заведения вновь поднялась», — рассказывает она.

«Мы до сих пор совершенствуем рецептуру»

Коронное блюдо заведения — настоящий плов из казана. Ассортимент постоянно пополняется. Здесь стали подавать и манты, и лагман, и пельмени, и токмач (домашняя лапша). И татарская выпечка представлена практически во всей красе — в чайхане можно отведать перемяч, очпочмак, кыстыбый, недавно в меню ввели чак-чак и губадию (на заказ). В заведении можно приобрести и стандартную европейскую еду.

— Технологию приготовления и рецепты мы вырабатываем сами. Вся выпечка на мне. Для меня было большой задачей приспособиться, как готовить с ресторанной подачей. Дома для себя ты готовишь так, а для ресторана нужно, чтобы все было ровненько, с соблюдением определенной рецептуры, а не на глаз как дома. Требовалось выработать какую-то стандартизацию. Мы до сих пор совершенствуем рецептуру, — рассказывает собеседница. — Конечно, возникают проблемы с приобретением некоторых ингредиентов. Например, корт для губадии мы научились варить сами. И токмач мы режем вручную.

Говоря о посетителях чайханы, Иман Лия ханум Махмутова отметила, что это совершенно разные люди — и не только представители татарской диаспоры. Однако и посетителей с татарскими корнями бывает достаточно много. Однажды в чайхану заглянул посетитель, чьи бабушка с дедушкой жили через дом на одной улице с бабушкой и дедушкой героини в Башкирии.

Центр татарской культуры

По задумке Tatari Chaihana & Restoran вполне может перерасти из заведения общепита в Центр татарской культуры. И все предпосылки к этому уже есть. В настоящее время чайхана не работает как кафе по выходным.

— В выходные дни мы предоставляем помещение для национальных школ — татарской, арабской. Мы планируем проводить там для детишек различные мастер-классы — и не только по выходным, но и в будни. Мы уже переговорили с нашими татарскими обществами. А недавно в Таллине поселился активист-татарин из Финляндии. Он часто заходит к нам. Активист выступил инициатором проведения различных тематических вечеров и праздников на нашей базе. Я только за, потому что есть место, где мы можем проводить вечера поэзии, просто собирать людей по каким-то поводам. Уже сейчас у нас проводят традиционные татарские застолья. Мы даже в самом начале хотели назвать заведение «чайхана и культурный центр», но потом поняли, что это тяжело для того, чтобы выговорить название и написать на вывеске. И в итоги оставили просто как татарскую чайхану, — рассказывает она.

Говоря о связях с Татарстаном, Иман Лия ханум Махмутова отметила, что в республике у нее проживает много родственников со стороны мамы, есть в республике родственники и у супруга. «Когда были открыты границы, мы старались показать детям Татарстан, его достопримечательности», — рассказала она.

У супругов большие планы по расширению проекта. В частности возникла идея, развивать концепцию татарского культурного центра на базе чайханы по субботам и воскресеньям. В заведении будут проходить и творческие вечера. Поэтому Иман Лия ханум Махмутова заявила, что они с мужем не откажутся от спонсорской помощи хотя бы по выходным, чтобы полностью уделять время общественной работе и своему некоммерческому проекту. Пока же семье приходится оплачивать аренду помещения за своей счет.

Кристина Иванова