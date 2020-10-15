Жители «Экопарка «Дубрава» стали заложниками долгового спора застройщика-банкрота

Как покупатели квартир в казанском жилкомплексе Андрея Симакова утратили доступ к коммуникациям дома

Жильцы одного из домов ЖК «Экопарк «Дубрава» обратились за помощью в редакцию «Реального времени». Владельцы квартир сообщили, что их лишили возможности распоряжаться частью общедомового имущества. Недавно они узнали, что цокольный этаж их жилой высотки со всеми коммуникациями уже повторно выставлен на продажу. Сотрудники управляющей компании сообщили новоселам, которые делают ремонт в квартирах, что не могут попасть в данное помещение. Как получилось, что собственники жилья утратили доступ к своим сетям, и есть ли возможность решить проблему — подробнее в нашем материале.

Слесарь и главный инженер не договорились?

Дом 6а на улице Терегулова, застройщиком которого был «Тандем-Д», постепенно обживают новоселы. В одной из квартир возник, казалось бы, текущий вопрос, однако управляющая компания затянула с его решением. Жильцы занимаются ремонтом и им необходимо поменять полотенцесушитель.

— Я обратилась к слесарю, потому что необходимо слить воду из стояка. Для этого нужно попасть в подвальное помещение. Слесарь и консьержки сказали, что доступа в него нет. И управляющая компания несколько дней не может его организовать. Выяснилось, что общедомовое имущество по крайней мере один стояк находится в проданном помещении, к которому нет доступа УК. На «Авито» мы нашли объявление о том, что оно снова продается, — рассказала «Реальному времени» хозяйка квартиры в доме 6а Ирина.

— А если у кого-то сорвет полотенцесушитель и будет топить, то у нас даже нет доступа, как и у управляющей компании к подвалу с коммуникациями. Пока мы все в шоке и готовимся жаловаться в прокуратуру. Но подвал за это время уже может стать офисом, букмекерским салоном, сауной или спортзалом. Ранее в этом же доме продали колясочную под офис. Вот такой бизнес! — сетует ее соседка.

Действительно, на сайте объявлений имеется информация о продаже помещения свободного назначения почти в 300 квадратных метров в ЖК «Экопарк «Дубрава» за 7 млн рублей.

На сайте объявлений имеется информация о продаже помещения свободного назначения почти в 300 квадратных метров в ЖК «Экопарк «Дубрава». Фото avito.ru

— Что за бред?! — удивился в беседе с нашим изданием главный инженер управляющей компании «Экопарк «Дубрава», представившийся Владимиром. — Сейчас выясню, у нас заявка какая-то была. Доступ у нас есть в эти помещения. Мы перекроем все это дело. Замена полотенцесушителя в текущее обслуживание не входит. Это платная заявка. Мы перекрываем, а жильцы сами вызывают слесарей. Это большое помещение, у него есть собственник. Да, у нас там и ливневая канализация, и просто канализация, и стояки полотенцесушителей. Кому бы ни продали помещение, у нас ключи от него и доступ туда есть.

Лестничные пролеты не продаются

Как выяснилось, продало помещение ООО «Адара» — застройщик «Экопарка «Дубрава» (бывший «Тандем-Д»), компания находится в процедуре банкротства.

Наше издание обратилось за разъяснениями о правомерности сделки без ведома жильцов к конкурсному управляющему ООО «Адара» Анне Поповой. Она подтвердила, что такая продажа по дому 6а в «Экопарке Дубрава» была. Но что это было за помещение, Попова не вспомнила.

— Огромное количество недвижимости было у «Адары», в том числе большое количество жилых помещений, а также нежилые. Я даже на объекте не была, пришла на завершение торгов, — рассказала «конкурсник».

Попова при этом уточнила, что продаются лишь нежилые помещения микрорайона, которые могут использоваться для коммерческой деятельности. Места общего пользования, к которым относятся подвалы, лестничные пролеты, подъезды, лифтовые холлы, колясочные, не продаются — такая ситуация, по ее словам, исключена. «Не могут зарегистрировать право собственности на лестничный пролет», — добавила конкурсный управляющий.

Попова при этом уточнила, что продаются лишь нежилые помещения микрорайона, которые могут использоваться для коммерческой деятельности. Фото: avito.ru

— Как банкрот мы должны продать все то, что у нас есть на балансе. У нас были все объекты недвижимости, которые у «Адары» были зарегистрированы, а компания «Адара» покупала у застройщика «Тандем-Д». А если застройщик заключил договор долевого участия, продал «Адаре» такие помещения, значит, они не могут быть местами общего пользования. «Адара» лишь перепродает то, что она купила. Надо сначала разобраться, кто мешает людям достучаться в это помещение, — считает Анна Попова.

Назвать нового собственника помещения конкурсный управляющий затруднилась.

Подвал вне зоны доступа

Нежилое помещение было недавно продано новому собственнику непосредственно застройщиком, подтвердил «Реальному времени» юрист ООО «Управляющая компания «Экопарк «Дубрава» Азат Гасиятуллин. По его словам, продажа может быть осуществлена любым лицам, и сделка вполне законная с объектом недвижимости, который участвует в обороте. Он также заверил, что у компании есть доступ в этот подвал, именно потому что в помещении находятся общедомовые коммуникации. Целевое назначение помещения не описано, оно является нежилым, сказал юрист. Но пока цоколь пустует.

— Это огромное подсобное помещение, объект складского характера. Собственник определяет целевое назначение помещения. В нежилом помещении можно организовывать все что угодно, но опять же, чтобы не мешать жильцам. Например, законодательством не запрещено организовать там офис компании, если это не вызывает возмущение соседей. Понятно, что не допустимо размещение клубов, не может быть массового скопления людей, общепита, об этом мы предупреждали собственника. А если использовать под склад при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, то почему нет? По Жилищному кодексу, если нарушаются законодательные нормы и права жильцов, то они могут обратиться в суд с заявлением о приостановлении деятельности в данном помещении, об этом мы предупреждали собственника, — пояснил Гасиятуллин.



Так кто же в управляющей компании препятствует жильцам получить доступ к сетям в доме? Ответ на этот вопрос повис в воздухе. Дозвониться повторно до главного инженера УК, пообещавшего разобраться в проблеме, не удалось — больше трубку рабочего телефона Владимир не брал. А новоселы сообщили, что из управляющей компании им не звонили и решить проблему с доступом в подвал так и не удалось.