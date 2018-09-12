Имущество застройщика «Экопарка «Дубрава» оценили в 262 млн рублей

Ликвидационная стоимость имущества ООО «Адара» — застройщика «Экопарка «Дубрава» (бывший «Тандем-Д») оценили в 262,5 млн рублей. Об этом говорится в отчете оценщика, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным ООО «Независимая экспертиза», стоимость 43 квартир, принадлежащих на праве собственности ООО «Адара», составляет 258, 5 млн рублей. Все они расположены в Казани на улице Абубекира Терегулова. Там же расположены еще 10 машино-мест, общая стоимость которых превышает 4 млн рублей.

При этом рыночная стоимость указанных объектов оценивается в 326 млн рублей.

Напомним, что в мае Арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава». Иск о признании компании банкротом подало ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов. Сумма требований составила 2,1 млрд рублей.