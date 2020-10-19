Новости общества

10:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

УФССП по Татарстану прокомментировало жалобы на огромные очереди в отделение в Альметьевске

09:39, 19.10.2020 1
УФССП по Татарстану прокомментировало жалобы на огромные очереди в отделение в Альметьевске
Фото: fssprus.ru

Пресс-служба УФССП по Татарстану прокомментировала «Реальному времени» жалобы пользователей социальных сетей на огромные очереди на прием к приставам.

Так, описанная в социальных сетях ситуация случилась из-за того, что граждане зачастую прибывают в отделение до начала приема, чтобы занять свою очередь. Сейчас же в рамках противоэпидемических мер в здание допускают по одному человеку к каждому приставу. При этом ожидание не является продолжительным.


В пресс-службе ведомства посоветовали сэкономить время, записавшись на прием на сайте УФССП России по РТ. Прием судебными приставами ведется каждый вторник с 9 до 13 часов и четверг с 13 до 18 часов. Каждый день дежурный сотрудник может принять граждан по вопросам, требующих оперативного решения (снятие ареста с денежных средств, снижение размера удержаний из доходов, снятие запрета на регистрацию имущества, расчет задолженности по алиментам). Записаться к нему также возможно через интернет-сайт Управления.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:37
    Самая безобразная организация работы! Через госуслуги посылаешь письма, чтобы не ходить лишний раз, не принимают абсолютно никаких мер! И приходится идти. Поэтому и очереди! Бездельников и дармоедов развели, за гос. Счет!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем