«Ак Барс» и его Cyber Ak Bars не первые — в КХЛ уже строится киберспортивная империя

Какие планы у отечественных хоккейных клубов на киберспорт?

Не так уж и давно клубы из большого спорта заинтересовались киберспортом, осознав, что сегодня это мощный источник новой молодой аудитории. ПСЖ делает из китайской организации PSG.LGD, а в России футбольный «Спартак» сотрудничает с киберспортивной организацией Forze. В хоккее это пока не так распространено, но первые шаги в КХЛ уже сделаны — помимо «Ак Барса» большие амбиции (и команды) есть у «Трактора», «Амура» и «Авангарда». «Реальное время» рассказывает о дисциплинах, в которых планирует открывать составы «Ак Барс», планах «Авангарда» и опасениях за «хоккейный» киберспорт.

«Ак Барс» открыл состав по NHL. Стоит ждать открытия команд и в других дисциплинах?

Пару дней назад хоккейный клуб «Ак Барс» объявил об открытии киберспортивного подразделения, куда уже вошла новая команда по хоккейному симулятору NHL 21 от EA Sports со спонсорским названием, как это принято в киберспорте, — EHC TATNEFT AK BARS.

Уже в начале ноября новая команда примет участие в турнире EHL для клубов КХЛ и ВХЛ. Киберспортивный «Ак Барс» сыграет в группе B против «Торпедо», «Витязя», «Сокола», «Куньлуня» и команды блогеров Vobon Games. Всего команды сыграют 60 матчей за два тура, а плей-офф стартует в декабре.

Надо отметить, что большинство участников турнира создали команды из своих болельщиков, а не из профессиональных игроков. Нижегородское «Торпедо» даже заморочилось и устроило внутренний отборочный турнир. А вот так выглядит состав красноярского «Сокола».

Казанский состав будет выступать и на более крупных турнирах — RCL (чемпионат России по NHL 6х6 с несколькими дивизионами) и ECL (Европейская Лига чемпионов с четырьмя дивизионами). Судя по сообщению игрока Ивана ivanjunior34 Щетина на новом телеграм-канале команды Cyber Ak Bars, состав будет представлять клуб весь год, а в будущем планируется проводить кастинг для пополнения команды.

Зная амбиции казанского клуба и вектор, взятый казанским медиацентром, который ищет свою аудиторию в TikTok и YouTube, наверняка стоит ожидать, что одним виртуальным хоккеем здесь не ограничатся и вскоре на базе «Ак Барса» обязательно появятся команды и по более популярным дисциплинам — CS:GO, Dota2 или Fortnite с PUBG.

В «Ак Барсе» нам дали понять, что такие планы имеются:

— В планах проекта «Cyber Ak Bars» проведение собственного турнира летом 2021 года и создание своей лиги. Дисциплины пока на 100% не определены, но ведётся разработка по направлениям CS:GO, FIFA и Dota2.



Что касается набора команд и игроков, то будем рассматривать как готовые команды, открытые к сотрудничеству, так и кастинг и, возможно, работу в формате академии, где будем воспитывать и учить доморощенных игроков, — сообщили «Реальному времени» в маркетинговом отделе «Ак Барса».

До «Ак Барса» в киберспорт уже пришли «Трактор» и «Амур»

Важно отметить, что казанский «Ак Барс» далеко не пионер среди хоккейных клубов, додумавшихся запустить собственную киберспортивную организацию. Сначала в марте этого года в мир киберспорта ворвался челябинский «Трактор», основавший CyberTRAKTOR. «Трактористы» тогда подписали состав по CS:GO и двух игроков в FIFA, кроме того, уже ищется ростер по Dota 2.

Команда CyberTRAKTOR по CS:GO была набрана из юных полупрофессиональных игроков, которые прошли академию клуба, — Meowmeow, vijin, CRACK, t1ma, Holodiy. В состав по FIFA вошли Роман Elinho Елисеев и Валерий Cooko Кисленко — оба уже выступали на чемпионатах и кубках России.

В «Тракторе» заявили, что планируют развивать юношескую школу для геймеров на базе CyberTRAKTOR. Ее выпускники получат возможность пробиться в основные составы клуба. Эдакий «джуниор»-состав наподобие NAVI Junior или VP.Prodigy на базе Virtus.pro.

