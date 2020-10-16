Как нейрохирурги РКБ Татарстана сохранили лицо жертве аварии

Женщину и еще несколько человек сбил на переходе в Казани бывший гаишник

В Татарстане провели уникальную реконструктивную операцию жительнице Казани, которая сильно пострадала в ДТП. Вечером 20 августа этого года 50-летнюю женщину, переходившую улицу Зорге на перекрестке с улицей Фучика по «зебре» на зеленый сигнал светофора, сбил экс-сотрудник ГИБДД. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные переломы костей черепа. В такой ситуации, казалось бы, уже просто выжить — везение, а жить предстояло с уродством. «Реальное время» — о том, как врачи РКБ совершили ранее невозможное — вернули пациентке лицо.

«Собрали пазл»



У пострадавшей, которую доставили с места происшествия в приемный покой РКБ около девяти вечера, были раздроблены кости черепа, повреждены глазные орбиты и сломан нос. Прежде в таких случаях человек навсегда оставался с изуродованным лицом, но нейрохирурги клиники сумели собрать пазл из мелких кусочков черепа. Заведующий отделением нейрохирургии №2 Алексей Бывальцев и хирург-ассистент Ренат Бекбулатов впервые в Татарстане провели фактически «двойную» операцию такого рода — нейрохирургическую и пластическую.

Операцию провели не сразу. Пострадавшая 2 дня находилась в реанимации, затем ее перевели в обычную палату отделения нейрохирургии №2, и только спустя 2 недели ее состояние стабилизировалось настолько, что стало возможным положить ее на операционный стол.

— Нами была проведена реконструктивная операция, показанная при травматических дефектах и деформациях лицевого скелета, — рассказал «Реальному времени» завотделением нейрохирургии №2 Алексей Бывальцев. — Операция уникальная, у нас в республике она выполнена впервые. Нам удалось восстановить костную ткань, восстановить функции мышц глаза и добиться необходимого косметического эффекта.

По словам нейрохирурга, врачам было необходимо восстановить первоначальную форму раздробленного при наезде черепа и при этом не повредить мозг пациентки. У нее был вдавлен нос, повреждены носовые пазухи — поэтому важно было еще и их в ходе операции обработать таким образом, чтобы не начались инфекционные осложнения, не пошло воспаление.



— Также была повреждена твердая мозговая оболочка, и чтобы избежать последствий в виде менингита, надо было предотвратить ликворею — истечение ликвора (циркулирующей в мозгу жидкости, — прим. ред.), — уточнил нейрохирург. — Из-за деформации черепа было ограничено движение одного глаза пациентки, поле зрения было сужено — и этот дефект тоже требовалось исправить. Сейчас на ее лице не осталось швов, глаз двигается нормально, и никто из знавших ее прежде не увидит каких-либо изменений — внешне женщина выглядит так же, как до аварии.

Сейчас у пациентки — период реабилитации. Самое главное для нее теперь, говорят врачи — начать активно двигаться, чтобы прошло статическое головокружение, всегда возникающее после многодневного лежания.

На вопрос «Реального времени», насколько реально повторить такой уникальный опыт, врачи РКБ ответили, что готовы это сделать в любой момент, если потребуется их помощь, и общее состояние пациента это позволит. Но с оговоркой: конечно же, будет лучше, если никто больше не получит подобных травм.

«Он просил извинения»

— Про наезд я ничего не помню, — рассказала «Реальному времени» сама Венера И. — Я помню, как шла с работы, как зажегся зеленый свет, и я начала переходить дорогу — и все. От удара я потеряла сознание и очнулась уже в больнице. Уже гораздо позже мне сказали, что, по словам очевидцев, он задел еще нескольких человек, но кроме меня, никто серьезно не пострадал.

По словам пострадавшей, за рулем иномарки находился экс-сотрудник ГИБДД:

— Он из Балтасей, фамилию я не помню, а имя необычное запомнила — Табриз. Он виделся со мной, просил извинения. И помощь предложил — мы ее приняли. Остальное решит суд.

Тайна Табриза

На официальном сайте ГИБДД имеется сводка за 20 августа, где сообщается, что «в 20:00 45-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по ул. Р. Зорге со стороны ул. Ю. Фучика в направлении проспекта Победы, напротив дома №95 по ул. Р. Зорге, по предварительным данным, в нарушение п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля».

По информации источника «Реального времени» экс-гаишник предположительно был нетрезв, однако ответа на вопрос о результатах проверки на алкогольное опьянение, если таковая производилась, от пресс-службы ГИБДД «Реальное время» не получило. Как и более подробной информации о службе автоинспектором «Табриза из Балтасей» — как пояснили в ГИБДД, из-за закона, охраняющего тайну персональных данных.

Однако, похоже, тайну персональных данных в ГИБДД охраняют избирательно, охраняя честь мундира. Например, когда 26 мая 2020 года водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на инспектора ДПС и скрылся, пресс-служба ведомства сообщала, что «молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения».