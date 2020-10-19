УФССП по Татарстану прокомментировало жалобы на огромные очереди в отделение в Альметьевске

Пресс-служба УФССП по Татарстану прокомментировала «Реальному времени» жалобы пользователей социальных сетей на огромные очереди на прием к приставам.

Так, описанная в социальных сетях ситуация случилась из-за того, что граждане зачастую прибывают в отделение до начала приема, чтобы занять свою очередь. Сейчас же в рамках противоэпидемических мер в здание допускают по одному человеку к каждому приставу. При этом ожидание не является продолжительным.



В пресс-службе ведомства посоветовали сэкономить время, записавшись на прием на сайте УФССП России по РТ. Прием судебными приставами ведется каждый вторник с 9 до 13 часов и четверг с 13 до 18 часов. Каждый день дежурный сотрудник может принять граждан по вопросам, требующих оперативного решения (снятие ареста с денежных средств, снижение размера удержаний из доходов, снятие запрета на регистрацию имущества, расчет задолженности по алиментам). Записаться к нему также возможно через интернет-сайт Управления.

