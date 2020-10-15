Дружба на десятилетия: Волгоградский ТЮЗ привез казанцам новую версию старой сказки

Спектакли для всех возрастов

С 15 по 18 октября в Казанском театре юного зрителя пройдут гастроли Волгоградского ТЮЗа. Шесть спектаклей для больших и маленьких, а в целом — для всех возрастов, привезли юные коллеги наших тюзовцев в рамках программы «Большие гастроли». Казанцев приглашают на утренние спектакли «Цирк Шардам, или Школа клоунов» по пьесе Даниила Хармса, «Волшебную лампу Аладдина» Юрия Жигульского и особенную постановку — «Финист — Ясный сокол» Николая Шестакова.

Вечерние спектакли, как правило, предназначены для взрослых, но как утверждают актеры Волгоградского ТЮЗа, они совсем не против, если кто-то придет на них с детьми — в этих постановках затрагиваются проблемы, которые актуальны для всех возрастов.

Так, например, герои спектакля «Как выдать маму замуж» братьев Пресняковых — подросток и его мама. Тема отцов и детей всегда стояла остро для разных поколений. Так же по вечерам будут представлены комедия «Счастливый день» Александра Островского и водевиль «Беда от нежного сердца» по пьесе Владимира Сологуба.

Как Казань и Сталинград подружились ТЮЗами

Как рассказала руководитель литературно-драматической частью Казанского ТЮЗа Елена Акимова, Казань с Волгоградским ТЮЗом связывает особая история:

— 1 сентября 1942 года был издан указ о зачислении актеров Сталинградского ТЮЗа в Казанский театр. С тех пор многие актеры остались в Казани, мы дружим, наша история связана. Тот сезон был открыт спектаклем «Финист — Ясный сокол» по пьесе Николая Шестакова. К слову, он же был показан последним в военном Сталинграде перед эвакуацией театра. В 2012 году волгоградцы были у нас на обменных гастролях и вновь показали нам «Финиста». В этот приезд мы их очень просили снова его повторить, ведь зрители смотрели его с огромным интересом.

Ведущая актриса Волгоградского ТЮЗа Татьяна Доронина добавила, что новая постановка «Финиста» создана в 2011 году, она не является точной копией того спектакля.



— Мы старались сохранять дух русской глубинной сказки. Видео перед началом рассказывает, что этот спектакль ознаменовал веру в неизбежную победу. Времена всегда тяжелые, но красной нитью через всю сказку проходит — надо верить.

В театре ожидается аншлаг

Гости отметили, что приехали в Казань, соблюдая все меры предосторожности — перед поездкой вся труппа еще раз сделала тест на коронавирус. Артисты ехали сами и везли декорации и костюмы в своем собственном автобусе. Елена Акимова добавила, что и в театре при 70-процентной рассадке также соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.

Интересно, что, по словам Татьяны Дорониной, казанский зритель несколько отличается от волгоградского:

— В прошлый приезд мы получили колоссальное удовольствие от общения с казанцами. Наш зритель более сдержанно воспринимает спектакли. А ваши, не только дети, но и взрослые, приходят с горящими глазами. Они нам дали такую энергетику, которую мы еще долго по частицам раздавали зрителю у себя дома.

Известно, что на спектакли 15 октября билеты уже раскуплены. Однако на последующие три дня они еще есть. Единственное исключение «Финист — Ясный сокол», который будет показан в последний день гастролей, 18 октября. Билетов на него, как удалось узнать корреспонденту «Реального времени», уже нет.



Гастроли ТЮЗов двух городов должны были стать обменными, однако Казанский театр юного зрителя отправится в Волгоград только в 2021 году.

Анна Тарлецкая