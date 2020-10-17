Многодетным нижнекамским семьям урезали выбор бесплатных участков земли

А отмена ЕНВД грозит сокращением доходов местного бюджета

Без малого 2 часа длилась накануне первая рабочая сессия новоизбранных депутатов районного совета Нижнекамска. За это время народные избранники приняли решения по 13 вопросам, касающимся, в частности, изменений в бюджете района, повышения зарплаты муниципальным служащим и бюджетникам, распределения земли для многодетных семей и др., а также избрали главу исполкома НМР. Сессия прошла с участием Олега Морозова, который был избран в Госдуму по Нижнекамскому избирательному округу 13 сентября. Подробности — в материале «Реального времени».

Новый старый глава исполкома

Ключевым вопросом повестки дня стало избрание руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района. На конкурс, объявленный ранее в местных СМИ, было подано немало заявок, но до финала дошли, как и следовало ожидать, всего два кандидата — действующий (с августа 2016 года) глава райисполкома Айдар Сайфутдинов и его заместитель Ленар Ахметов. Каждый из них представил депутатам свою программу действий на ближайшую пятилетку.

Озвученные Сайфутдиновым инициативы оказались, по сути, продолжением тех программ и решений, которые реализуются в Нижнекамске и районе последние годы: создать комфортные условия для развития деловой среды, активно привлекать ресурсы республики и федерального центра, обеспечить рост доли МСБ и решить, наконец, самую острую на сегодня проблему для Нижнекамска, связанную с нехваткой общественного транспорта.

Кстати, 36-летний Сайфутдинов — довольно активный блогер. В своем аккаунте в «Инстаграме» он регулярно выкладывает посты о событиях из жизни Нижнекамска и района. До прихода в исполком Сайфутдинов занимал должность заместителя генерального директора «УК «Татнефтехиммонтаж». В 2002 году будущий глава исполкома окончил Нижнекамский политехнический колледж, в 2010-м — КГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление, менеджер».

В планах Ахметова — довольно интересные инициативы: развитие в Нижнекамске IT-отрасли, создание IT-парка, который должен стать точкой формирования кадров для цифровой отрасли

Его заместитель, Ленар Ахметов, программную речь произнес бодро и уверенно. Если первый кандидат говорил в целом о направлениях, без явной конкретики, то в планах Ахметова — довольно интересные инициативы: развитие в Нижнекамске IT-отрасли, создание IT-парка, который должен стать точкой формирования кадров для цифровой отрасли, что, в свою очередь, поможет сократить отток молодежи в другие города. Кстати, сегодня доля выпускников нижнекамских вузов, уезжающих в крупные города страны, составляет, по словам Ахметова, 80 процентов. Решить проблему, считает кандидат, поможет создание мощного вуза с отраслевой спецификой, по примеру университета Иннополиса, где на 300 мест приходит 5 тыс. заявок от абитуриентов.

Обратил внимание Ленар Ахметов и на нехватку молодежных центров, где молодое поколение нижнекамцев могло бы реализовывать свои таланты. Полная цифровизация услуг в медицине, социальной сфере, в системе ЖКХ, проекты «Цифровое кладбище», «Цифровая административно-техническая инспекция» и другие — эти проекты уже в глубокой стадии проработки, отметил 32-летний кандидат. Замруководителя исполкома он стал 2 года назад, курирует вопросы экономического развития, проектного управления, охраны окружающей среды и развития транспортной сферы НМР. Прежде Ахметов 4 года возглавлял Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как и следовало ожидать, 29 присутствовавших на сессии депутатов вновь избрали руководителем исполнительного комитета НМР Айдара Сайфутдинова. Он будет исполнять свои обязанности до 2025 года. Голосование по второй кандидатуре уже не проводилось. После оглашения результатов между главой НМР Айдаром Метшиным и новоизбранным руководителем исполкома был подписан контракт.

Как и следовало ожидать, 29 присутствовавших на сессии депутатов вновь избрали руководителем исполнительного комитета НМР Айдара Сайфутдинова

Статья расходов бюджета и зарплаты бюджетников пошли в рост

Как и на недавней городской сессии, депутатский корпус района единогласно принял изменения в бюджет, касающиеся увеличения его расходной части. Если в первоначальной версии, принятой в декабре 2019 года, бюджет НМР был бездефицитным, то в течение года, как и в случае с городской казной, внесенные в него изменения сделали его дефицитным. В итоге депутатам предложили утвердить доходную часть в размере 5,404 млрд рублей, а расходную — в 5,532 млрд.

