Странный переход Якупова в «Авангард» и срыв Квартальнова: что происходит в КХЛ?

Обзор главных событий недели в Континентальной лиге

Нельзя сказать, что прошедшие семь дней в КХЛ оказались богатыми на события. Но один только трансфер нижнекамского воспитанника Наиля Якупова из «Амура» в «Авангард» с тройным понижением зарплаты заполнял информпространство лучше любых «ковидных» историй. И все же не Якуповым единым была жива эта хоккейная неделя. Что делать с «Йокеритом» после очередного самокарантина, почему Назаров не согласился вернуться в «Донбасс», какие плану у «Ак Барса» в киберпространстве и что происходит с Квартальновым в кризисный отрезок — «Реальное время» составило традиционную еженедельную подборку самых ярких и странных событий в лиге.

Наиль Якупов в «Авангарде» с тройным понижением зарплаты. Что-то нечисто?

Главным событием недели, да и всего начального отрезка сезона, стал, конечно же, переход первого номера драфта НХЛ 2012 года Наиля Якупова из хабаровского «Амура» в омско-балашихинский «Авангард». Это уже четвертый клуб 27-летнего форварда за полгода.

Напомним, в мае хоккеист перебрался из питерского СКА в неофициальный фарм-клуб армейцев подольский «Витязь», за который так и не провел ни одного матча. 14 июня «Витязь» обменял Якупова в хабаровский «Амур» за денежную компенсацию. Поиграв менее двух месяцев на Дальнем Востоке, Наиль перешел-таки в топ-клуб, возможно, последний в своей карьере, если он с ней что-нибудь не сделает.



По некоторой информации, нижнекамский воспитанник даже пошел на радикальное понижение зарплаты, чтобы получить этот шанс, — с 70 до 25 миллионов рублей в год, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Подозрительная ситуация, не правда ли?

«Ястребов» понять можно — еще летом они не укладывались в потолок зарплат, и, конечно же, брать дорогостоящего форварда им было нельзя — уже Иржи Секач был втиснут кое-как. А вот почему Якупов вдруг пошел на такие жертвы? В кулуарах уже ходят разговоры, что богатые клубы нашли простой способ обходить потолок — «пухлые конверты» еще никто не отменял. Но это лишь догадки, а мы, любители хоккея, попытаемся поверить, что Наиль пошел на тройное понижение из беззаветной любви к хоккею.

За «Авангард» он, кстати, уже успел отметиться шайбой в дебютном матче против «Автомобилиста». А в Хабаровске форвард совсем зачах — перестал попадать в состав, а если и попадал, то в низшие звенья. Реанимирует карьеру в Балашихе?

«Йокерит» снова на карантине: а оно нам надо?

Никогда такого не было, и вот опять! Финский клуб вновь ушел в самовольный карантин, так что ближайшие матчи регулярного чемпионата с «Автомобилистом» и «Витязем» точно не состоятся в срок.

«После возвращения с выезда «Йокерит» прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей.



Лига приняла решение об отмене матчей #237 «Йокерит» — «Автомобилист» и #246 «Йокерит» — «Витязь», которые должны были состояться 26 и 28 октября соответственно. О решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно», — говорится в заявлении КХЛ.

Напомним, финны уже уходили на двухнедельный карантин в сентябре, из-за чего пришлось перенести сразу пять матчей. Причина — финское законодательство, по которому в случае положительных тестов на карантин должен уходить весь коллектив.

Впрочем, как мы можем видеть, казахстанскому «Барысу» как-то удалось договориться с властями, пожелавшими вновь карантинить из-за эпидемиологической ситуации в стране — 19 октября министерство здравоохранения Казахстана ввело запрет на выезд спортсменов за границу, однако «Барыса» он не коснулся. «Йокерит» же преспокойно снова идет отдыхать.

Наверняка на этом карантине все не закончится, и ситуация будет повторяться из раза в раз. Фото vk.com/jokerit

Возникает вопрос — зачем лиге такой особенный клуб? Наверняка на этом карантине все не закончится, и ситуация будет повторяться из раза в раз. Возможно, Алексею Морозову пора прекращать нянчиться, перенося матчи иностранных клубов, и применить к ним те же санкции, что и к российским — прописывать технические поражения.

Квартальнов срывается, но контроля не теряет

Унизительным разгромом закончился для «Ак Барса» матч с «Амуром» на Дальнем Востоке. Казанцы приехали в Хабаровск не в оптимальном составе сразу после Новосибирска, и это, естественно, не могло не сказаться на физических кондициях и возможностях команды.

