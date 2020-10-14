Конкурс «Tatar сүзе»: жюри оценит дикцию, костюм, благообразность речи

Один миллион рублей достанется мастерам и любителям художественного слова

В Татарстане стартовал республиканский конкурс художественного слова «Tatar сүзе». Как происходит возрождение жанра басни, отказ от авторских произведений в пользу декламации рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» организаторы состязания. Победителей ждет призовой фонд в 1 миллион рублей.

Только для чтецов

О конкурсе, в череде других состязаний, объявляли на заседании татарстанской комиссии по сохранению и развитию татарского языка. Ограничений по возрасту в конкурсе нет, участники поделены на четыре категории: до 10 лет, с 11 до 17, с 17 и старше, а также профессионалы. Номинаций три — поэзия, проза, басня.

В каждой номинации по три премии. До 10 лет: первое место — 30 000 рублей, второе место — 25 тыс., третье — 20 тыс. До 17 лет — 45, 35 и 25 тысяч. От 18 лет — 50, 40, 30 тысяч. Профессионалы могут выиграть 100, 80 и 70 тысяч. Общий призовой фонд — один миллион рублей. Один из участников пресс-конференции, певец и мастер художественного слова Джавит Шакиров, уже вызвался участвовать.

Участники выступят перед жюри 20 февраля, после чего примут участие в гала-концерте в Международный день родного языка, 21 февраля

На рассмотрение принимают видео с записями, сделанными специально для конкурса, с хронометражем до пяти минут. Жюри оценивает актерское мастерство, дикцию, костюм, реквизит, музыкальное оформление. Видео можно отправить до 15 декабря либо на почту tatarsuze@tatfil.ru, либо на WhatsApp по телефону +7 (919) 690-04-22.

«Наш язык засоряется»

Отобранные участники выступят перед жюри 20 февраля, после чего примут участие в гала-концерте в Международный день родного языка, 21 февраля.

В начале пресс-конференции один из инициаторов конкурса директор Татарской филармонии Кадим Нуруллин посетовал, что «наш язык засоряется». Любопытно, что если вначале беседы участники также держали марку, то в конце немного начали вставлять в реплики русские слова. Также Нуруллин рассказал, что сначала организаторы хотели допустить до участия и произведения самих чтецов, но потом решили, что их цель — продвижение татарских аксакалов прозы и поэзии: «Но если придет авторское произведение, мы найдем ему место, может быть, в другом конкурсе».

Нуруллин рассказал, что сначала организаторы хотели допустить до участия и произведения самих чтецов, но потом решили, что их цель — продвижение татарских аксакалов прозы и поэзии

Художественный руководитель филармонии Айдар Файзрахманов указал, что на примере своих концертов видит востребованность стихотворного жанра (любопытно, что, хоть номинаций и три, больше всего внимания было уделено именно поэзии). На его концертах он по полчаса может читать стихи: «Зритель даже больше слушает их, чем песни, некоторые присоединяются, у некоторых на глазах слезы».

Также Файзрахманов отметил, что среди его критериев оценки будет и чистота речи, и художественность: «Читать стихи — это значит взять высочайшую ноту, и ее держаться. Я стихи рассказываю, провожу их через свою душу». Кроме того, худрук обещал отдельно обращать внимание на то, как ведут себя, как одеты артисты.

По мнению артиста, с точки зрения образования с татарским языком в республике все хорошо: «В школе воспитывают, пробуждают любовь к татарскому языку»

Рекомендации участникам

Джавит Шакиров, напротив, печалился, что интерес к поэзии уменьшился: «Смотрим концерты — на них стихов нет». И вспоминал, как проходил в филармонии вечер, посвященный поэту Ангаму Атнабаеву: «В красивых костюмах, в тюбетейках, с вкусной подачей». По мнению артиста, с точки зрения образования, с татарским языком в республике все хорошо: «В школе воспитывают, пробуждают любовь к татарскому языку».

К слову, для детей организаторы сделали отдельный рекламный ролик, для «Шаян ТВ», где их принять участие в конкурсе зазывает Шурале.

Журналисты поинтересовались, есть ли рекомендации по выбору авторов. Опыт других подобных конкурсов показывает, что зачастую чтецы ограничиваются школьной программой.

Файзрахманов указал, что, безусловно, то, какое стихотворение пришлет участник, укажет на уровень его знаний. И тут же перечислил несколько имен, которые связаны с детской поэзией: Роберт Миннуллин, Разиль Валеев, Абдулла Алиш, Ильсия Ихсанова. Также важной задачей конкурса Кадим Нуруллин назвал возрождение жанра басни — очевидно, что эта ниша будет не так занята, как остальные.

Файзрахманов указал, что, безусловно, то, какое стихотворение пришлет участник, укажет на уровень его знаний

Файзрахманов обнадежил будущих конкурсантов, что во втором туре они получают советы на мастер-классах от именитых чтецов. И объявил, что планируют еще один проект, получивший позитивные отзывы комиссии — концерт его фольклорного ансамбля по всем районам республики, которые он планирует начать в ноябре.

Татарский язык спасут конкурсы

Напомним, что это не единственный конкурс художественного слова. На прошлой неделе говорили о Джалиловских чтениях, во многом похожих по форме и содержанию. Отличия: есть возрастной ценз до 65 лет, язык не ограничивается татарским, можно читать Джалиля и произведения писателей-фронтовиков, а также стихи, эссе, поэмы по их судьбам. Первый тур — оценка видеозаписей. Организаторы ожидают до 12 000 заявок.

Среди других ожидающихся состязаний — конкурс литературных произведений на татарском языке от журнала «Казан утлары». Победители получат призы, их книги опубликуют в печатном и электронном виде. Минобрнауки проведет конкурсы среди школ и детских садов на лучшую практику обучения и воспитания детей на родных языках.

С 15 октября начнется прием работ на конкурс-лабораторию «Уз юлым» журнала «Ялкын». Кроме того, запланирован республиканский детский кинофестиваль «Милли мультфест» с призами до 100 тысяч рублей.

