В Казани начался «AR/VR хакатон в сфере культуры»

AR/VR-технологии — как развитие и ответ на пандемию

Фото: Василий Иванов

В Казани начался Всероссийский хакатон по созданию интеллектуальных проектов в области народной художественной культуры с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности. За два дня форума «AR/VR хакатон в сфере культуры» семи командам предстоит создать прототипы цифровизации обрядов народов Поволжья.

Тема — обряды народов Поволжья

В хакатоне принимают участие 7 команд, в их составе — 21 человек, это студенты Казанского государственного института культуры, Университета Иннополис, Казанского художественного училища имени Фешина. Их цель — создать за два дня прототипы цифровизации обрядовой культуры региона.



Подведение итогов пройдет 17 октября. Результаты обсудят на круглом столе «Новая цифровая культура» при участии ведущих руководителей учреждений культуры Чувашии, Крыма, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Карачаево-Черкессии, Ульяновской области.

Ранее, 21—24 сентября, на форуме Kazan Digital Week был организован хакатон на разработку cервисов для путешествий по культурным объектам с использованием виртуальной и дополненной реальности. На самом форуме прошла панельная дискуссия «Цифровая трансформация в культуре: тренды 2020». После этого до 15 октября проходил проект «Лекториум: современные технологии в культуре», до хакатона участника могли посетить интерактивную выставку Еxpocult2020.

16—17 октября участники пройдут мастер-класс с экспертами IT-отрасли в области работы с технологиями дополненной и виртуальной реальности. Три лучшие команды получат призы.

«Настало время и для культуры»

Открытие хакатона проходило в онлайн- и офлайн-режиме — ведущие и несколько приглашенных артистов выступали на сцене института культуры, а спикеры зачастую присоединялись к ним в Zoom. При этом «ВКонтакте» ни ведущих, ни спикеров не было слышно из-за фоновой музыки. Было видно, что надежды на технологии возлагаются огромные.

— Я думаю, что вопрос цифровизации в культуре, дополненной реальности, виртуальной реальности — это будущее культуры Российской Федерации, мировой культуры, — сказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. — Сегодня культурный продукт и его продвижение во многом зависят от того, какие усилия прилагаются к развитию цифровизации в том или ином регионе. Думаю, в некоторых вопросах у Татарстана есть наработки, интересные, хорошие, которыми команды в процессе хакатона поделятся.

— Прорыв в сфере культуры, как и в других областях нашей жизни, неразрывно связан с цифровыми технологиями, — продолжила мысль директор департамента науки и образования министерства культуры РФ Светлана Ермакова. — Их активное внедрение и широкое использование во всех сферах — культуры, образования, науки, социально-культурной практики — станет темой предстоящего обсуждения на ближайшие два дня. Сейчас хакатоны широко распространены и рассматриваются компаниями как способ быстрой разработки компьютерных технологий. Настало время и для культуры.



— Мне кажется, это предложение актуально, — добавил министр культуры Удмуртской республики Владимир Соловьев. — В нашей республике, когда мы не можем показывать наши спектакли, концерты перед зрителем, есть другие инструменты и возможности, которые нам предоставляет электроника и другие механизмы.

— VR-технологии давно нашли свое место в Республике Татарстан, — отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Радик Гисмятов. — В частности, Билярский заповедник, Болгар и многие музеи применяют эти технологии, чтобы каждый житель республики в условиях пандемии, ограничительных мер мог окунуться в мир культуры.

