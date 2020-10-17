Опрос предпринимателей: как вы относитесь к онлайн-переговорам?
В России провели исследование среди предпринимателей об их отношении к онлайн-переговорам. Результаты показали, что 85% респондентов до пандемии редко общались с партнерами в таком режиме, но большинство из них быстро адаптировались к новым условиям. При этом 28% опрошенных заметили, что из-за отсутствия личных встреч отношения с партнерами ухудшились. «Реальное время» узнало у представителей татарстанского бизнеса, заменили ли им онлайн-переговоры общение в оффлайне и как это отразилось на их компании.
Считаете ли вы онлайн-переговоры полноценным эквивалентом личных встреч? Часто ли вы вели онлайн-переговоры до пандемии и как быстро адаптировались к этому сейчас? С какими сложностями столкнулись? Как это повлияло на отношения с партнерами?
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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Не считаю онлайн-переговоры полноценной альтернативой личным встречам. До пандемии общение с партнерами в онлайне велось, но это были предварительные переговоры. В любом случае, все точки над «i» мы расставляли при личной встрече.
При общении по Zoom, Skype или с помощью другой программы не чувствуешь человека. На мой взгляд, онлайн-переговоры — это временная замена встречам. Либо нам всем просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть к такому формату и быстрее достигать договоренностей в этом режиме. А пока есть возможность встретиться, вопросы лучше решать так.
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Миляуша Загидуллина гендиректор компании «Биосфера-Фиш»
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Мы быстро адаптировались к частым онлайн-переговорам, потому что и до пандемии часть вопросов решали, общаясь через экран. Когда возможность обговорить дела лично исчезла совсем, нас очень спасала конференц-связь.
Главное, чтобы был хороший интернет и стабильная связь, а наладить партнерские отношения в онлайн-формате несложно. Мы даже взяли за правило отрабатывать вопросы онлайн, а потом идти на живую встречу, когда надо уже подписать контракт или подтвердить, что все друг друга правильно поняли.
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Наталья Кукушкина генеральный директор компании «Улица строителей»
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Я нормально отношусь к онлайн-переговорам, но считаю, что не все вопросы можно решить таким образом. Иногда бывают сложные дела, требующие личного улаживания. Онлайн-формат удобен при решении оперативных текущих задач, но когда дело касается стратегически важных вопросов по бизнесу — в ход идет только личное общение. Особенно если приходится улаживать проблемные моменты.
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Андрей Симаков генеральный директор ГК «ДАР»
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Онлайн-переговоры пока не смогли полностью заменить общение при встрече, но их в нашей работе стало больше. Это никак не сказалось на отношениях с партнерами, потому что люди бизнеса адекватно относятся к новым реалиям и понимают, что надо вести переговоры до результата.
Обе стороны заинтересованы в успешности и конструктивности диалога, поэтому онлайн-формат не влияет на его итоги. Может, в чем-то он оказался даже эффективнее — обсуждение вопросов получается более емким и к онлайн-переговорам все готовятся тщательнее.
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Булат Макаров директор рекламного агентства «Электросила»
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Количество переговоров через Skype или Zoom не увеличилось — у нас и до пандемии их почти не было. С партнерами общаемся в основном через телефонные созвоны, почту и мессенджеры, где нужно переписываться. Свой продукт продаем иногородним клиентам, поэтому такие каналы общения для нас наиболее удобны.
Личные встречи нужны, когда надо передать документы клиентам из Казани, пообщаться с руководителями других компаний и при обсуждении множества вопросов, возникающих при больших проектах.
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Динар Садыков генеральный директор Центра по аудиту и контролю «Халяль»
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В нашей компании личный контакт стоит на первом месте, так как это помогает в поиске взаимопонимания с людьми. Понятно, что при ограниченных возможностях приходится искать другие варианты взаимодействия. Радует, что сейчас технологии помогают не только слышать человека, но и видеть его, устанавливая визуальный контакт. Но опять-таки при личной встрече человек более раскрепощен и открыт, а при общении онлайн между вами как будто все время есть некий посредник.
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Марат Сабиров директор филиала ИК «Фридом Финанс»
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Мы абсолютно современная компания, которая еще в марте оперативно перешла в онлайн-режим без ухудшения коммуникаций. Но, несмотря ни на что, живое общение психологически ничем не заменишь, поэтому приходилось и в марте, и в апреле проводить встречи — в масках и с соблюдением мер безопасности.
Тем не менее они были крайне ограничены. Сейчас происходит то же самое — наиболее важные вопросы обсуждаем оффлайн, но все текущие решаем онлайн. И это очень улучшает эпидемиологическую обстановку в нашей компании.
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Айдар Габдульбаров генеральный директор компании «Мидас-Снаб»
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В нашей строительной сфере онлайн-переговоры малоактуальны, многие вопросы приходится решать все-таки при личной встрече. У нас не было онлайн-общения с партнерами и до пандемии, и сейчас. Мы вели коммуникацию с заказчиками и подрядчиками в WhatsApp и Telegram.
Во время режима самоизоляции продолжали работать со справками на руках, выезжали на объекты и даже не почувствовали, что была пандемия. Если дело касается финансовой составляющей, то в любом случае приходится общаться только лично — такие вопросы по телефону обсуждать не стоит.
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