Да и вообще «Трактор» — это самая киберспортивная команда КХЛ. Достаточно вспомнить, как челябинцы в партнерстве со студией RuHub устроили во время пандемии целый мини-турнир по CS:GO, поочередно играя против хоккеистов сборной России, питерского СКА и «Ак Барса». «Реальное время» писало о том, как игроки «Трактора» оказались на голову сильнее казанцев, развалив их за два раунда.

Чуть позже, в середине лета, свою киберспортивную организацию создал хабаровский «Амур». Уже готовый ростер команды «EHC Amur» стал представителем хоккейного «Амура» на различных турнирах, проводимых под эгидой Федерации компьютерного спорта России.

Хабаровский клуб даже провел в июле «EHC Amur Cup» по NHL, в котором приняли участие восемь команд, выступающих в чемпионатах и на различных турнирах. Команды были собраны из игроков из России, Финляндии, Эстонии, США, Норвегии, Латвии, Украины и Белоруссии.

«Авангард» собирается построить киберспортивную империю и затмить «Ак Барс»

Но наибольшие амбиции на сегодня имеет омско-балашихинский «Авангард», для которого соревнование с «Ак Барсом» в медиа- и диджитал-сфере стало уже «делом чести».

Во-первых, к 2022 году на родине «ястребов» будет возведена новенькая «Омск Арена», внутри которой по плану будет обустроена и кибер-арена. Учитывая амбиции председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова, можно смело предположить, что на ней возможно проведение различных крупных киберспортивных турниров. Вместимость нового стадиона «Авангарда» — 12 тыс. человек — чуть меньше, чем на стокгольмской Ericsson Globe Arena, где нынешним летом должен был пройти главный турнир планеты по Dota 2 — The International 10.

Во-вторых, 16 сентября Крылов во время прямого эфира в группе ХК «Авангард» в VK сообщил, что с нового года будет запущена лига по CS:GO, при этом сам он приложит все усилия для того, чтобы игры проходили не в надоевшем всем онлайн-режиме, а «на живую», что привлечет больше зрителей.

Разумеется, в Балашихе обещают открыть на базе ХК и свои команды по популярным дисциплинам, что сделает этот клуб главным противником «Ак Барса» и в этой сфере — создается принципиальное противостояние не только на льду и в социальных сетях, но в киберпространстве.

Футбол знает множество неудачных примеров открытия собственных киберспортивных подразделений

Разумеется, это должно подтолкнуть и остальные команды либо к подписанию уже готовых ростеров, чтобы те выступали под логотипом хоккейных клубов, либо к созданию организаций с нуля — из болельщиков и других любителей.

В то же время «хоккеистам» стоит присмотреться к опыту своих «старших» товарищей из футбола, где такая практика имеется достаточно давно. И где помимо удачных примеров, как у «Ман Сити», ПСЖ и «Барселоны», есть и не слишком хорошие. Далеко за примерами ходить не нужно — можно припомнить историю с футбольным «Анжи», имевшим когда-то наполеоновские амбиции суперклуба, но все сложилось, как карточный домик, когда инвестор наигрался в игрушку. То же произошло с киберспортивным подразделением ФК.

Напомним, на стыке 2016-2017 годов клуб создал Cyber Anji, назначив директором Мурада Алиева. Тот подписал чемпиона The International 2011 Александра «XBOCT» Дашкевича и доверил ему собрать состав. Команда подписала Максима «Yoky» Кима и троих экс-игроков Comanche. Но к отборочным играм на The International 2017 от оригинального состава остались лишь Yoky и Евгений «Chuvash» Макаров. Коллектив не прошел даже в плей-офф квалификации для СНГ.

В итоге организация проживет полгода и канет в Лету.



Проект «Кибер Анжи» закрыт. Нужно забыть работу в этом клубе, как кошмарный сон. — Murad (@MuradinhoMurad) June 29, 2017

Сулейману Керимову быстро стала неинтересна идея содержать еще и киберспортивный состав. Что же ждать от хоккейных клубов, финансовые возможности и интерес к которым зачастую сильно ниже, чем у футбольных?

Будем надеяться, что истории неудач усвоены и хоккейные клубы не станут рассматривать киберспорт лишь как способ помериться амбициями, а будут делать из него зрелище для болельщиков.