Помимо этого, депутаты приняли решение о распределении еще 150 млн рублей, поступивших в муниципальную казну из республиканского (почти 79 млн рублей) и федерального (71,6 млн) бюджетов. 56 млн рублей пойдут на выполнение «майских указов» президента РФ, 53 млн направят на обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов (так называемыми «путинскими завтраками»), еще 35 млн получат учителя за классное руководство, а на премирование сельских глав решено выделить 2 млн рублей. Выплатят гранты и победителям конкурса «Лучший методист» — на общую сумму 1,5 млн рублей.

В ходе рабочей сессии депутаты утвердили и размер ежемесячного денежного вознаграждения главы района, его замов, председателя контрольно-счетной палаты района, а также должностных окладов муниципальных служащих. С 1 октября зарплата каждого из них увеличится на 3 процента. Как уже сообщало «Реальное время», оклад главы района — мэра Нижнекамска Айдара Метшина вырос с октября этого года на ту же величину.



Депутатский корпус района единогласно принял изменения в бюджет, касающиеся увеличения его расходной части

Как и на сессии горсовета, районные депутаты утвердили повышение должностных окладов работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы. Их оклады вырастут с 1 октября этого года на те же 3 процента. Если раньше их оклад равнялся 11 163 рублям, то с октября он увеличится на 335 рублей.

Земельных наделов хватит всем, но не везде

Обсудили на сессии и бесплатную выдачу земель в собственность многодетным семьям. По данным начальника отдела земельных и имущественных отношений НМР Максима Конькова, земельные участки в различных сельских поселениях района за период реализации федеральной программы уже получили 2 143 семьи с тремя и более детьми.

Остальные из 3 747 семей, числящихся в списке на предоставление участка, получат положенные государством сотки лишь в двух сельских поселениях Нижнекамского района — Майскогорском и Елантовском. Там, где земельные участки выделялись прежде (Афанасовское, Простинское, Красноключинское, Кармалинское и Сухаревское и др. поселения), как подчеркнул Коньков, уже нет свободных или пригодных для этих целей угодий. Так что теперь многодетные семьи, проживающие, например, в Шингальчинском сельском поселении, получат землю не у себя в селе, а в соседнем селе Шереметьево.

Остальные из 3 747 семей, числящихся в списке на предоставление участка, получат положенные государством сотки лишь в двух сельских поселениях Нижнекамского района — Майскогорском и Елантовском, сообщил Максим Коньков

Отказ от «вмененки» сократит доходы местной казны

Еще одним из принятых депутатами решений стала отмена действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года. Разговоры об отмене этого режима велись еще 3 года назад, но именно с начала будущего года ЕНВД утратит свою силу на территории РФ. Режим так называемой «вмененки» позволял, по мнению экспертов, уклоняться от уплаты налогов, а также отмывать и обналичивать средства. Вместо него бизнесу предложено выбрать один из четырех вариантов налогообложения: упрощенная система; патент; общий режим налогообложения и налог на профессиональную деятельность.

Хотя вмененный налог составляет в среднем всего около 5 процентов от суммы доходов местных бюджетов, внедрение новой системы налогообложения вызывает озабоченность у местных властей. Как отметил Айдар Метшин, «необходимо обеспечить стопроцентный сбор по этим четырем видам. Это будет уменьшение доходной части бюджета». Он обратится к начальнику налоговой инспекции с призывом системно подойти к этому вопросу, особенно на старте сбора налогов по новой методике, дабы не допустить потерь.



Олег Морозов гарантировал поддержку Нижнекамску в решении его инициатив на федеральном уровне, пообещав «стать активным и эффективным помощником и приложить для этого весь свой опыт и возможности»

Нижнекамску пообещали поддержку в Госдуме

На сессии выступил депутат Госдумы Олег Морозов, избранный нижнекамцами в нижнюю палату российского парламента на допвыборах 13 сентября. Как отметил депутат, он прошел уже через пять избирательных кампаний и множество раз бывал в Нижнекамске.

— За 30 с лишним лет я вижу, как меняется в лучшую сторону ваш город, как меняются улицы, фасады, дороги. Город в целом становится все уютнее и комфортнее.

Морозов гарантировал поддержку Нижнекамску в решении его инициатив на федеральном уровне, пообещав «стать активным и эффективным помощником и приложить для этого весь свой опыт и возможности».