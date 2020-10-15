Прифтис напомнил о незаметных героях УНИКСа, а фанаты ЦСКА болели за «Партизан»

Итоги матча УНИКС — «Партизан»

Казанская баскетбольная команда начала новый еврокубковый сезон еще в конце сентября, уступив в Венеции довольно сильному местному клубу. Затем была домашняя игра с суперзрелищной концовкой против турецкого «Бахчешехира», закончившаяся победным броском капитана УНИКСа Джамара Смита за 3 секунды до конца игры. Ну а сербский «Партизан» Казань ждала еще с весны этого года. На старых афишных стендах столицы Татарстана до сих пор можно найти раритетные анонсы игры за 20 марта, которая была отменена из-за пандемии. Коронавирус уже вовсю вносит коррективы и в новый сезон. О том, как команда Димитриса Прифтиса наконец-то показала отличную игру после скомканного межсезонья, почему фанаты футбольного ЦСКА болели за «Партизан», а также краткая характеристика новых и старых героев УНИКСа, — в материале «Реального времени».

Прифтис: «Даже не знаем, состоится ли наша следующая игра в Еврокубке»

Коронавирусная вакханалия поставила весь мировой спорт на паузу весной, однако уже осенью ситуация в любой момент может повториться. Например, две игры УНИКСа в Единой лиге ВТБ уже были перенесены из-за вспышки COVID-19 в стане соперников: против «Цмоки-Минск» и «Енисея». Главный тренер казанской команды Димитрис Прифтис сразу после матча с «Партизаном» заявил, что даже не знает, состоится ли следующий еврокубковый матч команды.

— Переносы в расписании — это новая реальность. Все команды столкнулись с этим или столкнутся. Сейчас у нас большие перерывы между матчами, но потом придется играть без выходных. Это не очень хорошо, но, повторюсь, такова реальность, и ничего нельзя с этим поделать. Мы пока даже не знаем, состоится ли наша следующая игра Еврокубка против французского «Бурга» по расписанию.

В Еврокубке подопечные Прифтиса уже второй сезон подряд стартовали с поражения в Италии. В этом году матч был особенно непредсказуемым, так как не было понятно, в какой форме команды. УНИКС здорово отыграл концовку игры в Венеции, сократил разрыв в счете, однако лидеры смазали решающие дальние броски — 78:85. Затем был домашний матч против «Бахчешехира». В казанский «Баскет-холл» прибыла внушительна делегация из медиаслужбы турецкого клуба, который был создан только в 2017 году. Гостям повезло находиться в так называемой «чистой» зоне непосредственно у паркета и даже громко поддерживать свою команду. Но победный бросок Джамара Смита за 3 секунды до финальной сирены заставил их утихнуть — 89:88.

«Партизан» входит в тройку самых забивающих команд Еврокубка

И вот долгожданный «Партизан». Это четвертый сезон сербского клуба в Еврокубке. Прошлый должен был стать наиболее успешным, команда впервые дошла до четвертьфинала. До этого она 13 лет играла в Евролиге, есть даже один трофей за 1992 год. Из более свежих побед — Кубок Сербии — 2020. В текущем чемпионате «Партизан» стартовал с одной победы и одного поражения в Еврокубке, а в Адриатической лиге сербы проиграли «Будучности» буквально на последней секунде матча (99:101). Кстати, если бы матч с «Партизаном» 20 марта этого года не отменили, то в Казань приехал бы один из самых запомнившихся тренеров в истории УНИКСа — Андреа Тринкьери. Однако летом он покинул сербскую команду.

Отметим также, что «Партизан» входит в тройку самых забивающих команд Еврокубка (88,5 очка за игру). У команды высокий процент двухочковых бросков — 59,8%. Правда, худший показатель по трехочковым — 30,2%. Всего этого в матче с УНИКСом сербы не показали.

Армейская поддержка в казанском «Баскет-холле»

На трибунах «Баскет-холла» был целый фан-сектор «Партизана». Только составляли его не болельщики из Сербии, а фанаты из самых разных российских городов, преимущественно поклонники футбольного ЦСКА.

Объясняется это довольно просто. ЦСКА с «Партизаном» исторически многое связывает. Основанный в 1945 году белградский клуб получил свое название в честь югославских партизан, сражавшихся во Второй мировой войне. Он был основан и управлялся высшими офицерами югославской армии. Свой первый международный матч «Партизан» сыграл с ЦДКА (бывшее название ЦСКА), когда тот проводил турне по Югославии. Потом связь с армией исчезла, но название осталось.

Конечно, от «Партизана» ждали большего

Ну а дружба между фанатами двух клубов завязалась в середине нулевых годов. Дело в том, что в Белграде есть два извечных антагониста — «Партизан» и «Црвена Звезда». Это противостояние такое же знаковое, как московское дерби ЦСКА — «Спартак». Ну а между сербами и русскими, как известно, историческая братская связь. Коснулась она и футбола. Фанаты «Спартака» вступили в союз с красно-белой «Звездой», а фанаты ЦСКА — с армейским «Партизаном». Болельщиков ЦСКА почти всегда можно встретить на «вечном дерби» в Белграде, а «гробари» (фаны «партизанской» команды) нередко приезжают в Москву поддержать армейцев в столичном дерби.