Но и странное поведение наставника казанцев сыграло важную роль в поражении. Во-первых Дмитрий Квартальнов сначала доверил место в воротах молодому и пока не уверенному в себе Артуру Ахтямову, а как только тот пропустил первую шайбу (залетевшую, между прочим, после рикошета — вины голкипера здесь никакой), заменил его на Амира Мифтахова.

Кроме того, Квартальнов очень странно вел себя на скамейке, постоянно, судя по всему, матерился и откровенно срывался, что не могло не сказаться на состоянии команды. Посмотрите на приступ истерики в исполнении Дмитрия Вячеславовича.

А теперь вспомните всегда невозмутимое лицо Зинэтулы Хайдяровича.

— Тренер теряет контроль над командой? Сейчас можно все что угодно говорить. Кто-то напишет, что я контроль теряю, другой — что с иностранцами какая-то проблема. Оправданий я не ищу, статистика — такая вещь… В атаке играешь много, но все пусто. Согласен, что надо забивать, есть такая проблема, — сказал Квартальнов после игры в Хабаровске.



«Ак Барс» врывается в киберспорт и грозится стать лидером среди клубов КХЛ в этом направлении

Казанцы отметились на прошедшей неделе и открытием киберспортивного подразделения Cyber Ak Bars, в котором пока что состоит команда по NHL от EA Sports. Команда EHC TATNEFT AK BARS уже в ноябре примет участие в турнире среди клубов КХЛ и ВХЛ, а чуть позже в европейской Лиге чемпионов, состоящей из четырех дивизионов.

Как удалось выяснить «Реальному времени», планы у казанцев грандиозные — это и расширение организации и набор команд и по другим, более популярным дисциплинам, и открытие кибер-арены на территории домашнего стадиона «барсов», и собственный турнир по некоторым дисциплинам к 2021 году.

С двух ног влетаем в киберспорт

Мало нам хоккея было. Добавляем виртуальный вместе с новой командой EHC TATNEFT AK BARS, которая будет представлять наш клуб на турнирах в симуляторе от EA Sports. Информация о соревнованиях, составе и кастинге здесь https://t.co/1WOEAIapwQ pic.twitter.com/ldARjXIaaX — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 20, 2020

Впрочем, нечто подобное уже декларировал в свое время «Авангард». Председатель совета директоров клуба Александр Крылов обещал устраивать крупные турниры в режиме офлайн, также здесь планировали собирать составы по Dota, CS:GO и другим крупным дисциплинам, предполагая таким образом пополнять фанатскую базу команды. А на введение в строй новой «Арены Омск» у Крылова особый расчет: здесь также будет открыта кибер-арена и наверняка можно ожидать запуска крупнейшего внутреннего турнира в стране — площадка будет достаточно вместительна для таких ивентов.

Назаров мог вновь возглавить «Донбасс», но отказался «по известным причинам»

Самый одиозный и скандальный отечественный тренер Андрей Назаров на неделе признался, что ему поступало предложение из Украины. Специалиста звали в Мариуполь, где сейчас базируется «Донбасс», играющий в Украинской хоккейной лиге. Назаров уже руководил «Донбассом» в сезоне-2013/14, когда тот выступал в КХЛ, и даже выводил его в плей-офф.

Впрочем, специалист отказался от такого заманчивого предложения.

— Действительно, мне поступило предложение возглавить хоккейный клуб «Донбасс», в котором я уже работал, когда команда выступала в КХЛ. Знаю, что в Мариуполе открылся новый хоккейный дворец, в котором теперь команда будет проводить домашние матчи. <…> Увы, по определенным причинам я был вынужден отказаться. Сразу отмечу, что это никак не касается финансов. Надеюсь, что в ближайшее время команда снова вернется в КХЛ. Помню, как мы удачно выступали в регулярке, выходили в плей-офф. «Донбасс» никогда не был статистом в Континентальной лиге. К сожалению, в силу известных причин команда покинула турнир. Но скоро, уверен, обязательно вернется в число его участников», — сказал Назаров.

В чем причины отказа, догадаться нетрудно. Назаров давно известен своей пламенной патриотической позицией — он критикует НХЛ и Артемия Панарина и яростно восхваляет отечественный хоккей и лигу. В общем, тянет «линию партии».

Наверняка работа на Украине не пошла бы на пользу ни его репутации в нужных кругах, ни его перспективам. И не только хоккейным. А жаль — посмотреть на Андрея Викторовича в условиях слабенькой украинской лиги было бы любопытно.