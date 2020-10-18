Видео недели: двенадцатый iPhone, встреча туриста с пумой и страхи студентов КФУ

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Новый iPhone

На этой неделе Apple представила сразу четыре новых модели iPhone. Стоить они будут от 70 до 110 тысяч рублей в самой простой комплектации. В России интенсивнее всего обсуждается решение «яблочников» не продавать со смартфонами зарядные устройства.

Встреча с пумой

Американец прославился на весь мир, выложив запись своей встречи с пумой во время туристской прогулки по Слейт Каньону. Он наткнулся на животное в траве и попытался к нему приблизиться, однако агрессивная реакция пумы заставила его уносить ноги. Хищник преследовал человека около шести минут, все это время турист записывал видео.

Студенты КФУ о своих страхах

Студенты КФУ записали ролик «Я не боюсь говорить...», вызвавший бурную реакцию в соцсетях. В коротком видео несколько человек рассказали о своих опасениях по поводу экологии, гендерного неравенства и политической несвободы в России.

«Поле чудес» и 100-летие ТАССР

В пятницу Первый канал показал выпуск передачи «Поле чудес», посвященный 100-летию ТАССР. Все девять игроков прибыли в студию к Леониду Якубовичу из Татарстана. Вопросы игрокам также касались республики.

Обращение к Путину из Татарстана

Группа противников строительства трассы М-12 из Татарстана записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Жители Лаишевского района призвали пересмотреть трассировку платной автодороги, перенеся ее подальше от населенных пунктов.

Новая звезда из Мензелинска

На прошлых выходных телеканал НТВ показал очередной выпуск проекта «Ты супер!», в котором снялся 14-летний Данила Новиков из Мензелинска. Мальчик исполнил песню Филиппа Киркорова «Марина». Его выступление было настолько профессиональным, что за юношу проголосовали все челны жюри: Игорь Крутой, Диана Арбенина, Елка и Алексей Воробьев.

Драка на Космонавтов



Водитель службы доставки воды поцарапал автомобиль казанца во дворе дома по улице Космонавтов. Когда мужчина потребовал возместить ущерб, доставщик приехал на место ДТП с друзьями, решив уладить вопрос с помощью кулаков.

Казанский марафон для детей

В прошлое воскресенье в столице Татарстана прошел ежегодный Казанский марафон. В забеге приняли участие около 20 тысяч спортсменов. Помимо основных трасс на 42,2 км, 21,1 км и др., был предусмотрен и детский маршрут — Timerkids.

Рухнувший мост

В Ленинградской области нерадивый водитель грузовика умудрился обрушить пешеходный мост. Самосвал с поднятым кузовом пытался проехать под надземным переходом и задел конструкцию.

«Антиковидный» концерт

Группа Flaming Lips провела в США необычный концерт: все музыканты и зрители находились в индивидуальных пластиковых пузырях — зорбах.