— Мы еще в марте собирались в Казань поддержать братушек сербов. Но тогда матч отменили. Вот сейчас приехали. И еще раз скоро приедем, когда ЦСКА будет с «Рубином» играть, — рассказал корреспонденту «Реального времени» один из болельщиков, который приехал на игру УНИКС — «Партизан» из Йошкар-Олы.

Американский защитник сербов Коди Миллер-Маккинтайр издалека даже похож на помолодевшего новоиспеченного чемпиона НБА и лучшего игрока сезона Леброна Джеймса — та же экстравагантная бородка, почти те же игровые повадки и уверенность, бьющая ключом. Коди немало поиграл в Единой лиге ВТБ и против УНИКСа в частности, однако накануне в Казани он не показал ничего сверхъестественного: 10 очков за 30 минут на паркете, 2 из 4 штрафных и 0 из 2 трехочковых.

Конечно, от «Партизана» ждали большего. УНИКС же здорово отыграл в защите в первой четверти и забил свое в нападении. При счете 17:8 гости были вынуждены брать таймаут — Браун забил в прорыве с фолом. «Партизан», в свою очередь, имел большие проблемы с реализацией штрафных на протяжении всей игры. Все это вылилось в уверенные 22:13 в пользу команды Прифтиса после стартового отрезка.

«Партизан», в свою очередь, имел большие проблемы с реализацией штрафных на протяжении всей игры

Во второй четверти ситуация принципиально не изменилась — «Партизан» продолжал мазать штрафные, УНИКС шикарно играл в защите. Лишь в самой концовке десятиминутки гостям удался рывок, который позволил сократить разрыв до 5 очков — 37:32 в пользу казанцев.

Один из недавних новичков казанской команды Джордан Морган после игры рассказал, что в УНИКС его мотивировала перейти во многом философия игры Прифтиса:

— Для меня очень важно, чтобы каждый новый клуб делал меня лучше. И именно поэтому летом я принял предложение УНИКСа. В Казани у меня есть возможность для того, чтобы расти как игроку. Тем более тренер доверяет мне, это важно. Считаю, что я уже стал лучше играть в защите. Философия Прифтиса мне близка.

Первая убедительная победа в сезоне

После перерыва казанцы вышли вперед на 15 очков (51:36), заставив бушевать в тренерской зоне главного тренера гостей Владо Степановича. У УНИКСа здорово полетели «трехи»: Кэнан и Смит с разницей буквально в 10 секунд реализовали свои дальние попытки. Когда казалось, что «Партизан» вот-вот начнет погоню, сербская команда окончательно расклеилась.

В заключительной четверти команда Прифтиса стартовала с «+14». Отличный отрезок провел Джон Браун, который забил практически все свои попытки из-под кольца, Кэнан продолжал точно метать «трехи». В итоге — 93:70, первая убедительная победа УНИКСа в сезоне.

В заключительной четверти команда Прифтиса стартовала с «+14»

Наставник гостей после игры был раздосадован:

— Мне нечего здесь комментировать, мы проиграли с большой разницей. Вышли на площадку без энергии, без каких-либо физических контактов.

— Ваша команда испытывала сегодня проблемы с реализацией штрафных. Как прокомментируете этот момент?

— Отмечу, что не только сегодня. Испытываем проблемы со штрафными с самого начала сезона, еще с матчей Адриатической лиги. Это не вопрос тренировок, концентрации или характера. Просто так происходит — без всякой логики, — резюмировал Степанович.

Незаметные герои УНИКСа

Главный тренер казанцев призывал не говорить только о классной игре Айзейи Канаана (23 очка), Джордана Моргана (22 очка) и Джона Холланда (16 очков):

— Для нас была хорошая игра, но не идеальная. Были не так агрессивны в защите, но зато прилично выглядели в нападении. Реализовали довольно много трехочковых в самый нужный момент. Но есть и компоненты, которые нам предстоит улучшить. Например, это 17 потерь. Это недопустимо. Нам нужно играть более быстро, мы слишком статичны. Из-за скомканного межсезонья у нас не было возможности поработать над этим. Хорошо, что соперник был в не самом лучшем состоянии.

— Почему так мало сыграл Евгений Колесников?

— Он — отличный боец и со мной уже четыре года. Но сегодня так развивалась встреча, что играли другие, это мое личное решение.

Нам нужно играть более быстро, мы слишком статичны. Из-за скомканного межсезонья у нас не было возможности поработать над этим

— Сегодня был привычно результативен Кэнан. Но так же отлично проявили себя Морган и Холланд…

— Помимо этих игроков я хотел бы отметить вклад Павла Сергеева. Особенно сейчас, когда мы потеряли Уолтерса. Узинский очень помог нам на четвертой позиции. Клименко был важной опцией. Плюс Жбанов, отлично отыгравший в защите. Я бы хотел, чтобы не забывали и про этих ребят, — подчеркнул Прифтис.

Следующая домашняя игра УНИКСа должна была состояться в ближайшие выходные, но из-за вспышки коронавируса в стане красноярского «Енисея» она перенесена на 25 октября. Состоится ли выездной матч с французским «Бургом» (запланирован на 21 октября), как подметил Прифтис, до сих пор непонятно.