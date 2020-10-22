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Жители Казани пожаловались на очереди к приставам

17:56, 22.10.2020
Жители Казани пожаловались на очереди к приставам
Фото: fssprus.ru

Жители Казани пожаловались в соцсетях на очереди к судебным приставам. Скопление людей образовалось в отделении УФССП по РТ по Кировскому и Московскому районам Казани.

На видео можно наблюдать, что колонна людей располагается в коридоре, в дверном проеме входа и продолжается за его пределами на улице.

Ранее УФССП по Татарстану прокомментировало «Реальному времени» жалобы на огромные очереди в отделении в Альметьевске. Они объяснили ситуацию тем, что граждане зачастую прибывают в отделение до начала приема, чтобы занять очередь.

Общество Татарстан
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