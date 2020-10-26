«Таттелеком» отказался от Крыма

«Таттелеком», «дочка» которого, «Элемте-Инвест», 6 лет назад получила лицензию на развитие мобильной связи на Крымском полуострове, продал компанию местному игроку «Миранда-медиа»

Как стало известно «Реальному времени», «Таттелеком» и принадлежавший до 2014 года «Ростелекому» крымский провайдер связи «Миранда-медиа» оформили сделку по продаже последнему компании «Элемте-Инвест» вместе с лицензиями на подвижную радиотелефонную связь, на передачу данных, телематику и IP-телефонию в Крыму. «Таттелеком» получил «крымские лицензии» еще при прежнем гендиректоре Лутфулле Шафигуллине, но за шесть лет их действия татарстанский оператор связи не ввел ни одного объекта. Стоимость нынешней сделки не раскрывается, при этом эксперты считают ее разумным и назревшим шагом татарстанского оператора, подвергая сомнению целесообразность решения о получении лицензий в 2014-м. Между тем Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма ожидает, что с их приобретением «Миранда-медиа» начнет строить новую собственную сеть, чтобы улучшить качество связи во время пиковых нагрузок в курортный сезон.

«Таттелеком» не увидит Черного моря

Крымская сделка «Таттелекома» могла остаться незамеченной в силу известных политических обстоятельств, если бы не обязанность раскрывать информацию обо всех существенных событиях. Следуя этому, «Таттелеком» сообщил о продаже 100% долей в подконтрольном ему ООО «Элемте-Инвест». Именно на него были оформлены четыре лицензии Роскомнадзора, позволяющие осуществлять работу в городе Севастополе и на всей территории Республики Крым. Это лицензии на подвижную радиотелефонную связь, на передачу данных, телематику и IP-телефонию. Изначально они были выданы в ноябре 2014 года, а после истечения пяти лет были пролонгированы на второй срок — до 2024 года. Задолго до истечения этого срока «Таттелеком» сообщил о прекращении контроля над ООО «Элемте-Инвест»: 22 октября информация об этом опубликована на портале раскрытия «Интерфакс».

Одновременно с этим стало известно, что новым владельцем татарстанской компании-держателя лицензий «Таттелекома» стал крымский провайдер связи «Миранда-медиа», который ранее контролировался «Ростелекомом» (сейчас ему принадлежит только 20%, — прим. авт.). По данным системы «Спарк-Интерфакс», в распоряжение «Миранда-медиа» перешло 100% долей «Элемте-Инвест». Однако главную ценность для нового собственника «Элемте-Инвест» представляет не весь набор крымских лицензий «Таттелекома», а лишь отдельная часть — на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с покрытием по всему Крымскому полуострову на определенной радиочастоте (технические данные по лицензии не раскрываются, — прим. авт.). С ее приобретением крымский интернет-провайдер получил выход на локальный рынок мобильной связи. Учитывая, что «короткая» лицензия «Таттелекома» действует до 2024 года, то крымскому игроку «Миранда-медиа» придется подтвердить ее действие и к моменту ее окончания начать строительство объектов телекоммуникационной инфраструктуры.

«Таттелеком» сообщил о продаже 100% долей в подконтрольном ему ООО «Элемте-Инвест». Фото tatar-inform.ru

«Миранда» заговорит по-татарски

Известие о том, что компания «Элемте-Инвест» приобрела лицензию на сотовую связь в Крыму, впервые появилось в декабре 2014 года, после Крымской весны на полуострове. Тогда сообщалось, что «Элемте-Инвест» станет вторым по счету мобильным оператором в Крыму, предоставляющим свои услуги по российским законам. К тому моменту «Таттелеком» имел опыт работы в области мобильной связи — он стал первым оператором, осуществившим запуск LTE-сетей на базе тех GSM-частот, которые у него имелись, а в 2013 году компанией была выкуплена дочерняя компания СМАРТС — «СМАРТС-Казань», владеющая GSM-лицензией.

Согласно лицензионным обязательствам, «Таттелеком» должен был начать оказывать свои услуги не позднее 2016 года, так как срок действия лицензии истекал в 2019 году. Прежний гендиректор компании Лутфулла Шафигуллин в интервью изданию CNews тогда рассказывал, что «Элемте-Инвест» придет в Крым не ранее чем через три года. При этом он объяснял задержку не политическими, а экономическими соображениями. По его словам, ему бы хотелось оказывать услуги фиксированной связи на полуострове, однако текущий курс рубля не позволяет этого сделать, поскольку нужно потратить крупные суммы на оборудование для строительства сети. Однако почти за пять лет проект так и не стартовал.

