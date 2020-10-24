Почем Ильич для народа?

Пока в Казани реставрируют главный памятник вождю мирового пролетариата, «Реальное время» изучило, сколько стоит мини-Ленин для частных коллекций

Фото: Роман Хасаев

Немногим более недели назад в Казани с постамента на площади Свободы демонтировали один из символов ушедшей эпохи — памятник Ленину, построенный еще в 1954 году и простоявший в центре города 66 лет в первозданном виде. Почти пятиметровую скульптуру увезли в Кукмор, где ее очистят и подновят, да и сам постамент разберут и соберут заново, укрепив фундамент. А во время масштабной «чистки» Ильича «Реальное время» решило выяснить, какими «ленинскими» лотами можно поживиться в Казани у частных продавцов.

Стать октябренком за миллиард

На популярном сайте объявлений по запросу «Ленин» в Казани выдается не одна сотня объявлений. Разброс цен для коллекционеров или просто скучающих по той эпохе покупателей — на любой вкус и кошелек. Например, всего за 35 рублей можно стать счастливым обладателем томика из собрания сочинений вождя мирового пролетариата. Полное собрание сочинений 1971 года выпуска предлагается за 5 тысяч.

Но не все продавцы такие щедрые. Например, со значком «Молодой Ленин» автор одного из объявлений готов расстаться только за 50 тысяч рублей. При ближайшем рассмотрении «молодой Ленин» оказывается октябрятским значком. Можно купить и пионерский значок — он заявлен как «Значок «Всегда готов» и оценивается в 100 тысяч. Элемент сюрреализма в нашу подборку вносит еще один такой же значок с заявленной ценой в миллиард рублей (этот продавец трубку не снял, поэтому выяснить, скрывается ли под слоем эмали натуральный алмаз или кусок редкоземельного металла, не представляется возможным).

Более приближенные к реальности цены на значки встречаются чаще: начинаются они от 50 рублей. За 5 400 — тематический значок с изображением вождя, сделанный для приема иностранных делегаций в 1976 году.

Есть к услугам почитателей памяти Ленина самые разнообразные изображения — представлены и чеканка (всего за 2,5 тысячи рублей), и 11-сантиметровая алюминиевая накладка за 700 рублей, и настольная медаль за 400, и открытки конца 1920-х годов по 500 рублей, и многое, многое другое.

Словом, память о вожде в Казани сохранена на отлично и изо всех сил пытается быть проданной.

Обмен Ленина на хадж

Тем, кого интересует скульптурное искусство, можно предложить ввести запрос «Бюст Ленина». И по нему лотов представлено уже гораздо меньше, но тоже достаточно — несколько десятков. И первое, что бросается в глаза своей ценой и масштабом размаха — оптовая продажа 56 разномастных бюстов и статуэток общей стоимостью в 160 тысяч рублей.

Как рассказал «Реальному времени» коллекционер Эмир Абдуллин, который до выхода на пенсию трудился сварщиком, свой первый значок с изображением Ленина 1930-го года выпуска (это самый «пожилой» экспонат в коллекции) он приобрел за 4 тысячи рублей около шести лет назад. Сейчас на Avito стоимость этого лота оценивается уже в 19 тысяч.

— Решение о покупке значка я принял, можно сказать, спонтанно. В тот период у меня как раз были свободные деньги, и я приобрел значок. А потом потихоньку пошло и поехало. На данный момент у меня в коллекции 1 700 значков, 13 вымпелов, 57 бюстов (недавно последний, 57-й мне отдал задолжавший деньги товарищ), штук 40 разных медалей, наборы открыток и многое другое, связанное с Лениным, — сообщил обладатель внушительного собрания ленинских артефактов.

Эмир Абдуллин, возраст которого близится к шестидесяти годам, признался, что коллекционирование ему порядком надоело. Собеседник рассчитывает отдать всю свою «ленинскую» коллекцию за 450 тысяч рублей одному покупателю. На вырученные деньги от мечтает съездить в хадж в Мекку.

