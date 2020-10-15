Дружба на десятилетия: Волгоградский ТЮЗ привез казанцам новую версию старой сказки
Спектакли для всех возрастов
С 15 по 18 октября в Казанском театре юного зрителя пройдут гастроли Волгоградского ТЮЗа. Шесть спектаклей для больших и маленьких, а в целом — для всех возрастов, привезли юные коллеги наших тюзовцев в рамках программы «Большие гастроли». Казанцев приглашают на утренние спектакли «Цирк Шардам, или Школа клоунов» по пьесе Даниила Хармса, «Волшебную лампу Аладдина» Юрия Жигульского и особенную постановку — «Финист — Ясный сокол» Николая Шестакова.
Вечерние спектакли, как правило, предназначены для взрослых, но как утверждают актеры Волгоградского ТЮЗа, они совсем не против, если кто-то придет на них с детьми — в этих постановках затрагиваются проблемы, которые актуальны для всех возрастов.
Так, например, герои спектакля «Как выдать маму замуж» братьев Пресняковых — подросток и его мама. Тема отцов и детей всегда стояла остро для разных поколений. Так же по вечерам будут представлены комедия «Счастливый день» Александра Островского и водевиль «Беда от нежного сердца» по пьесе Владимира Сологуба.
Как Казань и Сталинград подружились ТЮЗами
Как рассказала руководитель литературно-драматической частью Казанского ТЮЗа Елена Акимова, Казань с Волгоградским ТЮЗом связывает особая история:
Ведущая актриса Волгоградского ТЮЗа Татьяна Доронина добавила, что новая постановка «Финиста» создана в 2011 году, она не является точной копией того спектакля.
— Мы старались сохранять дух русской глубинной сказки. Видео перед началом рассказывает, что этот спектакль ознаменовал веру в неизбежную победу. Времена всегда тяжелые, но красной нитью через всю сказку проходит — надо верить.
В театре ожидается аншлаг
Гости отметили, что приехали в Казань, соблюдая все меры предосторожности — перед поездкой вся труппа еще раз сделала тест на коронавирус. Артисты ехали сами и везли декорации и костюмы в своем собственном автобусе. Елена Акимова добавила, что и в театре при 70-процентной рассадке также соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.
Интересно, что, по словам Татьяны Дорониной, казанский зритель несколько отличается от волгоградского:
Известно, что на спектакли 15 октября билеты уже раскуплены. Однако на последующие три дня они еще есть. Единственное исключение «Финист — Ясный сокол», который будет показан в последний день гастролей, 18 октября. Билетов на него, как удалось узнать корреспонденту «Реального времени», уже нет.
Гастроли ТЮЗов двух городов должны были стать обменными, однако Казанский театр юного зрителя отправится в Волгоград только в 2021 году.
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