Прежний гендиректор компании Лутфулла Шафигуллин рассказывал, что «Элемте-Инвест» придет в Крым не ранее чем через три года. Фото tatarstan.ru

«Крымский багаж» в мае 2019 года перешел к новому гендиректору «Таттелекома» Айрату Нурутдинову вместе с продлением лицензий до ноября 2024 года. Судя по всему, татарстанский оператор связи принял принципиальное решение избавиться от обязательств по выходу в Крым.

Собеседник «Реального времени», знакомый с ситуацией в отрасли, объясняет это тем, что «Таттелеком» решил сконцентрироваться на местном телекоммуникационном рынке, где ему принадлежат лидирующие позиции, а не распыляться ресурсами в отдаленных точках страны. «По сути, продажа «Элемте-Инвест» — единственно верное решение. Наличие лицензии налагает на оператора обязательства по развитию сети, и у «Таттелекома» был выбор — либо самостоятельно развивать сеть в Крыму, либо просто вернуть лицензию государству, либо продать дочернюю компанию вместе с лицензией. При этом в случае реализации проекта на полуострове только на строительство базовых станций компании пришлось бы с ходу направить как минимум полмиллиарда рублей. Поэтому вполне логично, что «Таттелеком» продал лицензии и сконцентрировался на развитии сетей в родном регионе, не пытаясь «угнаться за двумя зайцами сразу» и не распыляя деньги и силы на несколько удаленных территорий. У компании очень сильно улучшились показатели, при этом инвестиции в татарстанские проекты наверняка дадут больше эффекта, чем попытка освоить дальние края. Если честно, не уверен, нужно ли было получать лицензии еще тогда, в 2014-м», — говорит источник.

В обеих компаниях «Реальному времени» подтвердили факт заключения сделки по переходу прав на «Элемте-Инвест». В пресс-службе татарстанского оператора связи объяснили решение «продолжением начатой в прошлом году работы по повышению эффективности группы компаний «Таттелеком», в том числе по оптимизации структуры дочерних предприятий». «В связи с тем, что топ-менеджмент сосредоточен на реализации профильных проектов, в соответствии с решением совета директоров состоялась продажа доли в ООО «Элемте-Инвест», — пояснили в пресс-службе «Таттелекома». В свою очередь покупатель татарстанских активов «Миранда-медиа» не стал отрицать, что целью покупки «Элемте-Инвест» явилась лицензия на мобильную связь, но раскрывать планы по завоеванию рынка посчитали преждевременным.

Покупатель татарстанских активов «Миранда-медиа» не стал отрицать, что целью покупки «Элемте-Инвест» явилась лицензия на мобильную связь. Фото miranda-media.ru

«Комментировать сделку пока не можем», — сообщила «Реальному времени» директор по связям с общественностью компании Виктория Саулова.

Положительно оценивают сделку двух операторов связи в Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

— Действительно, «Миранда-медиа» собирается этим заниматься, лицензию они приобрели, — подтвердила «Реальному времени» заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик.

По ее словам, «Таттелекому» совершенно незачем отвлекаться на Крым в силу географической отдаленности, если на месте есть игроки. Было принято разумное решение, убеждена она.

Стоимость сделки ни одна из сторон не назвала, а эксперты оценивают ее как «джентльменскую сделку» без особой выгоды для ее правообладателя. Другие полагают, что «Таттелеком» мог неплохо на этом заработать и пришедшая в прошлом году команда «топов» дождалась выгодного для компании предложения.



— Лицензия — это конечный ресурс. Нельзя прийти к государству, и сказать: продайте нам лицензию. Их физически нет. Их ищут на рынке. Поэтому продажа практикуется игроками, — говорит эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Но он затруднился оценить сумму предложения, поскольку неизвестен набор частот по этим лицензиям.



Крымская пятерка ?

С приобретением татарстанской лицензии «Миранда-медиа» может стать пятым по счету игроком в Крыму.

— До него четыре года назад вышел работать оператор мобильной связи Volna Mobile (ООО «КТК Телеком»), который стал четвертым сотовым оператором на полуострове, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» выпускающий редактор профильного издания ComNews.ru Денис Шишулин. — За сравнительно небольшой период рынок мобильной связи Крыма наполнился локальными игроками, которые в силу отсутствия конкуренции с крупнейшими российскими операторами мобильной связи (так называемой «большой четверкой») имеют возможность развивать бизнес без оглядки на «старших братьев». При этом до февраля 2016 года в Крыму работал только один сотовый оператор — краснодарское ООО «К-Телеком» (бренд Win Mobile), который оказывает услуги мобильной связи на полуострове с августа 2014 года. Позже вышел сотовый оператор, созданный на базе «Крымтелекома», и с 2016 года услуги жителям Севастополя стал оказывать «Севмобайл». Таким образом, за сравнительно небольшой период рынок мобильной связи Крыма наполнился игроками. При этом все они формально не связаны с «большой четверкой».

Одна сеть на всех?

Но основная проблема Крыма с точки зрения развития мобильной связи — это недостаточно развитая инфраструктура, которая еще до присоединения к России, видимо, финансировалась операторами по остаточному принципу. Об этом не раз говорили отраслевые аналитики. Что характерно, но с тех пор картина не изменилась. Телекоммуникационная инфраструктура страдает из-за неравномерных нагрузок во время курортного сезона. Это не может не волновать руководство Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

— На полуострове Крым работают четыре мобильных оператора. «Севтелеком» широко распространен в городе федерального значения Севастополь, в самом Крыму как субъекте мало представлен, присутствует точечно. Поэтому основные игроки на полуострове — это «Волна Мобайл» и Win Mobile. Но первая компания не обладает своими сетями, а пользуется инфраструктурой Win Mobile. И хотя частотный диапазон у них разный, но используют они один физический ресурс, — высказала озабоченность в разговоре с нашим изданием замминистра связи Крыма Юлия Килик.

По ее словам, с «Миранда-медиа» проводились предварительные разговоры о строительстве новой сети, так как у них есть магистральные транспортные сети и им достаточно установить на них лишь базовые станции. «Да, действительно, «Миранда-медиа» планирует строить свою сеть. У них есть транспортный «скелет» для создания мобильного оператора, есть инфраструктура кабельных сооружений, транспортные узлы. Но сами понимаете, затраты на эти цели (на базовые станции, — прим. авт.) большие. Пока они только купили лицензию и формируют бизнес-план. Какой итоговый план действий будет? На сегодняшний день нет итогового решения», — отметила собеседница издания.

Замминистра связи Крыма допустила, что, «возможно, в первое время «Миранда-медиа» будет что-то арендовать и параллельно строить». «Конечного решения еще нет. Но мы надеемся, что здесь будет отдельная физическая сеть. Сами понимаете, что любое повреждение физической сети, когда на ней сидит несколько операторов, коснется сразу всех абонентов. Это резкое пропадание связи для большого количества абонентов», — подчеркнула Юлия Килик.

Если будет утвержден задуманный план, то «Миранда-медиа» может стать первым оператором, кто станет предлагать пакетные услуги, как МТС. Но о времени предоставления таких услуг еще сложно говорить. Отметим, что «Миранда-медиа» существует с 2014 года и обладает собственной ВОЛС на территории Крыма протяженностью 1700 км. 80% контролируется ООО «СК Люкстранс», которым владеют частные лица. Они же и управляют компанией. Начиная с 2016 года компания ежегодно увеличивает выручку в пределах 50%. По итогам 2019 года она достигла 1,9 млрд рублей. Сейчас «Миранда-медиа» предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и телевидение, а также является оператором универсальных услуг связи в Крыму и Севастополе. В конце 2019 года компания получила частоты в диапазоне 2,3—2,4 ГГц для создания мультидиапазонной сети ШПД. Сейчас она работает по федеральной программе обеспечения социальных объектов интернетом.

Леонид Делицын, аналитик ГК «ФИНАМ», считает, что для выхода на рынок мобильной связи и реализации лицензионных обязательств ООО «Миранда-медиа» придется потратить 2,5 млрд рублей:

— В Крыму работает несколько операторов, но из федеральных — только МТС. Абонентская база Крыма обладает той особенностью, что может увеличиться на 2 миллиона человек в курортный сезон. С учетом нынешней эпидемической ситуации, когда часть столичных граждан переместилась в Крым на зиму, база может подрасти и в другие месяцы. Безусловно, существует и вероятность возвращения к советским показателям, а это даст уже 10 миллионов абонентов. Скорее всего, простейший путь выхода на местный рынок и состоит в покупке местного оператора, поскольку конкуренцию выдержат не все. Стоимость создания значительного игрока на рынке можно оценить в 2—2,5 миллиарда рублей.