— Я хочу целиком продать свою коллекцию одному человеку. В идеале — по отдельности ничего бы не отдавал. Три чемодана у меня уже полностью упаковано — там значки, медали, открытки и все остальное, нашел и материал для упаковки всех бюстов, — рассказывает он «Реальному времени».

По словам Эмира Абдуллина, в надежде выгодно пристроить свою коллекцию летом этого года он даже съездил в совхоз имени Ленина (его директор — Павел Грудинин).

— Там моя коллекция оказалась никому не нужной. Мне сказали, что сейчас все уперлось в деньги. И посоветовали мне съездить в Горки Ленинские, тем более это было недалеко. Администратор высоко оценила мою коллекцию, но предложила передать ее в дар музею-заповеднику. Я отказался, ведь мне никто ничего не дарил, я все покупал сам, — признался он.

Абдуллин предлагал свои сокровища и казанскому Дому-музею Ленина. Но и там деньгами разжиться не удалось, а вот в дар коллекцию приняли бы с удовольствием. Но коллекционер не унывает и продолжает поиски того самого состоятельного покупателя, преданного идеям Ильича.

Абдуллин предлагал свои сокровища и казанскому Дому-музею Ленина. Но и там деньгами разжиться не удалось, а вот в дар коллекцию приняли бы с удовольствием. Фото: Роман Хасаев

Два объявления — один бюст

Продавец из Казани по имени Максим разместил объявление о продаже гипсового бюста Ленина несколько недель назад. Но ни одного интересующегося этим лотом пока не появилось, хотя стоит он очень по-божески — 2 200 рублей. Максим сообщил, что бюст нашел, когда проводил капитальный ремонт в квартире, так что никаких вложений в этот экспонат ему делать не пришлось.

Куда более серьезные деньги за бюст Ленина предлагает казанец Марат — цена его лота 30 тысяч рублей. Причем продавец разместил сразу два объявления о его продаже. На фото в одном из них бюст находится в довольно неприглядном, неряшливо окрашенном виде и описывается как чугунный.

Второе объявление содержит актуализированную информацию: предполагается, что Ильич сделан из стали, причем он уже очищен от краски — скульптура более темная. В этом объявлении есть и вес экспоната (20 кг), и линейные параметры (34 см в высоту, 40 см в ширину).

Как рассказал «Реальному времени» Марат, потенциальных покупателей пока не так много, «но люди обращаются». Он подтвердил, что в двух объявлениях представлен один и тот же бюст, просто в темном варианте краска уже убрана.

«Он был покрыт водоэмульсионной краской — некоторые спрашивали, есть ли на бюсте какой-то заводской штамп, но из-за краски выяснить это не представлялось возможным. Поэтому мы решили ее убрать», — рассказывает он.

А вот историю обретения этого экспоната наш собеседник предпочел не раскрывать — можно предполагать самые таинственные варианты.

«Я бы не сказала, что ажиотаж, как за колбасой»

Владимир, продающий панно из чугуна с изображением Ленина 1939 года весом 20 кг и диаметром 52 см за 35 тысяч рублей, оказался совсем неразговорчивым.

«Я же антиквар. Это мой заработок. Зачем я что-то буду раскрывать? Меня интересуют только покупатели», — категорично отреагировал он и положил трубку.

Валерия продает статуэтку Ленина из чугуна высотой 27 см за 22 тысячи. Вождь революции изображен в полный рост, одет в двубортную шинель, на голове шапка, взгляд — суровый, но мечтательный, вдаль. По словам Валерии, статуэтка принадлежала ее родителям, так что в этом случае мы имеем дело с распродажей наследства.

— Мне пишут некоторые потенциальные покупатели. Но я бы не сказала, что ажиотаж, как за колбасой. Это же для тех, кто занимается старинными вещами, — сказала она «Реальному времени».