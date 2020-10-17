Опрос предпринимателей: как вы относитесь к онлайн-переговорам?

Не считаю онлайн-переговоры полноценной альтернативой личным встречам. До пандемии общение с партнерами в онлайне велось, но это были предварительные переговоры. В любом случае, все точки над «i» мы расставляли при личной встрече.

При общении по Zoom, Skype или с помощью другой программы не чувствуешь человека. На мой взгляд, онлайн-переговоры — это временная замена встречам. Либо нам всем просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть к такому формату и быстрее достигать договоренностей в этом режиме. А пока есть возможность встретиться, вопросы лучше решать так.