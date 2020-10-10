Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь женщине, которую сбил пьяный водитель

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 51-летней женщине, которую сбил пьяный водитель. Подобная операция после полученных травм была сделана в республике впервые.

Инцидент произошел в Казани. Женщина возвращалась с работы поздно вечером 20 августа, переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет в тот момент, когда произошла авария.

Скорая помощь доставила пострадавшую в тяжелом состоянии без сознания в приемный покой РКБ. Женщина то приходила в себя, то отключалась, то у нее начинались приступы рвоты. О случившемся она успела сообщить своей дочке по телефону. У пациентки был раздроблен череп, пострадало лицо. Тело пострадало меньше — ушибы и ссадины.

Оперировать сразу было нельзя, из-за тяжелых травм женщина могла умереть прямо на операционном столе. В то же время, медики не могли допустить развитие осложнений, например, менингоэнцефалита. Пациентку выхаживали врачи отделения нейрохирургии №2 РКБ. Долгое время она находилась в реанимации под пристальным контролем. Когда женщина приходила в себя, она не понимала где находится. Реакция была сильно заторможенной, а голова постоянно раскалывалась, она теряла сознание.

Операцию провели через 2 недели заведующий отделением нейрохирургии №2 Алексей Сергеевич Бывальцев и хирург-ассистент Ренат Марсович Бекбулатов. Врачи собрали переломанные кости, зафиксировали и поставили пластины. При этом операцию сделали мастерски, на лице женщины не остались ни единого шва.



Еще две недели пострадавшая восстанавливалась, не вставала и не двигалась. За ней ухаживала дочка. Когда сошли все отеки, лицо выглядело хорошо, а голова перестала раскалываться, ее выписали домой, сообщает пресс-служба РКБ РТ в своем Instagram.



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