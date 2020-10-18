«Прекрасная Казань бу-бу-бу»: как столице Татарстана сделать следующее туристическое усилие

Несколько спорных предложений на тему

Фото: Максим Платонов

Очевидно, что в XXI веке Казань совершила впечатляющий туристический рывок. В 2005 году, на первом рубеже узнавания столицы Татарстана, о планке в 3,5 млн въездных туристов для города никто не мог даже помыслить. Тем не менее, год назад она была преодолена. Этому надо отдать должное и немедленно забыть. Точнее, развивать успех, поставив себе очередную невыполнимую задачу количественного роста турпотока, а если все сложится, то и «качественного» (из-за рубежа). О том, в каких направлениях здесь стоит подумать, — в колонке журналиста Рустема Шакирова.

Конкуренты из числа сопоставимых российских городов подтягиваются



Воспользовавшись, кстати, казанским примером. Екатеринбург, например, в 2023 году отметит свое 300-летие, и для обоснования этого юбилея тоже потребовалось «подтверждение историков». Которые, конечно, охотно все подтвердили. Причем исторической крышей Екатеринбурга выступили не местные, а московские специалисты. И еще в 2016 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев так и сказал: «Основной целью подготовки к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила является повышение качества жизни уральцев, обеспечение туристической и инвестиционной привлекательности городов путем развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения городов» (курсив наш, — прим. ред.).

И ладно бы только сказал. Через два года уральская столица подала заявку на проведение летней Универсиады, а мы знаем, как много в этом звуке для сердца казанского слилось. Заявка победила, что немудрено при единственном соискателе, так что в том же 2023 году Екатеринбург примет Студенческие игры. Помимо юбилейно-спортивного направления он не без успеха разрабатывает специализацию «город международных выставок и саммитов».

В Нижнем Новгороде в будущем году отметят 800-летие города, под это дело освоят более 20 млрд рублей, которые пойдут в том числе на транспортную инфраструктуру, восстановление исторических памятников, благоустройство общественных пространств.

По-моему, стоит уже сейчас задуматься и поискать глазами «резервы привлекательности» в нашей любимой столице. В чем же они?

Убрать транспорт с площади Тукая

Фото: Максим Платонов

Чтобы она стала настоящей туристической площадью — то есть пешеходной и многолюдной, где туристы могут чувствовать себя и вольготно, и в то же время в центре какой-то «движухи», как, например, на Староместской площади в Праге. Именно людского трафика не хватает казанским площадям. Дворцовая, как 1 Мая и Султан-Галиева, не находятся на пересечении маршрутов, люди там не скапливаются естественным образом. Свободы слишком официальна, Тысячелетия огромна и разреженна, как аэродром.

Как убрать движение с площади Тукая? Судя по всему, тут только два варианта — направить его в объезд или в тоннель под площадью. Оба сопряжены с некоторыми проблемами. Схема движения в первом случае такова (если двигаться по улице Татарстан со стороны речного порта): направо на Островского — налево на Айдинова — налево в Щербаковский переулок — и далее раздвоение, один рукав ведет направо на Пушкина, другой — прямо на Профсоюзную. Таким образом мы получаем сверхзагруженный участок на ровном месте. И без того плотное движение (помимо легкового автотранспорта, через площадь Тукая проходят 9 автобусных маршрутов и 5 троллейбусных) упрется в узкие улицы и целых четыре поворота вместо одной прямой.

Главный недостаток тоннеля в необходимости его прокладки над линией метро, которое у нас, как известно, совсем неглубокого залегания. Но глубина уже существующего пешеходного тоннеля позволяет предположить, что с «поднятием» его потолка автобусы (но, к сожалению, не троллейбусы) там все-таки пройдут. Да, уменьшится подушка между потолком тоннеля и поверхностью земли, но, поскольку, став пешеходной, эта поверхность не будет испытывать перегрузок, то и необходимость в такой подушке отпадает.

Конечно, у этого решения есть и другие возражения. Прежде всего, здесь деликатные грунты, которые не хочется трогать от греха подальше. Многие, наверное, помнят, как в начале 90-х провалилась дорога в самом начале улицы Пушкина, напротив сквера Тукая, и хорошо, что в этот момент по ней никто не ехал. Ну так что же плохого в том, чтобы вскрыть площадь и увидеть, что под ней происходит, а увидев, залечить современными строительными технологиями?

Кто-то, возможно, вспомнит, что Рыбнорядская площадь изначально имела торгово-проездной характер, и надо бы сохранить за ней эту историческую функцию. Ну тогда она (площадь) еще и утопала в конском навозе. Времена меняются, а с ними меняются функции. И, кстати, тогда площадь была наводнена не только телегами, но и людьми.

Да, и Кольцаген должен быть разрушен.

Придумать «казанский» транспорт

Фото: altermama.ru

К 2040 году в идеальной Казани будущего ожидается настоящая транспортная революция, но все это — 26 новых станций метро, 57 новых развязок, новые дороги, кольцевая электричка, скоростной трамвай до «Салават купере» — из разряда «жизненной необходимости», а не туристической фишки вроде «амфибуса» в Роттердаме (кстати, чем не вариант для Казани, где так много воды).

То есть такой вещи, про которую можно сказать: а поехали в Казань, погуляем по набережной, покатаемся на... Нет, не на «пазике» №197, а, например, на декоративном «набережном» транспорте с мягким ходом, следующем по маршруту Кремль — мост Миллениум — Ривьера — Центр семьи Казан — Кремль с отдельным мостиком через Казанку у Миллениума.

Потому что пройти пешком эти расстояния нереально, а самокаты и велосипеды подходят далеко не всем. Где захотел сел, где захотел слез и идешь себе дальше пешком.

Ликвидация архитектурных уродцев

Ликвидация, понятно, не означает непременно снос. Может быть, эти недоразумения гениально спроектированы внутри и очень удобны для населяющих их людей. Да и вообще снос устойчивых зданий был бы расточительством. Но снаружи эти постройки выглядят как памятники бедности архитектурной мысли (как здание территориального управления Росгвардии на Булаке) или спешке (как отель «Кристалл» на вокзале).

И имя им легион. На том же Булаке сразу за росгвардейской резиденцией следует краснокирпичный монстр (переулок Кирова, 2а). Возможно, его почти глухой торец должен был закрыться новым домом по Лево-Булачной, но нового дома все нет и нет. Следом — страшненький бизнес-центр в грязной штукатурке (Лево-Булачная, 24). И так далее. Всем этим зданиям нужно преображение, и желательно такое, чтобы они больше не конфликтовали друг с другом. Булак, кстати, более других крупных улиц в центре страдает от отсутствия цельности, хотя при должной застройке, учитывая его расположение и, главное, бесценный канал, мог бы соперничать по популярности с Баумана.

Понятно, что пока такое облагораживание выглядит утопично. У зданий разные собственники, стилевым единообразием Булака они обеспокоены меньше всего. С этой задачей может справиться только ударная кампания на региональном уровне, аналогичная «прогулкам Минниханова» в 2011 году, которые изменили подходы к новой застройке в центре.

Стоит как-то радикально преобразовать и 9-ти и 14-этажки по улице Татарстан по соседству со Старо-Татарской слободой. Сейчас они грубо «попирают старину», и без того во многом суррогатную. Почти как в Йошкар-Оле, где сразу за новодельным «Кремлем» высится советское многоэтажное жилье.

